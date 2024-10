Thị trường Giá vàng hôm nay 25/10/2024: Vàng thế giới giảm khoảng 1% Giá vàng hôm nay 25/10/2024: Vàng thế giới giảm khoảng 1%. Giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức trần 89 triệu đồng/lượng, ngang giá vàng miếng khó có thể tăng thêm

Giá vàng trong nước hôm nay 25/10/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 25/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,3-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng Mi Hồng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 25/10/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/10/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

87

89

- - Tập đoàn DOJI

87

89

-

- Mi Hồng

88,3

89

-200

- PNJ

87

89

- - Vietinbank Gold

89

-

- Bảo Tín Minh Châu

87

89

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

87

89

- -



Giá vàng thế giới hôm nay 25/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,738.26 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 2,72 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.800 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 86,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,88 triệu đồng/lượng.

Do hạn chế về nguồn cung vàng miếng SJC, người dân đã chuyển sang mua vàng nhẫn, loại vàng có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng và phù hợp với việc tích trữ quy mô nhỏ.

Sự chuyển hướng này đã làm tăng nhu cầu và giá của vàng nhẫn. Việc mua vàng nhẫn không còn dễ dàng do tình trạng khan hiếm sau Tết và ngày Vía Thần tài, khiến giá vàng nhẫn tăng cao do nhu cầu mua vàng đột biến.

Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, giá vàng tăng vào cuối năm, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 12, do đây là thời gian tiêu thụ vàng nhiều nhất ở châu Á, bao gồm Việt Nam, với các sự kiện như mùa cưới và chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Truyền thống mua vàng làm quà hoặc để tích trữ trong dịp này cũng góp phần làm tăng giá vàng.

Giá vàng thế giới giảm khoảng 1% so với mức đỉnh 2.758 USD/ounce vào chiều ngày 23/10 do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Kitco chỉ ra rằng giá vàng giảm chủ yếu do những người đầu cơ bán ra để chốt lời.

Một phần nguyên nhân giảm giá là do báo cáo cho thấy thị trường nhà ở Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong tháng 9, điều này không thuận lợi cho giá vàng.

Chỉ số DXY, thước đo giá trị của đồng USD so với các đồng tiền khác, tăng 0.3%, đạt gần mức cao nhất trong 3 tháng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ vàng.

Bob Haberkorn từ RJO Futures nhận định rằng do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng sẽ khó tăng giá hơn nữa. Tuy nhiên, ông dự đoán giá vàng có thể lên tới 2.800 USD/ounce do nhu cầu an toàn tài chính vẫn đang tăng.

Ông Daniel Ghali, một chuyên gia hàng hóa của TD Securities, cho rằng mặc dù mua vào từ các ngân hàng trung ương có thể giảm, nhưng bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có thể làm tăng nhu cầu đầu tư vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Ông tin rằng, mặc dù có những thay đổi trong các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vàng, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để giá vàng tăng cao, đặc biệt do những bất ổn địa chính trị.

Ghali nhấn mạnh rằng, có một lượng tiền lớn đang được đầu tư vào vàng, và lịch sử cho thấy các nhà đầu tư đang giữ một lượng vàng lớn, điều này cho thấy mối lo ngại về bầu cử Mỹ.

Ông cũng quan sát thấy rằng, những người tham gia thị trường không muốn bán vàng trong bối cảnh giá đang tăng mạnh. Ghali cũng nhận xét rằng, các ngân hàng trung ương đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy giá vàng lên mức cao mới.

Bà Joni Teves, một chuyên gia kim loại quý tại Ngân hàng UBS, dự đoán rằng tương lai của vàng rất sáng sủa sau khi giá vượt qua 2.700 USD/ounce.

Bà Teves lạc quan về triển vọng của vàng, tin rằng chính sách tiền tệ lỏng lẻo của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, và hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương sẽ không ngừng.

Ngân hàng UBS cũng tin tưởng rằng các nhà đầu tư vẫn có nhiều cơ hội để tăng cường đầu tư vào vàng, với quan điểm rằng thị trường chưa đầu tư đủ vào kim loại quý này và còn nhiều không gian để mở rộng đầu tư.

Dự báo giá vàng

Công ty Sprott Asset Management nhận định rằng vàng đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới sau khi thiết lập kỷ lục vào đầu tuần này.

Nhiều chuyên gia phân tích hiện dự đoán giá vàng có thể tiếp tục tăng lên 3.000 USD/ounce, với khả năng vượt mốc 2.800 USD/ounce trong 3 tháng tới.

Ngân hàng Citi cũng giữ quan điểm tương tự, cho rằng giá vàng sẽ đạt 3.000 USD trong khoảng 6 đến 9 tháng tới. Citi cũng lưu ý rằng nếu tình hình căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục leo thang.

Chuyên gia Vivek Dhar từ Commonwealth Bank of Australia dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 3.000 USD vào quý 4/2025, do đồng USD suy yếu liên tục. Ông cũng cho rằng giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 2.800 USD trong quý 4/2024. Trước đó, Citi cũng đã dự báo rằng giá vàng thế giới sẽ đạt 2.800 USD trong vòng 3 tháng tới.