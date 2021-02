Giá vàng hôm nay (5/2) Lao dốc không phanh

Đêm 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.792 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.795 USD/ounce.Giá vàng thế giới đêm 4/2 cao hơn khoảng 17,8% (271 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 4/2.