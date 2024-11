Kinh tế Giá vàng tại Nghệ An hôm nay (16/11): Vàng nhẫn có dấu hiệu tăng giá Sau khi giảm mạnh 5 phiên liên tiếp, giá vàng nhẫn đột ngột bật tăng trở lại, các tiệm vàng tại Nghệ An đều điều chỉnh tăng, giá vàng nhẫn tăng thêm 500.000 - 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đang được điều chỉnh tăng thêm từ 500-1 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/11 ghi nhận giảm ngày thứ 6 liên tiếp kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Vàng dự báo sẽ ghi nhận mức lỗ hàng tuần trên 4%, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2023 đến nay.

Trái ngược với giá vàng thế giới, sau giai đoạn giảm ngắn hạn, vàng trong nước ghi nhận trạng thái tăng khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Trong nước, có những doanh nghiệp điều chỉnh tăng trên 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể: Giá vàng nhẫn đang được nhiều doanh nghiệp niêm yết ở mức 79,5 - 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 - 82,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 - 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Cuối tuần, các tiệm vàng khá đông người giao dịch. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, các tiệm vàng cũng đã điều chỉnh mức giá mua - bán vàng nhẫn. Cụ thể: Giá vàng DOJI tại Nghệ An được niêm yết giá mua và bán ở mức 81 - 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua; Công ty CP Vàng bạc đá quý ASEAN Bắc miền Trung 81-82,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại các doanh nghiệp vàng bạc tư nhân, giá vàng hiện tại đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể, vàng nhẫn 9999 được các tiệm vàng niêm yết như sau: Vàng bạc Kim Thành Huy là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,50 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Đức Tài Tâm Đạt (Quỳnh Lưu) 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Như Trịnh 79,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83 triệu đồng/lượng (bán ra);…

Như vậy, giá vàng nhẫn ở Nghệ An đã tăng thêm từ 500.000-700.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Hiện nguồn cung vàng ở một số tiệm tạm thời gián đoạn. Ảnh: T.P

Theo khảo sát, hiện nguồn cung vàng nhẫn ở các tiệm vàng tư nhân tương đối dồi dào, sẵn nguồn hàng đáp ứng nhu cầu người dân. Riêng ở các tiệm vàng của Công ty CP Vàng bạc đá quý ASEAN Bắc miền Trung đang tạm hết hàng, nguồn cung gián đoạn do lượng khách đặt mua khá đông.