Thị trường Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng vọt 2 triệu, giá vàng nhẫn tăng hơn 4 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 4150 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 15/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 15/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đến 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,1 - 146,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,2 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 15/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 143,1 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 15/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

144,1 146,1

+2000 +2000 Tập đoàn DOJI

144,1 146,1

+2000 +2000 Mi Hồng

145,1 146,1

+2000 +2000 PNJ

144,1

146,1

+2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu

144,9

146,4

+2800 +2300

Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 146,1 +2000 +2100 Phú Quý 143,5 146,1

+2200 +2000 Vàng ACB 145,1 146,1 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 144,100 ▲2000K 146,100 ▲2000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 143,900 ▲4400K 145,900 ▲3900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,700 ▲4200K 145,700 ▲3700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,400 ▲4200K 145,400 ▲3900K Nguyên liệu 99.99 143,000 ▲3500K 144,000 ▲3500K Nguyên liệu 99.9 142,700 ▲4500K 143,700 ▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 144,100 ▲2000K 146,100 ▲2000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng Kim Bảo 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K Vàng nữ trang 999.9 142,300 ▲5300K 145,300 ▲5300K Vàng nữ trang 999 142,150 ▲5290K 145,150 ▲5290K Vàng nữ trang 9920 141,240 ▲5260K 144,240 ▲5260K Vàng nữ trang 99 140,950 ▲5250K 143,950 ▲5250K Vàng 916 (22K) 130,190 ▲4850K 133,190 ▲4850K Vàng 750 (18K) 101,630 ▲3980K 109,130 ▲3980K Vàng 680 (16.3K) 91,450 ▲3600K 98,950 ▲3600K Vàng 650 (15.6K) 87,100 ▲3450K 94,600 ▲3450K Vàng 610 (14.6K) 81,280 ▲3230K 88,780 ▲3230K Vàng 585 (14K) 77,650 ▲3100K 85,150 ▲3100K Vàng 416 (10K) 53,090 ▲2200K 60,590 ▲2200K Vàng 375 (9K) 47,140 ▲1990K 54,640 ▲1990K Vàng 333 (8K) 40,600 ▲1750K 48,100 ▲1750K

3. SJC - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,100 ▲2000K 146,100 ▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 144,100 ▲2000K 146,120 ▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,100 ▲2000K 146,130 ▲2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142,300 ▲3800K 144,500 ▲3300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142,300 ▲3800K 144,600 ▲3300K Nữ trang 99,99% 140,000 ▲3300K 143,000 ▲3300K Nữ trang 99% 137,084 ▲3267K 141,584 ▲3267K Nữ trang 68% 89,899 ▲2244K 97,399 ▲2244K Nữ trang 41,7% 52,287 ▲1376K 59,787 ▲1376K

Giá vàng thế giới hôm nay 15/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4134,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 41,78 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.

Dù năm 2025 chưa kết thúc, giá vàng thế giới đang trải qua một đợt tăng giá thực sự bùng nổ. Kim loại quý này đã tăng gần 60% giá trị, sau khi cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng khoảng 27% trong năm 2024.

Giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới trong khoảng một tháng qua. Giá bắt đầu tăng mạnh từ mốc 3.700 USD/ounce, vượt qua 3.800 USD/ounce và đặc biệt là phá vỡ ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce một cách đầy ấn tượng.

Đỉnh điểm là trong phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng thế giới đã chạm mức kỷ lục mới ở 4.090 USD/ounce. Đến sáng ngày 14/10 tại thị trường châu Á, đà tăng vẫn tiếp diễn khi giá vàng tăng thêm gần 40 USD, chạm ngưỡng 4150 USD/ounce và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.

Theo dự báo mới nhất từ ngân hàng Societe Generale, với đà tăng hiện tại, giá vàng quốc tế có thể sẽ chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được dự đoán có thể dễ dàng đạt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá và nhu cầu mua vàng trong nước luôn ở mức cao.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là giá vàng vẫn tăng mạnh bất chấp nhiều yếu tố thường làm giảm sức hút của nó. Thị trường chứng khoán Mỹ đã quay lại đà tăng mạnh, đồng USD cũng đang trên đà hồi phục. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã được hạ nhiệt đáng kể sau thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trong bối cảnh đó, nguồn cung vàng trong nước ngày càng trở nên khan hiếm. Công ty SJC hiện chỉ bán vàng miếng cho những khách hàng đã đăng ký thành công qua website, thay vì bán trực tiếp tại cửa hàng như trước đây.

Một quy định mới được áp dụng vài ngày gần đây yêu cầu khách hàng giao dịch vàng với số tiền trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Việc phải chuyển khoản cũng không còn là trở ngại lớn vì mọi người đã dần quen với hình thức này.