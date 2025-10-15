Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng vọt 2 triệu, giá vàng nhẫn tăng hơn 4 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 4150 USD
Giá vàng trong nước hôm nay 15/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 15/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đến 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,1 - 146,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,2 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 4h00 ngày 15/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 143,1 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 15/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 15/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|144,1
|146,1
|+2000
|+2000
|Tập đoàn DOJI
|144,1
|146,1
|+2000
|+2000
|Mi Hồng
|145,1
|146,1
|+2000
|+2000
|PNJ
|144,1
|146,1
|+2000
|+2000
|Bảo Tín Minh Châu
|144,9
|146,4
|+2800
|+2300
|Bảo Tín Mạnh Hải
|144,2
|146,1
|+2000
|+2100
|Phú Quý
|143,5
|146,1
|+2200
|+2000
|Vàng ACB
|145,1
|146,1
|+2000
|+2000
|1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|144,100 ▲2000K
|146,100 ▲2000K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|143,900 ▲4400K
|145,900 ▲3900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|143,700 ▲4200K
|145,700 ▲3700K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|143,400 ▲4200K
|145,400 ▲3900K
|Nguyên liệu 99.99
|143,000 ▲3500K
|144,000 ▲3500K
|Nguyên liệu 99.9
|142,700 ▲4500K
|143,700 ▲3500K
|2. PNJ - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|144,100 ▲2000K
|146,100 ▲2000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|142,500 ▲3000K
|145,500 ▲3000K
|Vàng nữ trang 999.9
|142,300 ▲5300K
|145,300 ▲5300K
|Vàng nữ trang 999
|142,150 ▲5290K
|145,150 ▲5290K
|Vàng nữ trang 9920
|141,240 ▲5260K
|144,240 ▲5260K
|Vàng nữ trang 99
|140,950 ▲5250K
|143,950 ▲5250K
|Vàng 916 (22K)
|130,190 ▲4850K
|133,190 ▲4850K
|Vàng 750 (18K)
|101,630 ▲3980K
|109,130 ▲3980K
|Vàng 680 (16.3K)
|91,450 ▲3600K
|98,950 ▲3600K
|Vàng 650 (15.6K)
|87,100 ▲3450K
|94,600 ▲3450K
|Vàng 610 (14.6K)
|81,280 ▲3230K
|88,780 ▲3230K
|Vàng 585 (14K)
|77,650 ▲3100K
|85,150 ▲3100K
|Vàng 416 (10K)
|53,090 ▲2200K
|60,590 ▲2200K
|Vàng 375 (9K)
|47,140 ▲1990K
|54,640 ▲1990K
|Vàng 333 (8K)
|40,600 ▲1750K
|48,100 ▲1750K
|3. SJC - Cập nhật: 15/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|144,100 ▲2000K
|146,100 ▲2000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|144,100 ▲2000K
|146,120 ▲2000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|144,100 ▲2000K
|146,130 ▲2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|142,300 ▲3800K
|144,500 ▲3300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|142,300 ▲3800K
|144,600 ▲3300K
|Nữ trang 99,99%
|140,000 ▲3300K
|143,000 ▲3300K
|Nữ trang 99%
|137,084 ▲3267K
|141,584 ▲3267K
|Nữ trang 68%
|89,899 ▲2244K
|97,399 ▲2244K
|Nữ trang 41,7%
|52,287 ▲1376K
|59,787 ▲1376K
Giá vàng thế giới hôm nay 15/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4134,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 41,78 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.
Dù năm 2025 chưa kết thúc, giá vàng thế giới đang trải qua một đợt tăng giá thực sự bùng nổ. Kim loại quý này đã tăng gần 60% giá trị, sau khi cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng khoảng 27% trong năm 2024.
Giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới trong khoảng một tháng qua. Giá bắt đầu tăng mạnh từ mốc 3.700 USD/ounce, vượt qua 3.800 USD/ounce và đặc biệt là phá vỡ ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce một cách đầy ấn tượng.
Đỉnh điểm là trong phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng thế giới đã chạm mức kỷ lục mới ở 4.090 USD/ounce. Đến sáng ngày 14/10 tại thị trường châu Á, đà tăng vẫn tiếp diễn khi giá vàng tăng thêm gần 40 USD, chạm ngưỡng 4150 USD/ounce và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.
Theo dự báo mới nhất từ ngân hàng Societe Generale, với đà tăng hiện tại, giá vàng quốc tế có thể sẽ chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được dự đoán có thể dễ dàng đạt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá và nhu cầu mua vàng trong nước luôn ở mức cao.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là giá vàng vẫn tăng mạnh bất chấp nhiều yếu tố thường làm giảm sức hút của nó. Thị trường chứng khoán Mỹ đã quay lại đà tăng mạnh, đồng USD cũng đang trên đà hồi phục. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã được hạ nhiệt đáng kể sau thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Trong bối cảnh đó, nguồn cung vàng trong nước ngày càng trở nên khan hiếm. Công ty SJC hiện chỉ bán vàng miếng cho những khách hàng đã đăng ký thành công qua website, thay vì bán trực tiếp tại cửa hàng như trước đây.
Một quy định mới được áp dụng vài ngày gần đây yêu cầu khách hàng giao dịch vàng với số tiền trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Việc phải chuyển khoản cũng không còn là trở ngại lớn vì mọi người đã dần quen với hình thức này.