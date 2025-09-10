Thứ Năm, 9/10/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 9/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn09/10/2025 15:30

Giá vàng chiều nay 9/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ dừng ở mốc cao 142,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Thị trường chờ tín hiệu giảm giá ngày mai.

Giá vàng trong nước chiều nay 9/10/2025

Cập nhật lúc 15h30 chiều nay 9/10/2025, giá vàng miếng trong nước dừng ở mốc cao 142,5 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 8/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 9/10/2025: Giá vàng chờ tín hiệu giảm ngày mai

Tính đến 15h30 ngày 9/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 9/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 9/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
140,5142,5
--
Tập đoàn DOJI
140,5142,5
--
Mi Hồng
141,5142,5
--
PNJ
140,5
142,5
--
Bảo Tín Minh Châu
140,5
142,5
--
Phú Quý140142,5
--
1. DOJI - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ140,500142,500
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)136,800139,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ136,300139,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ136,000139,000
Nguyên liệu 99.99136,200 ▲400K138,200 ▲400K
Nguyên liệu 99.9135,900 ▲400K137,900 ▲400K
2. PNJ - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9140,500142,500
Nhẫn Trơn PNJ 999.9136,800139,800
Vàng Kim Bảo 999.9136,800139,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136,800139,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng136,800139,800
Vàng nữ trang 999.9135,000 ▲800K138,000 ▲800K
Vàng nữ trang 999134,860 ▲800K137,860 ▲800K
Vàng nữ trang 9920134,000 ▲800K137,000 ▲800K
Vàng nữ trang 99133,720 ▲790K136,720 ▲790K
Vàng 916 (22K)123,510 ▲730K126,510 ▲730K
Vàng 750 (18K)96,150 ▲600K103,650 ▲600K
Vàng 680 (16.3K)86,490 ▲540K93,990 ▲540K
Vàng 650 (15.6K)82,350 ▲520K89,850 ▲520K
Vàng 610 (14.6K)76,830 ▲490K84,330 ▲490K
Vàng 585 (14K)73,380 ▲470K80,880 ▲470K
Vàng 416 (10K)50,060 ▲330K57,560 ▲330K
Vàng 375 (9K)44,400 ▲300K51,900 ▲300K
Vàng 333 (8K)38,190 ▲260K45,690 ▲260K
3. SJC - Cập nhật: 9/10/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140,500142,500
Vàng SJC 5 chỉ140,500142,520
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140,500142,530
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136,800139,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136,800139,600
Nữ trang 99,99%134,500137,500
Nữ trang 99%131,638 ▲500K136,138
Nữ trang 68%86,15993,659
Nữ trang 41,7%49,99357,493

Giá vàng thế giới chiều nay 9/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 9/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4028,64 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 7,89 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,386 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,3 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-09-2025_02_53_pm.jpg

Giá vàng hiện đang ở mức cao kỷ lục, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người dân. Theo ghi nhận tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, hàng trăm người đã xếp hàng chờ đợi từ rất sớm để mua vàng.

Chỉ đến khoảng 7h30 phút sáng nay, tất cả chỗ ngồi chờ đã kín hết. Nhiều người dân chia sẻ họ sẵn sàng xếp hàng từ sáng sớm dù giá vàng đang lên cao.

Một khách hàng cho biết dù giá trong nước cao, nhưng vì giá vàng thế giới cũng có xu hướng tương tự, nên chị vẫn quyết định mua vàng ngay để tránh việc giá có thể tiếp tục tăng mạnh hơn nữa.

Để đáp ứng nhu cầu đông đảo, các nhân viên tại cửa hàng đã có mặt từ sớm để lập danh sách và phát số thứ tự, đảm bảo việc giao dịch diễn ra lần lượt. Nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã áp dụng giới hạn số lượng vàng mà mỗi khách hàng được mua, tùy theo từng loại sản phẩm.

Thị trường vàng miếng SJC trong nước đang chờ tín hiệu giảm giá vào ngày mai 10/10. Một thay đổi quan trọng sắp diễn ra trên thị trường vàng, cơ chế độc quyền đối với vàng miếng SJC sẽ chính thức chấm dứt sau hơn 13 năm tồn tại.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới, với sự cạnh tranh công bằng hơn giữa các thương hiệu vàng. Theo các chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng sẽ hạn chế đầu cơ và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Thay vì chênh lệch khoảng 14 - 15 triệu đồng như hiện nay, mức chênh có thể sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 4 đến 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để điều này xảy ra, nguồn cung vàng miếng cần phải được đảm bảo đầy đủ thông qua việc cấp phép cho các đơn vị nhập khẩu. Đây là yếu tố then chốt quyết định liệu giá vàng trong nước có thực sự tiệm cận với thế giới hay không.

