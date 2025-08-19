Thị trường Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn có kỷ lục mới, vàng thế giới bị bỏ xa Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đều lập kỷ lục mới 125 triệu. Giá vàng thế giới bị vàng trong nước bỏ xa với mức chênh 18,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 19/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng kỷ lục so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 17/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,5-125 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 19/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 19/8/2025 mới nhất như sau:

SJC tại Hà Nội

124 125

+500 +500 Tập đoàn DOJI

124 125

+500

+500 Mi Hồng

124,5 125

+500 +500 PNJ

124

125

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

124

125

+500 +500

Phú Quý 123 125

+300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 19/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC HCM 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC ĐN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 109,800 ▲500K 110,800 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 109,700 ▲500K 110,700 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 19/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 19/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 124,000 ▲500K 125,020 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124,000 ▲500K 125,030 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,000 ▲400K 119,600 ▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,000 ▲400K 119,500 ▲400K Nữ trang 99,99% 116,800 ▲400K 118,600 ▲400K Nữ trang 99% 112,925 ▲396K 117,425 ▲396K Nữ trang 68% 73,606 ▲272K 80,806 ▲272K Nữ trang 41,7% 42,411 ▲167K 49,611 ▲167K

Giá vàng thế giới hôm nay 19/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 19/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3335,51 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,67 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có biến động nhẹ, nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Các nhà đầu tư đang chú ý đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Ukraine và châu Âu, cũng như hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Jackson Hole.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,02%, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 tăng 0,2% lên 3.388,80 USD.

Sự kiện quan trọng trong ngày là cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Nhà Trắng, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu. Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng để chấm dứt xung đột đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm qua. Trước đó, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ 6, hai bên đồng ý theo đuổi hòa bình mà không cần ngừng bắn.

Phân tích Edward Meir từ Marex cho biết, giá vàng hầu như không phản ứng nhiều sau cuộc gặp Trump-Putin. Ông dự đoán giá sẽ tiếp tục dao động trong khoảng hiện tại, và điểm biến động tiếp theo phụ thuộc vào động thái của Fed.

Hội nghị chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City sẽ bắt đầu vào thứ 5 tại Jackson Hole, Wyoming. Dự kiến, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới. Bài phát biểu của ông Powell có thể hé lộ khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Hiện tại, các quan chức Fed vẫn chưa thống nhất về thời điểm giảm lãi suất.

Thị trường đang chờ đợi phát ngôn của ông Powell về lãi suất. Hiện tại, thị trường đã định giá khả năng Fed cắt giảm 0,25%, nhưng vẫn có một phần nhỏ kỳ vọng mức cắt 0,5%. Nếu điều này xảy ra, giá vàng có thể tăng mạnh. Vàng thường tăng giá trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn gia tăng.

Dù nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận tháng 7 yếu kém nhất năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn không áp dụng các biện pháp mạnh như cắt giảm lãi suất. PBoC khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải và tập trung hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm.

Theo Reuters, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ dự kiến diễn ra từ 25-29/8 đã bị hủy. Điều này làm giảm hy vọng về việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan áp dụng lên hàng hóa Ấn Độ từ ngày 27/8. Trước đó, Tổng thống Trump tăng thuế 25% đối với một số mặt hàng của Ấn Độ do nước này tiếp tục nhập dầu thô từ Nga.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc tăng 0,2% lên 38,07 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,5% xuống 1.328,40 USD. Paladium giao ngay tăng 0,3% lên 1.115,68 USD sau khi giảm về mức thấp nhất kể từ ngày 10/7.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Adrian Day từ Adrian Day Asset Management chia sẻ: 'Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể gây biến động mạnh cho giá vàng trong ngắn hạn. Vàng có khả năng duy trì đà tăng nhẹ trong biên độ hiện tại. Thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed cắt lãi suất vào tháng 9, nên cần thêm động thái nới lỏng tiền tệ để giá vàng bứt phá.'

Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management bày tỏ quan điểm trung lập: 'Hai sự kiện lớn là hội nghị thượng đỉnh và hội nghị Jackson Hole có thể ảnh hưởng đến đồng USD, từ đó tác động đến giá vàng. Tuy nhiên, thị trường có xu hướng ít biến động trong giai đoạn này.'

James Stanley từ Forex.com lạc quan hơn: 'Vàng đang ở vùng hỗ trợ vững. Trước thềm Jackson Hole, khó có khả năng các ngân hàng trung ương đưa ra tín hiệu thắt chặt chính sách. Khi đối mặt với bất ổn, họ thường chọn lập trường ôn hòa.'

Ole Hansen từ Saxo Bank nhận xét dữ liệu lạm phát gần đây không đủ để ngăn Fed giảm lãi suất. 'Giá vàng giảm nhẹ sau báo cáo PPI vượt kỳ vọng, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Fed sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.' Ông dự báo giá vàng dao động quanh mức 3.350 USD với biên độ 200 USD.

Tuần này tập trung vào các báo cáo nhà ở, sản xuất và đặc biệt là diễn biến từ Fed. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 sẽ được công bố vào thứ 4, cùng với các phát biểu của quan chức Fed. Hội nghị Jackson Hole bắt đầu từ thứ 5, với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Powell vào thứ 6.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định: "Giá vàng đã tạo đáy vững quanh 3.330 USD. Giao dịch trong khoảng 3.250-3.400 USD khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng. Yếu tố địa chính trị như cuộc gặp Trump-Putin có thể tạo biến động, nhưng tác động có thể chậm."

Theo WGC, nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2025 tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 1.248,8 tấn. Đầu tư vào ETF vàng đạt mức cao nhất từ đầu 2020, trong khi tiêu thụ trang sức giảm 14% do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Ngân hàng trung ương mua ròng 166,5 tấn, giảm 21% so với năm trước.

Giá vàng tăng 26% từ đầu năm, lập kỷ lục 3.500 USD hồi tháng 4. Lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Dự báo giá vàng có thể tăng thêm 10-15% trong nửa cuối năm nếu các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu.