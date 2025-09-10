Giá vàng chiều nay 9/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 9/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ dừng ở mốc cao 142,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Thị trường chờ tín hiệu giảm giá ngày mai.
Giá vàng trong nước chiều nay 9/10/2025
Cập nhật lúc 15h30 chiều nay 9/10/2025, giá vàng miếng trong nước dừng ở mốc cao 142,5 triệu đồng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 8/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 15h30 ngày 9/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 9/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 9/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,5
|142,5
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|140,5
|142,5
|-
|-
|Mi Hồng
|141,5
|142,5
|-
|-
|PNJ
|140,5
|142,5
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|140,5
|142,5
|-
|-
|Phú Quý
|140
|142,5
|-
|-
|1. DOJI - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,500
|142,500
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,800
|139,800
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,300
|139,300
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|136,000
|139,000
|Nguyên liệu 99.99
|136,200 ▲400K
|138,200 ▲400K
|Nguyên liệu 99.9
|135,900 ▲400K
|137,900 ▲400K
|2. PNJ - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,500
|142,500
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,800
|139,800
|Vàng nữ trang 999.9
|135,000 ▲800K
|138,000 ▲800K
|Vàng nữ trang 999
|134,860 ▲800K
|137,860 ▲800K
|Vàng nữ trang 9920
|134,000 ▲800K
|137,000 ▲800K
|Vàng nữ trang 99
|133,720 ▲790K
|136,720 ▲790K
|Vàng 916 (22K)
|123,510 ▲730K
|126,510 ▲730K
|Vàng 750 (18K)
|96,150 ▲600K
|103,650 ▲600K
|Vàng 680 (16.3K)
|86,490 ▲540K
|93,990 ▲540K
|Vàng 650 (15.6K)
|82,350 ▲520K
|89,850 ▲520K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,830 ▲490K
|84,330 ▲490K
|Vàng 585 (14K)
|73,380 ▲470K
|80,880 ▲470K
|Vàng 416 (10K)
|50,060 ▲330K
|57,560 ▲330K
|Vàng 375 (9K)
|44,400 ▲300K
|51,900 ▲300K
|Vàng 333 (8K)
|38,190 ▲260K
|45,690 ▲260K
|3. SJC - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,500
|142,500
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,500
|142,520
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,500
|142,530
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,800
|139,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,800
|139,600
|Nữ trang 99,99%
|134,500
|137,500
|Nữ trang 99%
|131,638 ▲500K
|136,138
|Nữ trang 68%
|86,159
|93,659
|Nữ trang 41,7%
|49,993
|57,493
Giá vàng thế giới chiều nay 9/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 9/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4028,64 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 7,89 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,386 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hiện đang ở mức cao kỷ lục, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người dân. Theo ghi nhận tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, hàng trăm người đã xếp hàng chờ đợi từ rất sớm để mua vàng.
Chỉ đến khoảng 7h30 phút sáng nay, tất cả chỗ ngồi chờ đã kín hết. Nhiều người dân chia sẻ họ sẵn sàng xếp hàng từ sáng sớm dù giá vàng đang lên cao.
Một khách hàng cho biết dù giá trong nước cao, nhưng vì giá vàng thế giới cũng có xu hướng tương tự, nên chị vẫn quyết định mua vàng ngay để tránh việc giá có thể tiếp tục tăng mạnh hơn nữa.
Để đáp ứng nhu cầu đông đảo, các nhân viên tại cửa hàng đã có mặt từ sớm để lập danh sách và phát số thứ tự, đảm bảo việc giao dịch diễn ra lần lượt. Nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã áp dụng giới hạn số lượng vàng mà mỗi khách hàng được mua, tùy theo từng loại sản phẩm.
Thị trường vàng miếng SJC trong nước đang chờ tín hiệu giảm giá vào ngày mai 10/10. Một thay đổi quan trọng sắp diễn ra trên thị trường vàng, cơ chế độc quyền đối với vàng miếng SJC sẽ chính thức chấm dứt sau hơn 13 năm tồn tại.
Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới, với sự cạnh tranh công bằng hơn giữa các thương hiệu vàng. Theo các chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng sẽ hạn chế đầu cơ và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Thay vì chênh lệch khoảng 14 - 15 triệu đồng như hiện nay, mức chênh có thể sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 4 đến 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, để điều này xảy ra, nguồn cung vàng miếng cần phải được đảm bảo đầy đủ thông qua việc cấp phép cho các đơn vị nhập khẩu. Đây là yếu tố then chốt quyết định liệu giá vàng trong nước có thực sự tiệm cận với thế giới hay không.