Thị trường Giá vàng hôm nay 22/8/2024: Vàng nhẫn tăng nhẹ dưới 100 nghìn đồng Giá vàng hôm nay 22/8/2024: Giá vàng nhẫn tăng nhẹ dưới 100 nghìn đồng mỗi lượng. Vàng thỏi thế giới đang ở mức cao kỷ lục hơn 1 triệu USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/8/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 22/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 77,15 triệu đồng/lượng mua vào và 78,35 triệu đồng/lượng bán ra. Tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào - tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 79-81 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 22/8/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

79

81

-

-

Tập đoàn DOJI

79

81

-

-

Mi Hồng

80

81

-

- PNJ

79

81

-

-

Vietinbank Gold

-

81

-

+1,000

Bảo Tín Minh Châu

79

81

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

79

81

-

-



1. DOJI - Cập nhật: 22/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 79,000 81,000 AVPL/SJC HCM 79,000 81,000 AVPL/SJC ĐN 79,000 81,000 Nguyên liệu 9999 - HN 76,800 ▲100K 77,300 ▲50K Nguyên liệu 999 - HN 76,700 ▲100K 77,200 ▲50K AVPL/SJC Cần Thơ 79,000 81,000

2. PNJ - Cập nhật: 22/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

TPHCM - PNJ 77.100 ▲50K 78.350 ▲50K TPHCM - SJC 79.000 81.000 Hà Nội - PNJ 77.100 ▲50K 78.350 ▲50K Hà Nội - SJC 79.000 81.000 Đà Nẵng - PNJ 77.100 ▲50K 78.350 ▲50K Đà Nẵng - SJC 79.000 81.000 Miền Tây - PNJ 77.100 ▲50K 78.350 ▲50K Miền Tây - SJC 79.000 81.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 77.100 ▲50K 78.350 ▲50K Giá vàng nữ trang - SJC 79.000 81.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 77.100 ▲50K Giá vàng nữ trang - SJC 79.000 81.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 77.100 ▲50K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 77.000 ▲100K 77.800 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 76.920 ▲100K 77.720 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 76.120 ▲100K 77.120 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 70.870 ▲100K 71.370 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 57.100 ▲70K 58.500 ▲70K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 51.650 ▲60K 53.050 ▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 49.320 ▲60K 50.720 ▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 46.210 ▲60K 47.610 ▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 44.260 ▲50K 45.660 ▲50K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 31.120 ▲50K 32.520 ▲50K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 27.930 ▲40K 29.330 ▲40K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 24.420 ▲30K 25.820 ▲30K

3. SJC - Cập nhật: 22/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 79,000 81,000 SJC 5c 79,000 81,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 79,000 81,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 77,100 ▲50K 78,400 ▲50K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 77,100 ▲50K 78,500 ▲50K Nữ Trang 99.99% 76,950 ▲50K 77,950 ▲50K Nữ Trang 99% 75,178 ▲49K 77,178 ▲49K Nữ Trang 68% 50,661 ▲34K 53,161 ▲34K Nữ Trang 41.7% 30,158 ▲20K 32,658 ▲20K

Giá vàng thế giới hôm nay 22/8/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,498.96 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 26,9 USD/Ounce so với giá vàng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 77,05 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,94 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ CNN, giá vàng hiện nay đang ở mức cao kỷ lục, với một thỏi vàng 400 ounce có giá trị lên tới hơn 1 triệu USD.

Giá vàng đã chứng kiến sự tăng trưởng hơn 20% trong năm nay. Sự tăng giá này phần lớn do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9, cùng với việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn do căng thẳng ở Trung Đông.

Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong mỗi cuộc họp chính sách còn lại của năm 2024. Mặc dù có ý kiến từ các chuyên gia được khảo sát bởi Reuters cho rằng kinh tế Mỹ không có khả năng rơi vào suy thoái.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng quyết định giảm lãi suất của Fed sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế sắp được công bố.