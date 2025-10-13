Thứ Hai, 13/10/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 13/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn13/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 13/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tuần qua tăng hơn 4 triệu. Giá vàng thế giới có tuần tăng với hai lần bứt phá vượt mốc 4000 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 13/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 13/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp trong tuần lên các mốc cao mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu ngày 6/10 tuần trước

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Trong 3 ngày qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay 13/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 13/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 13/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 13/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
140,8142,8
+4200+4200
Tập đoàn DOJI
140,8142,8
+4200+4200
Mi Hồng
141,8142,8
+4200+4200
PNJ
140,8
142,8
+4200+4200
Bảo Tín Minh Châu
140,8
142,8
+4200+4200
Phú Quý140142,8
+4000+4200
Vàng ACB141,8142,8+1300+300
1. DOJI - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ140,800142,800
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)136,800139,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ136,000139,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ135,700138,700
Nguyên liệu 99.99135,500137,500
Nguyên liệu 99.9135,200137,200
2. PNJ - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9140,800142,800
Nhẫn Trơn PNJ 999.9136,800139,800
Vàng Kim Bảo 999.9136,800139,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136,800139,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng136,800139,800
Vàng nữ trang 999.9135,000138,000
Vàng nữ trang 999134,860137,860
Vàng nữ trang 9920134,000137,000
Vàng nữ trang 99133,720136,720
Vàng 916 (22K)123,510126,510
Vàng 750 (18K)96,150103,650
Vàng 680 (16.3K)86,49093,990
Vàng 650 (15.6K)82,35089,850
Vàng 610 (14.6K)76,83084,330
Vàng 585 (14K)73,38080,880
Vàng 416 (10K)50,06057,560
Vàng 375 (9K)44,40051,900
Vàng 333 (8K)38,19045,690
3. SJC - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140,800142,800
Vàng SJC 5 chỉ140,800142,820
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140,800142,830
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136,800139,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136,800139,600
Nữ trang 99,99%134,500137,500
Nữ trang 99%131,638136,138
Nữ trang 68%86,15993,659
Nữ trang 41,7%49,99357,493

Giá vàng thế giới hôm nay 13/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 13/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 122,06 USD/ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-12-2025_08_56_pm.png

Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng ấn tượng 2,7% với hai lần phá vỡ ngưỡng lịch sử 4000 USD/ounce. Nguyên nhân chính đến từ xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư trước những rủi ro gia tăng về địa chính trị và kinh tế.

Đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: bất ổn địa chính trị, lạm phát cao kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế, nợ công tăng mạnh và niềm tin suy giảm vào đồng USD cũng như các đồng tiền pháp định khác.

Các yếu tố này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên nhiều chuyên gia cho rằng khó có thể nói đà tăng của vàng đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc vàng tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, còn bạc tăng tới 71%, cho thấy khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra. Một số nhà phân tích dự báo giá có thể lùi về vùng 3.600 USD/ounce nếu thị trường điều chỉnh khoảng 10%.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, sau khi giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD, một nửa các chuyên gia phố Wall đã chuyển từ xu hướng tăng sang trung lập.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 8 chuyên gia (chiếm 47%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 7 chuyên gia (41%) dự báo vàng sẽ đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, có 295 người tham gia bình chọn trực tuyến. Trong đó, 202 nhà đầu tư (69%) kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 52 người (18%) dự đoán giá vàng giảm và 41 nhà đầu tư (14%) cho rằng giá vàng đi ngang trong tuần tới.

