Thị trường Giá vàng hôm nay 13/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 13/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tuần qua tăng hơn 4 triệu. Giá vàng thế giới có tuần tăng với hai lần bứt phá vượt mốc 4000 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 13/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 13/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp trong tuần lên các mốc cao mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu ngày 6/10 tuần trước

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Trong 3 ngày qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 13/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 13/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,8 142,8

+4200 +4200 Tập đoàn DOJI

140,8 142,8

+4200 +4200 Mi Hồng

141,8 142,8

+4200 +4200 PNJ

140,8

142,8

+4200 +4200 Bảo Tín Minh Châu

140,8

142,8

+4200 +4200

Phú Quý 140 142,8

+4000 +4200 Vàng ACB 141,8 142,8 +1300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,800 142,800 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 139,800 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,000 139,000 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 135,700 138,700 Nguyên liệu 99.99 135,500 137,500 Nguyên liệu 99.9 135,200 137,200

2. PNJ - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,800 142,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 139,800 Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 139,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 139,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 139,800 Vàng nữ trang 999.9 135,000 138,000 Vàng nữ trang 999 134,860 137,860 Vàng nữ trang 9920 134,000 137,000 Vàng nữ trang 99 133,720 136,720 Vàng 916 (22K) 123,510 126,510 Vàng 750 (18K) 96,150 103,650 Vàng 680 (16.3K) 86,490 93,990 Vàng 650 (15.6K) 82,350 89,850 Vàng 610 (14.6K) 76,830 84,330 Vàng 585 (14K) 73,380 80,880 Vàng 416 (10K) 50,060 57,560 Vàng 375 (9K) 44,400 51,900 Vàng 333 (8K) 38,190 45,690

3. SJC - Cập nhật: 13/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,800 142,800 Vàng SJC 5 chỉ 140,800 142,820 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,800 142,830 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 139,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 139,600 Nữ trang 99,99% 134,500 137,500 Nữ trang 99% 131,638 136,138 Nữ trang 68% 86,159 93,659 Nữ trang 41,7% 49,993 57,493

Giá vàng thế giới hôm nay 13/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 13/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 122,06 USD/ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng ấn tượng 2,7% với hai lần phá vỡ ngưỡng lịch sử 4000 USD/ounce. Nguyên nhân chính đến từ xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư trước những rủi ro gia tăng về địa chính trị và kinh tế.

Đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: bất ổn địa chính trị, lạm phát cao kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế, nợ công tăng mạnh và niềm tin suy giảm vào đồng USD cũng như các đồng tiền pháp định khác.

Các yếu tố này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên nhiều chuyên gia cho rằng khó có thể nói đà tăng của vàng đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc vàng tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, còn bạc tăng tới 71%, cho thấy khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra. Một số nhà phân tích dự báo giá có thể lùi về vùng 3.600 USD/ounce nếu thị trường điều chỉnh khoảng 10%.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, sau khi giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD, một nửa các chuyên gia phố Wall đã chuyển từ xu hướng tăng sang trung lập.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 8 chuyên gia (chiếm 47%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 7 chuyên gia (41%) dự báo vàng sẽ đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, có 295 người tham gia bình chọn trực tuyến. Trong đó, 202 nhà đầu tư (69%) kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 52 người (18%) dự đoán giá vàng giảm và 41 nhà đầu tư (14%) cho rằng giá vàng đi ngang trong tuần tới.