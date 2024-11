Kinh tế Giá vàng tại Nghệ An hôm nay (21/11): Tăng vọt gần 4 triệu đồng/lượng sau 3 ngày Sau chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp, giá vàng nhẫn tại Nghệ An đã vượt lên trên 87 triệu đồng/lượng, tăng gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Nghệ An tăng vọt 4 triệu đồng/lượng sau 3 ngày. Ảnh: T.P

Đánh dấu phiên thứ 3 liên tiếp đi lên, sáng nay (21/11), giá vàng giao dịch tại 2.650 USD/ounce, tăng 20 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước. Như vậy, nếu tính trong 3 phiên giao dịch vừa qua, giá vàng đã tăng tổng cộng 88 USD, từ 2.562 USD lên 2.650 USD/ounce.

Giá vàng tăng, giao dịch tại các tiệm vàng đang dần hồi phục. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng nhẫn 9999 được các tiệm vàng niêm yết như sau: Vàng bạc Kim Thành Huy là 83,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,20 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Đức Tài Tâm Đạt (Quỳnh Lưu) 84,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,30 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Như Trịnh 82,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,0 triệu đồng/lượng (bán ra);… Như vậy, so với mặt bằng giá cả nước, giá vàng nhẫn tại Nghệ An cao hơn 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Theo giới phân tích , giá vàng thế giới liên tục tăng do nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Mặt khác, các đề xuất áp thuế của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể làm biến động trên thị trường toàn cầu, gây áp lực lên lạm phát, hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Tuy nhiên, những bất ổn kinh tế vĩ mô, địa chính trị và nhu cầu tiêu dùng sẽ duy trì tâm lý tích cực trên thị trường vàng thế giới.

Như vậy, sau 3 ngày, giá nhẫn trơn 9999 tăng gần 4 triệu đồng/lượng.