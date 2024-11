Kinh tế Giá vàng tại Nghệ An hôm nay (19/11): Tăng mạnh ở chiều bán ra Điều chỉnh theo đà tăng của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, hôm nay, 19/11, giá vàng ở Nghệ An tăng mạnh ở chiều bán ra.

Sáng 19/11, giá vàng bật tăng mạnh. Ảnh: T.P

Mở cửa phiên giao dịch 19/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 48 USD lên 2.611 USD một ounce. Thị trường nhờ đó chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm trong tuần trước khiến vàng xuống đáy 2 tháng.

Trên thị trường trong nước, hôm nay, giá vàng bật tăng mạnh, lên mức 81 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt. Giá vàng SJC 9999 neo ở mức 80,9 triệu đồng/lượng mua vào và 83,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán. DOJI điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng giá mua và 1 triệu đồng bán ra, lên lần lượt là 82,4 triệu đồng/lượng và 83,7 triệu đồng/lượng.

Lượng khách giao dịch có xu hướng tăng. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, vàng nhẫn 9999 được các tiệm vàng niêm yết như sau: Vàng bạc Kim Thành Huy là 82,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,50 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Đức Tài Tâm Đạt (Quỳnh Lưu) 81,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,80 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Như Trịnh 81,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,60 triệu đồng/lượng (bán ra);… Như vậy so với mặt bằng giá cả nước, giá vàng nhẫn tại Nghệ An cao hơn 1 – 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sau khi giá vàng tăng vọt, thị trường vàng tại Nghệ An có khả năng ấm dần lên. Ngay từ đầu buổi sáng, đã rất đông người đến tiệm vàng tham khảo giá, một số người quyết định bán chốt lời khi giá vàng hồi phục.

Ông Đặng Mạnh Hùng, người dân ở phường Lê Mao (TP. Vinh) cho biết: “Thời điểm này, cần tiền mặt để gom hàng cuối năm. Hơn nữa, bán lúc này đã có lãi khá nên quyết định bán bớt lượng vàng đã mua trước đó. Bởi nếu chờ thêm, cũng không biết sẽ biến động ra sao khi sắp tới, các chính sách tiền tệ, những thay đổi chính trị cũng rất khó lường…”.

Nhiều người tranh thủ bán vàng chốt lời. Ảnh: T.P

Theo thông tin vừa được công bố, giữa tháng tới, Fed sẽ có phiên họp chính sách cuối cùng của năm. Cơ quan này được dự báo hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay, dù số liệu gần đây cho thấy quá trình hạ nhiệt lạm phát đang chững lại. Lãi suất thấp có lợi cho công cụ không trả lãi như vàng. "Ngưỡng hỗ trợ sắp tới sẽ là 2.650 USD một ounce", nền tảng giao dịch Kinesis Money cho biết.