Thị trường Giá vàng hôm nay 27/9/2024: Vàng thế giới có thể lên 2.700 USD cuối tuần này Giá vàng hôm nay 27/9/2024: Giá vàng nhẫn 9999 nhẫn tăng mạnh không ngừng, lên kỷ lục mới 83,3 triệu đồng. Giá vàng thế giới có khả năng sẽ vượt qua mức 2.700 USD/ounce ngay cuối tuần này.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/9/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 27/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,45 triệu đồng/lượng mua vào và 83,30 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tăng 500,000 đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 350,000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng nhẹ 300,000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên ở chiều bán ra .

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 81,6-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 27/9/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 27/9/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

81,5

83,5

-

-

Tập đoàn DOJI

81,5

83,5

-

-

Mi Hồng

83

83,5

+300

- PNJ

81,5

83,5

-

-

Vietinbank Gold

-

83,5

-

-

Bảo Tín Minh Châu

81,5

83,5

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

81,6

83,5

-

-



Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,666.34 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 3,22 USD/Ounce so với giá vàng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.100 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 81,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 1,91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất thấp. Vàng cũng được coi là nơi trú ẩn an toàn, giá tăng do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông giữa Israel và Hezbollah.

Giá vàng đã tăng đáng kể, gần 570 USD/ounce, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 0,5%, và hiện đang hướng tới mức cao mới là 2.700 USD/ounce.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể làm tăng giá vàng do những biến động không chắc chắn trên thị trường, khiến vàng trở thành lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư.

Dự báo giá vàng

Mặc dù có áp lực bán ra để chốt lời, giá vàng vẫn ổn định sau khi lập kỷ lục mới vào thứ 4. Nhà đầu tư tin rằng những bình luận sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell và số liệu lạm phát Mỹ sẽ hỗ trợ việc giảm lãi suất thêm nữa.

Chuyên gia Han Tan từ Exinity Group nhận định rằng niềm tin thị trường vào Fed đã thúc đẩy giá vàng tăng gần đây.

Ông Tan dự đoán rằng không có nhiều rào cản ngăn cản vàng đạt 2.700 USD/ounce vào cuối năm 2024. Ông còn lạc quan hơn khi nói rằng vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce nếu kinh tế Mỹ không thể "hạ cánh mềm".

Chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures cũng cho rằng vàng có thể đạt 2.700 USD/ounce trong tuần này nếu thị trường lao động yếu đi và Fed xác nhận giảm 50 điểm cơ bản lãi suất trong cuộc họp tới.

Các nhà đầu tư đang chú ý đến bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell, và báo cáo lạm phát của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần.

Trước đó, Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, đã gây chú ý khi dự đoán rằng sẽ có nhiều đợt giảm lãi suất trong năm sau.