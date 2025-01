Thị trường Giá vàng hôm nay tăng mạnh thêm nửa triệu đồng Cập nhật giá vàng sáng 21/1, giá vàng thế giới bật tăng sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, thị trường vàng trong nước tăng vọt thêm nửa triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Sáng nay, giá vàng SJC tăng vọt trở lại, vượt mốc 87 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 85,2-87,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 85,2-87,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Tập đoàn DOJI ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 85,2-87,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999

Tính đến 6h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 85,1-86,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 700 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên giao dịch sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 85-87,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng vượt xa 2.700 USD/ounce sau lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 20/1 lên 2.707 USD/ounce, tăng 5,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 21/1 (giờ việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.721 USD/ounce, tăng thêm 13 USD so với giá chốt phiên tại New York.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 83,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,4-3,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3 - 3,55 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định, nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến thị trường vàng nhiều biến động hơn vì một số chính sách của ông có thể dẫn tới lạm phát gia tăng trong thời gian dài hơn. Và điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài sản an toàn như vàng.

Ngân hàng Goldman Sachs đánh giá, có khoảng 10% khả năng vàng sẽ bị áp thuế 10% trong vòng 12 tháng tới vì vàng có vị thế là một tài sản chính nên có khả năng được miễn các loại thuế trên diện rộng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang nhận hỗ trợ trong bối cảnh chỉ số USD giảm sâu. Ghi nhận lúc 0h30 ngày 21/1, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 108,250 điểm (giảm 0,87%).

Do USD giảm giá nên giá vàng trở nên hấp dẫn đối với những người nắm giữ các loại ngoại tệ khác. Trong khi đó, giới kinh doanh kỳ vọng giá vàng trong tương lai sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Thế nên, trong phiên giao dịch đêm qua - khi giá vàng rơi xuống vùng 2.682 USD/ounce, nhiều người đã tăng sức mua. Lập tức, giá vàng hôm nay trên thế giới tăng mạnh và đến 6 giờ ngày 21/1 lên tới 2.708 USD/ounce.

Nỗi lo ngại về thuế quan và một cuộc chiến thương mại toàn cầu đã ảnh hưởng đáng kể đến thị trường kim loại quý. Tuần trước, giá vàng tăng vượt mốc 2.700 USD/ounce, trong khi giá bạc quay trở lại trên ngưỡng 30 USD/ounce, phản ánh mức độ khẩn cấp của thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng giá vàng và bạc tăng là do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi các kim loại quý này được chuyển từ London sang New York. Các đe dọa về thuế quan của ông Donald Trump đã tạo ra sự biến động lớn trong thị trường hoán đổi giữa hợp đồng tương lai và tài sản vật chất, khi các ngân hàng đã chuyển lượng lớn kim loại sang Mỹ để tránh rủi ro từ các loại thuế có thể xảy ra.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Dr. Nomi Prins - chuyên gia địa - kinh tế, tác giả của cuốn sách "Permanent Distortion: How Financial Markets Abandoned the Real Economy Forever" - đưa ra nhận định lạc quan về xu hướng của vàng.

Prins cho rằng giá vàng có khả năng tăng mạnh trong năm 2025, với mức đỉnh dự kiến lên tới 4.000 USD/ounce. Theo bà, nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương trên thế giới là một trong những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng.

“Vàng là tài sản vật chất và nằm ngoài sự kiểm soát của các hệ thống tài chính hoặc tiền tệ do con người thiết lập. Bạn không thể in hay tạo ra nó” - bà nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, các ngân hàng trung ương đã gia tăng mua vàng để bảo vệ tài sản trước các rủi ro như lạm phát và nợ công gia tăng.

Ngoài vai trò như một hàng rào chống lạm phát, vàng còn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong các biến động kinh tế và địa chính trị. Prins nhấn mạnh rằng, trong khi lạm phát toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt, người tiêu dùng vẫn chịu áp lực từ giá cả hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và dịch vụ y tế tăng cao.