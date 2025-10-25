Thị trường Giá vàng chiều nay 25/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 25/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB tăng lên 149,2 triệu. Vàng nhẫn BTMC giữ ở mức 153 triệu, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 4108 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 25/10/2025

Cập nhật lúc 14h00 chiều nay 25/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ lên 149,2 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 14h00 ngày 25/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 25/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 25/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,2 149,2

+700 +700 Tập đoàn DOJI

147,5 149,2

+1000 +700 Mi Hồng

148,2 149,2 +700 +700 PNJ

147,2

149,2

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

148,2

149,2

+400 +400

Phú Quý 146,7 149,2

+700 +700 Vàng ACB 147,5 149,5 +700 +700

1. DOJI - Cập nhật: 25/10/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 ▲1000K 149,200 ▲700K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 ▲1000K 149,100 ▲700K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 ▲1000K 148,200 ▲700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 ▲1000K 147,900 ▲700K Nguyên liệu 99.99 146,500 ▲1000K 147,900 ▲1700K Nguyên liệu 99.9 146,300 ▲1000K 147,700 ▲1700K

2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,200 ▲700K 149,200 ▲700K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng Kim Bảo 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng nữ trang 999.9 146,000 ▲700K 149,000 ▲700K Vàng nữ trang 999 145,850 ▲700K 148,850 ▲700K Vàng nữ trang 9920 144,910 ▲700K 147,910 ▲700K Vàng nữ trang 99 144,610 ▲690K 147,610 ▲690K Vàng 916 (22K) 133,580 ▲640K 136,580 ▲640K Vàng 750 (18K) 104,400 ▲520K 111,900 ▲520K Vàng 680 (16.3K) 93,970 ▲480K 101,470 ▲480K Vàng 650 (15.6K) 89,500 ▲450K 97,000 ▲450K Vàng 610 (14.6K) 83,540 ▲430K 91,040 ▲430K Vàng 585 (14K) 79,820 ▲410K 87,320 ▲410K Vàng 416 (10K) 54,630 ▲290K 62,130 ▲290K Vàng 375 (9K) 48,530 ▲270K 56,030 ▲270K Vàng 333 (8K) 41,820 ▲230K 49,320 ▲230K

3. SJC - Cập nhật: 25/10/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng SJC 5 chỉ 147,200 ▲700K 149,220 ▲700K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,200 ▲700K 149,230 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,100 ▲700K 148,600 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,100 ▲700K 148,700 ▲700K Nữ trang 99,99% 144,600 ▲700K 147,600 ▲700K Nữ trang 99% 141,638 ▲693K 146,138 ▲693K Nữ trang 68% 93,028 ▲476K 100,528 ▲476K Nữ trang 41,7% 54,205 ▲292K 61,705 ▲292K

Giá vàng thế giới chiều nay 25/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4108,7 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 15,66 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, trên các trang MXH, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 162 - 166 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra. Mức giá vàng này cao hơn các công ty vàng lớn hơn 16 triệu đồng/lượng.

Ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Theo báo cáo, CPI tháng 9 chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng. CPI lõi không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ. Các dữ liệu trên cho thấy lạm phát Mỹ đang chậm lại, mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Chuyên gia Aaron Hill của FP Markets chia sẻ với Kitco News rằng, dữ liệu lạm phát thấp đã lập tức tác động đến thị trường kim loại quý và ngoại hối. Theo ông, nhà đầu tư đang rời bỏ đồng USD để chuyển sang tài sản rủi ro hơn. Nhiều người xem giá vàng hiện nay là bàn đạp cho một đợt tăng giá mới, hướng tới đỉnh lịch sử vào cuối năm.

Theo Kitco News, giá vàng vừa kết thúc chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp. Dù chịu áp lực bán mạnh và giảm 5,4% vào đầu tuần, mức giảm lớn nhất trong nhiều năm, nhưng đà điều chỉnh được xem là cần thiết sau giai đoạn tăng nóng. Lượng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng cũng đạt mức cao nhất trong 5 tháng, ảnh hưởng tạm thời đến giá vàng.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 55% nhờ sự hỗ trợ từ căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga càng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Dù đợt giảm giá vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng trưởng bền vững của giá vàng.