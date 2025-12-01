Giá vàng hôm nay 12/10/2025: Bảng giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 12/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ chốt tuần tăng lên đỉnh cao mới. Giá vàng thế giới tăng trở lại khi thị trường chứng khoán giảm sâu.
Giá vàng trong nước hôm nay 12/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 12/10/2025, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 11/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.
Tính đến 4h00 ngày 12/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 12/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 12/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Tập đoàn DOJI
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Mi Hồng
|141,8
|142,8
|+600
|+600
|PNJ
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Bảo Tín Minh Châu
|140,8
|142,8
|+600
|+600
|Phú Quý
|140
|142,8
|+500
|+600
|Vàng ACB
|141,8
|142,8
|+600
|+600
|1. DOJI - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,000
|139,000
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|135,700
|138,700
|Nguyên liệu 99.99
|135,500
|137,500
|Nguyên liệu 99.9
|135,200
|137,200
|2. PNJ - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,800 ▲300K
|139,800 ▲300K
|Vàng nữ trang 999.9
|135,000 ▲500K
|138,000 ▲500K
|Vàng nữ trang 999
|134,860 ▲500K
|137,860 ▲500K
|Vàng nữ trang 9920
|134,000 ▲500K
|137,000 ▲500K
|Vàng nữ trang 99
|133,720 ▲490K
|136,720 ▲490K
|Vàng 916 (22K)
|123,510 ▲460K
|126,510 ▲460K
|Vàng 750 (18K)
|96,150 ▲370K
|103,650 ▲370K
|Vàng 680 (16.3K)
|86,490 ▲340K
|93,990 ▲340K
|Vàng 650 (15.6K)
|82,350 ▲320K
|89,850 ▲320K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,830 ▲300K
|84,330 ▲300K
|Vàng 585 (14K)
|73,380 ▲290K
|80,880 ▲290K
|Vàng 416 (10K)
|50,060 ▲210K
|57,560 ▲210K
|Vàng 375 (9K)
|44,400 ▲190K
|51,900 ▲190K
|Vàng 333 (8K)
|38,190 ▲160K
|45,690 ▲160K
|3. SJC - Cập nhật: 12/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,800 ▲600K
|142,800 ▲600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,800 ▲600K
|142,820 ▲600K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,800 ▲600K
|142,830 ▲600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,800 ▲600K
|139,500 ▲600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,800 ▲600K
|139,600 ▲600K
|Nữ trang 99,99%
|134,500 ▲600K
|137,500 ▲600K
|Nữ trang 99%
|131,638 ▲594K
|136,138 ▲594K
|Nữ trang 68%
|86,159 ▲408K
|93,659 ▲408K
|Nữ trang 41,7%
|49,993 ▲250K
|57,493 ▲250K
Giá vàng thế giới hôm nay 12/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 30,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới kết thúc tuần ở mức 4012,81 USD/ounce, tăng so với phiên giao dịch trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 30 USD so với đỉnh cao lịch sử.
Đà tăng của vàng thế giới xuất hiện khi thị trường chứng khoán và tiền số đồng loạt giảm sâu. Nguyên nhân chính đến từ thông tin căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng sang vàng như một kênh trú ẩn an toàn, giúp giá vàng được hỗ trợ.
Bạc cũng ghi nhận tuần tăng giá thứ 8 liên tiếp, vượt qua mốc kỷ lục năm 2011. Giá bạc hiện ở mức 49,99 USD/ounce, tăng 4% trong tuần và tăng hơn 71% từ đầu năm. Hiệu suất của bạc đang vượt trội hơn vàng, nhờ nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Dữ liệu kinh tế cần chú ý vào tuần tới:
Thứ 3 (14/10): Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell
Thứ 4 (15/10): Khảo sát Sản xuất Khu vực New York
Thứ 5 (16/10): Khảo sát Kinh doanh Fed Philadelphia