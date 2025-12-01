Thị trường Giá vàng hôm nay 12/10/2025: Bảng giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 12/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ chốt tuần tăng lên đỉnh cao mới. Giá vàng thế giới tăng trở lại khi thị trường chứng khoán giảm sâu.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 12/10/2025, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 11/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.

Tính đến 4h00 ngày 12/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 12/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,8 142,8

+600 +600 Tập đoàn DOJI

140,8 142,8

+600 +600 Mi Hồng

141,8 142,8

+600 +600 PNJ

140,8

142,8

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

140,8

142,8

+600 +600

Phú Quý 140 142,8

+500 +600 Vàng ACB 141,8 142,8 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,000 139,000 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 135,700 138,700 Nguyên liệu 99.99 135,500 137,500 Nguyên liệu 99.9 135,200 137,200

2. PNJ - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng nữ trang 999 134,860 ▲500K 137,860 ▲500K Vàng nữ trang 9920 134,000 ▲500K 137,000 ▲500K Vàng nữ trang 99 133,720 ▲490K 136,720 ▲490K Vàng 916 (22K) 123,510 ▲460K 126,510 ▲460K Vàng 750 (18K) 96,150 ▲370K 103,650 ▲370K Vàng 680 (16.3K) 86,490 ▲340K 93,990 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 82,350 ▲320K 89,850 ▲320K Vàng 610 (14.6K) 76,830 ▲300K 84,330 ▲300K Vàng 585 (14K) 73,380 ▲290K 80,880 ▲290K Vàng 416 (10K) 50,060 ▲210K 57,560 ▲210K Vàng 375 (9K) 44,400 ▲190K 51,900 ▲190K Vàng 333 (8K) 38,190 ▲160K 45,690 ▲160K

3. SJC - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,800 ▲600K 142,800 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 140,800 ▲600K 142,820 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,800 ▲600K 142,830 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 ▲600K 139,500 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 ▲600K 139,600 ▲600K Nữ trang 99,99% 134,500 ▲600K 137,500 ▲600K Nữ trang 99% 131,638 ▲594K 136,138 ▲594K Nữ trang 68% 86,159 ▲408K 93,659 ▲408K Nữ trang 41,7% 49,993 ▲250K 57,493 ▲250K

Giá vàng thế giới hôm nay 12/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 30,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần ở mức 4012,81 USD/ounce, tăng so với phiên giao dịch trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 30 USD so với đỉnh cao lịch sử.

Đà tăng của vàng thế giới xuất hiện khi thị trường chứng khoán và tiền số đồng loạt giảm sâu. Nguyên nhân chính đến từ thông tin căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng sang vàng như một kênh trú ẩn an toàn, giúp giá vàng được hỗ trợ.

Bạc cũng ghi nhận tuần tăng giá thứ 8 liên tiếp, vượt qua mốc kỷ lục năm 2011. Giá bạc hiện ở mức 49,99 USD/ounce, tăng 4% trong tuần và tăng hơn 71% từ đầu năm. Hiệu suất của bạc đang vượt trội hơn vàng, nhờ nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Dữ liệu kinh tế cần chú ý vào tuần tới:

Thứ 3 (14/10): Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

Thứ 4 (15/10): Khảo sát Sản xuất Khu vực New York

Thứ 5 (16/10): Khảo sát Kinh doanh Fed Philadelphia