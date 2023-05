Giá vàng, đô la và dầu trên đà giảm, lúa gạo và đường tiếp tục tăng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhiều mặt hàng tiêu dùng ngày hôm qua (11/5) tiếp tục đà giảm, trong đó có dầu và vàng giảm khá mạnh. Ở chiều ngược lại, giá lúa gạo và đường tiếp tục dự báo tăng khá cao.

Giá vàng thế giới tăng sau báo cáo liên quan tới nền kinh tế Mỹ được công bố. Đồng USD cũng quay đầu đi lên. Trong khi đó, giá dầu vẫn đi xuống do nhu cầu giảm sút.

Chốt phiên giao dịch 11/5, giá vàng miếng 4 số 9 mua vào tại SJC TP.HCM là 66,65 triệu đồng mỗi lượng và 67,27 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra là 67,25 triệu đồng.

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đêm 11/5 theo giờ Việt Nam ở mức 2.027 USD mỗi ounce. Giá vàng kỳ hạn được giao dịch ở mức 2.028 USD một ounce.

Giá vàng thế giới tăng sau báo cáo về sản xuất và trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ được công bố.

Chỉ số giá sản xuất tháng 4 của Mỹ tăng 0,2%. Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng vọt lên 264.000, so với mức tăng dự kiến là 245.000.

Trên thị trường chứng khoán, ở phiên giao dịch 11/5, VN-Index giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1,14 điểm, xuống 1.057,12 điểm. HNX-Index tăng 0,52 điểm, lên 214,41 điểm. UpCoM-Index tăng 0,29 điểm, lên 79,13 điểm.

Về giá đô la, tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 11/5 ở mức 23.632 đồng mỗi USD, tăng 2 đồng so với hôm trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.450 đồng mua vào và bán ra là 24.763 đồng mỗi đô la. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 11/5 được giao dịch quanh mốc 23.270 đồng mỗi USD ở chiều mua vào và 23.640 đồng mỗi USD ở chiều bán ra.

Trên thế giới, giá đồng đô la Mỹ đảo chiều đi lên. Chỉ số DXY đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt vào lúc 22 giờ 02 phút ngày 11/5 giờ Việt Nam đạt 102,05 điểm, tăng 0,56% so với phiên liền trước.

Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới lao dốc. Giới phân tích nhận định, giá dầu giảm trước những lo ngại về lãi suất gia tăng và nhu cầu dầu giảm sút. Giá dầu Brent đã xuống mức 75 USD mỗi thùng còn giá dầu WTI ở ngưỡng 71 USD một thùng.

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/5 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 1.320 đồng mỗi lít, giá bán là 21.000 đồng một lít. Giá xăng E5 giảm 1.300 đồng một lít, xuống mức 20.130 đồng mỗi lít. Giá dầu diesel giảm 600 đồng mỗi lít, ở mức 17.650 đồng một lít. Giá dầu hoả giảm 550 đồng mỗi lít, giá bán là 17.970 đồng một lít.

Giá lúa gạo ngày 12/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 đồng/kg với lúa IR 504. Hiện lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Theo đó, tại kho An Giang, lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 18 đang được thương lái thu mua ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 6.600 – 6.750 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 – 8.000 đồng/kg; Nếp khô Long An 8.600 – 8.800 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.000 – 8.200 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ổn định ở mức 9.850 đồng/kg, trong khi giá gạo thành phẩm điều chỉnh tăng 100 đồng/kg lên mức 11.300 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm điều chỉnh tăng với tấm IR 504. Theo đó, hiện giá tấm IR 504 ở mức 9.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó; cám khô dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, đầu tuần lượng gạo nguyên liệu về ít, giá gạo các loại có xu hướng tăng. Nguồn lúa Campuchia về ít, giá lúa neo ở mức cao. Giao dịch lúa khô sôi động, nhu cầu mua nhiều. Giá cám các loại phụ thuộc nhiều vào chất lượng.

Giá đường thế giới bất ngờ lập kỷ lục trong vòng 12 năm, dự báo mặt hàng này của Việt Nam bắt đầu "nóng" trở lại.

Gần đây các nhà sản xuất dầu đang có ý định nâng giá dầu lên bằng cách giảm sản lượng dầu. Tại Brazil, các nhà máy của họ có thể hoặc là sản xuất cồn nhiên liệu hoặc là đường. Khi đó, mía đưa vào sản xuất cồn nhiên liệu ở Brazil sẽ hiệu quả hơn là làm đường. Dẫn đến rủi ro hay mối nguy có thể Brazil dừng mía và chuyển sang sản xuất đường. Tuy nhiên, việc này mới dừng ở việc “có thể” vì vụ mía tại Brazil tháng 5 này mới bắt đầu.

Vì vậy, những động thái gần đây đối với giá đường thế giới chỉ là do các quỹ đầu cơ họ mua khống, bán khống tạo giá tăng, chứ thực chất không do yếu tố cung cầu.

Đối với thị trường Việt Nam cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định do hiện nay có một lượng đường rất lớn đang nằm trên thị trường là đường nhập lậu, xuất xứ từ Thái Lan. Khi giá đường quốc tế lên thì giá đường nhập lậu cũng lên khiến cho hoạt động kinh doanh đường nhập lậu bớt lãi đi. Cộng thêm với việc trong khoảng 1 tháng trở lại đây, lực lượng chức năng kiểm soát đường nhập lậu ráo riết. Những yếu tố này làm cho đường giá rẻ trong nước bớt đi. Tuy nhiên, cũng chỉ khoảng 2 - 3 tuần nay các nhà máy đường trong nước mới bắt đầu bán được đường sản xuất từ mía.

Giá thu mua mía của các nhà máy cho nông dân cao từ đầu vụ. Mấy tháng nay, các nhà máy như “ngồi trên chảo lửa”, bởi lẽ, giá mía thu mua thì cao mà đường sản xuất ra không bán được. Nếu bán theo giá trước đây thì bán lỗ.

3 năm liên tục, giá thu mua mía cho nông dân đều tăng. Năm ngoái, giá mía đã cao kỷ lục, năm nay tiếp tục tăng, điều này đồng nghĩa với việc giá mía đứng ở mức kỷ lục mới. Giá mía Việt Nam cao hàng đầu khu vực châu Á.

Hiện, giá mía nguyên liệu trong nước đang dao động từ 850.000 - 1.150.000 đồng/tấn tùy thuộc khu vực, cao hơn so với niên vụ năm trước 20.000 đồng/kg.