Giá vàng chiều nay 25/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới chốt tuần tăng bất ngờ

Thị trường Giá vàng chiều nay 25/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới chốt tuần tăng bất ngờ Giá vàng chiều ngày 25/5/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có diễn biến bất ngờ khi tăng gần 5% trái ngược với dự đoán trước đó của các chuyên gia. Người mua lướt sóng tuần này lãi nửa triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 25/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 14h30 ngày 25/5/2025, giá vàng miếng trong nước ở mốc 121 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tuy nhiên, giá tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua và tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 119-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 14h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 25/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

119 121

- - Tập đoàn DOJI

119

121

-

- Mi Hồng

119 120,5

- - PNJ

119

121

- - Vietinbank Gold

121



- Bảo Tín Minh Châu

119

121

- -

Phú Quý 118 121

- -

1. DOJI - Cập nhật: 25/5/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 119,000 121,000 AVPL/SJC HCM 119,000 121,000 AVPL/SJC ĐN 119,000 121,000 Nguyên liệu 9999 - HN 108,900 113,500 Nguyên liệu 999 - HN 108,800 113,400

2. PNJ - Cập nhật: 25/5/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 11.900 12.100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 11.300 11.600 Vàng Kim Bảo 999.9 11.300 11.600 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 11.300 11.600 Vàng nữ trang 999.9 11.250 11.500 Vàng nữ trang 999 11.239 11.489 Vàng nữ trang 9920 11.168 11.418 Vàng nữ trang 99 11.145 11.395 Vàng 750 (18K) 7.890 8.640 Vàng 585 (14K) 5.993 6.743 Vàng 416 (10K) 4.049 4.799 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 11.300 11.600 Vàng 916 (22K) 10.294 10.544 Vàng 610 (14.6K) 6.280 7.030 Vàng 650 (15.6K) 6.740 7.490 Vàng 680 (16.3K) 7.085 7.835 Vàng 375 (9K) 3.578 4.328 Vàng 333 (8K) 3.060 3.810

3. SJC - Cập nhật: 25/5/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119,000 121,000 Vàng SJC 5 chỉ 119,000 121,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119,000 121,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 113,500 116,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 113,500 116,100 Nữ trang 99,99% 113,500 115,400 Nữ trang 99% 109,757 114,257 Nữ trang 68% 72,129 72,129 Nữ trang 41,7% 41,776 41,776

Giá vàng thế giới hôm nay 25/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3358,12 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 159,45 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.130 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,25 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng thế giới có diễn biến bất ngờ khi tăng gần 5% do nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về độ an toàn của trái phiếu toàn cầu, trái ngược với nhiều dự đoán trước đó của các chuyên gia. Mặc dù có nhiều biến động lên xuống trong các phiên giao dịch, nhưng cuối cùng, vàng vẫn ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4.

Một trong những lý do chính là các nhà đầu tư đang đổ xô mua vàng để phòng ngừa rủi ro trước kỳ nghỉ lễ Memorial Day. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác cũng khiến thị trường lo ngại. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cảnh báo Apple và đề xuất áp thuế cao hơn đối với Liên minh châu Âu (EU). Ông còn tuyên bố rằng Apple sẽ phải chịu thuế 25% đối với iPhone không sản xuất tại Mỹ.

Đáng chú ý, Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple vẫn đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD tại Ấn Độ, bất chấp việc ông Trump kêu gọi các công ty Mỹ chuyển sản xuất về nước. Điều này cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang thay đổi, góp phần làm tăng sự bất ổn trên thị trường.

Theo ông Tai Wong, một nhà đầu tư kim loại độc lập, những động thái mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong 24 giờ qua đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc, từ đó gián tiếp đẩy giá vàng lên cao. Việc đe dọa áp thuế 50% với EU và Apple khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, cho biết đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thị trường hiện tại khá trung lập và giá vàng có thể biến động theo cả hai chiều. Dù vẫn có lý do để giữ vàng như một tài sản an toàn, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có gì chắc chắn và khả năng điều chỉnh giảm vẫn có thể xảy ra.

Một số chuyên gia nhận định kỳ nghỉ Memorial Day của Mỹ có thể giúp giảm căng thẳng thị trường tạm thời, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn với vàng. Tuy nhiên, trong dài hạn, nếu căng thẳng thương mại và bất ổn kinh tế tiếp tục leo thang, giá vàng vẫn có thể duy trì đà tăng.