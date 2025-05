Thị trường Giá vàng hôm nay 24/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đã "nóng" khi tăng 40% chỉ trong vòng một năm Giá vàng hôm nay 24/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh trở lại nhờ dòng tiền từ Trung Quốc. Giá vàng đã "nóng" quá mức sau khi tăng 40% chỉ trong vòng một năm

Giá vàng trong nước hôm nay 24/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 24/5/2025, giá vàng trong nước ở mức giá bằng với hôm qua, nhưng dự báo sẽ tăng mạnh trở lại mức 121 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 112,5-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,5-117,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 24/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 24/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

118,5 120,5

- -500 Tập đoàn DOJI

118,5

120,5

-

-500 Mi Hồng

118,5 120,5

+500 +500 PNJ

118,5

120,5

- -500 Vietinbank Gold

120,5



-500 Bảo Tín Minh Châu

118,5

120,5

- -500

Phú Quý 117,5 120,5

-300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 24/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 118,500 120,500 AVPL/SJC HCM 118,500 120,500 AVPL/SJC ĐN 118,500 120,500 Nguyên liệu 9999 - HN 107,900 ▼1800K 113,000 Nguyên liệu 999 - HN 107,800 ▼1800K 112,900

2. PNJ - Cập nhật: 24/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 112.500 ▼500K 115.500 TPHCM - SJC 118.500 120.500 Hà Nội - PNJ 112.500 ▼500K 115.500 Hà Nội - SJC 118.500 120.500 Đà Nẵng - PNJ 112.500 ▼500K 115.500 Đà Nẵng - SJC 118.500 120.500 Miền Tây - PNJ 112.500 ▼500K 115.500 Miền Tây - SJC 118.500 120.500 Giá vàng nữ trang - PNJ 112.500 ▼500K 115.500 Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 120.500 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 112.500 ▼500K Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 120.500 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 112.500 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 112.500 ▼500K 115.500 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 112.500 ▼500K 115.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.000 ▼800K 114.500 ▼800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 111.890 ▼800K 114.390 ▼800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.180 ▼800K 113.680 ▼800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 110.960 ▼790K 113.460 ▼790K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 78.530 ▼600K 86.030 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.630 ▼470K 67.130 ▼470K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.280 ▼340K 47.780 ▼340K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 102.480 ▼740K 104.980 ▼740K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.500 ▼480K 70.000 ▼480K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.080 ▼520K 74.580 ▼520K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.510 ▼540K 78.010 ▼540K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.590 ▼300K 43.090 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.440 ▼260K 37.940 ▼260K

3. SJC - Cập nhật: 24/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118,500 120,500 Vàng SJC 5 chỉ 118,500 120,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118,500 120,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 112,500 115,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 112,500 115,600 Nữ trang 99,99% 112,500 114,900 Nữ trang 99% 109,262 113,762 Nữ trang 68% 71,789 78,289 Nữ trang 41,7% 41,568 48,068

Giá vàng thế giới hôm nay 24/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3340,05 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 52,59 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.130 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 1,6% và ghi nhận có tuần tăng mạnh nhất trong một tháng rưỡi qua, nhờ đồng USD suy yếu cùng những lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tiến sát mốc tâm lý 3500 USD/Ounce. Trong tuần này, giá vàng đã tăng 4%, mức cao nhất kể từ ngày 7/4. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0,9%, lên 3.325,1 USD/Ounce.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS, đạo luật cắt giảm thuế của cựu Tổng thống Donald Trump đang hỗ trợ giá vàng, do nhiều người lo ngại rằng chính sách này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài khóa của đồng USD. Một số nhà đầu tư đã chuyển hướng từ trái phiếu chính phủ sang vàng để đa dạng hóa danh mục.

Ông Staunovo cho biết thêm: "Lãi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, phản ánh sự thận trọng về tình hình tài khóa. Trong bối cảnh này, các tài sản trú ẩn an toàn như vàng đương nhiên được hưởng lợi."

Các yếu tố bên ngoài cũng tác động đến thị trường, đồng USD giảm 0,5% và có tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4, giá dầu thô Nymex gần như đi ngang, dao động quanh mức 61,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,519%.

Thị trường chứng khoán Mỹ một lần nữa chao đảo sau hai bài đăng trên mạng xã hội của cựu Tổng thống Donald Trump, gián tiếp hỗ trợ giá vàng. Một bài đăng cảnh báo rằng giá iPhone sẽ chịu mức thuế 25% nếu không được sản xuất tại Mỹ, trong khi bài đăng còn lại cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang bế tắc và Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với EU từ ngày 1/6.

Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua một dự luật thuế và chi tiêu lớn vào thứ Năm, thực hiện phần lớn chương trình nghị sự của ông Trump nhưng đồng thời làm tăng thêm hàng nghìn tỷ USD nợ công. Tuần trước, Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ do lo ngại về khoản nợ công khổng lồ 36 nghìn tỷ USD.

Những bất ổn về thâm hụt ngân sách Mỹ đã khiến giới đầu tư giảm cảm hứng với các tài sản rủi ro, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Về mặt kỹ thuật, theo nhà phân tích Wang Tao của Reuters, giá vàng giao ngay có khả năng kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ở mức 3.335 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá có thể tiếp tục tăng lên 3.366 USD.

Bên cạnh đó, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 33,07 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,8% lên 1.089,45 USD. Ngược lại, palladium giảm 0,8%, xuống còn 1.006,75 USD.

Dự báo giá vàng

Lý do giá vàng tăng trong thời gian gần đây do được nâng đỡ mạnh mẽ nhờ dòng tiền từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Nhu cầu từ quốc gia này đang góp phần đưa giá vàng quay trở lại gần với mức đỉnh lịch sử đã đạt được vào tháng trước. Theo dữ liệu từ Kitco, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 127 tấn vàng trong tháng trước, cao nhất trong vòng 11 tháng qua, và tăng tới 73% so với tháng 3.

Điều đáng chú ý là khi giá vàng có những đợt giảm nhẹ, các nhà đầu tư Trung Quốc lại tranh thủ mua vào nhiều hơn, góp phần kéo giá phục hồi về mức trên 3.300 USD/ounce. Trong các phiên giao dịch đêm tại Thượng Hải, hoạt động mua vàng đã sôi động trở lại và còn lan sang cả sàn COMEX tại Mỹ.

Theo quản lý của Quỹ vàng VanEck bà Imaru Casanova, hiện tại vàng đang tích lũy lại quanh mốc 3.000 USD/ounce để xây dựng nền giá vững chắc. Đợt giảm nhẹ từ đỉnh 3.500 USD/ounce vừa qua là bình thường và không đáng lo. Trong tương lai gần, VanEck dự báo giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce trong năm 2025.

Ông Joseph Cavatoni từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định rằng, nhu cầu vàng sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2025. Không chỉ các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng mua, mà cả giới đầu tư cá nhân và tổ chức cũng đang tích cực bổ sung vàng vào danh mục đầu tư.

Theo ông Ilya Spivak, chuyên gia vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, khi giá vàng duy trì trên mốc 3.200 USD/ounce, xu hướng tăng dài hạn dường như đang được củng cố. Ông kỳ vọng vàng có thể sớm quay lại vùng giá 3.450–3.500 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý tại ngân hàng Standard Chartered, vẫn có khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh giảm khoảng 10% vào cuối năm nay. Nguyên nhân có thể đến từ việc Mỹ thực hiện các chính sách kích thích kinh tế và tình hình chính trị toàn cầu dần ổn định hơn.

Khi được hỏi liệu giá vàng đã "nóng" quá mức hay chưa sau khi tăng 40% chỉ trong vòng một năm, bà Cooper cho rằng chưa đến mức đó. Bà lý giải rằng các chỉ số kỹ thuật hiện tại, như lượng đầu cơ hay dòng tiền vào quỹ ETF vẫn còn cách xa mức đỉnh của những năm trước. Điều này cho thấy vẫn còn dư địa cho giá vàng tiếp tục tăng.

Tuy vậy, khi nhìn về cuối năm 2025, bà Cooper cho rằng có thể sẽ xuất hiện một số yếu tố khiến giá vàng không tiếp tục lập đỉnh mới. Nếu Mỹ triển khai các gói hỗ trợ kinh tế và tình hình căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt, giá vàng có thể sẽ chững lại và ổn định ở vùng cao, thay vì tiếp tục bứt phá.

Dù vậy, bà vẫn tin rằng giá vàng sẽ duy trì ở mức trên 3.000 USD/ounce. Còn việc có lập lại kỷ lục mới hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến lãi suất, giá đồng đô la Mỹ, và những rủi ro không lường trước trong kinh tế toàn cầu.