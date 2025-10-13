Thị trường Giá vàng trong nước tăng mạnh, quy định mua vàng mới Giá vàng trong nước đang ở mức cao 144,1 triệu đồng/lượng, Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quy định mua vàng mới, yêu cầu khách giao dịch trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua chuyển khoản.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, áp sát mốc 145 triệu đồng/lượng

Chốt ngày 13/10, thị trường vàng trong nước chứng kiến giá vàng miếng SJC tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 142,1 triệu đồng/lượng và bán ra 144,1 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục tăng giá, vượt ngưỡng 140 triệu đồng/lượng. Mức giá mua vào hiện ở 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng cùng chiều với USD

Không chỉ thị trường trong nước, giá vàng thế giới cũng đang trong xu hướng tăng mạnh. Tính đến 18h00 chiều 13/10, giá vàng giao ngay đạt 4077,72 USD/ounce, tăng khoảng 64,91 USD so với phiên trước đó. Với mức quy đổi hiện tại, giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch khá lớn so với giá vàng trong nước.

Một diễn biến đáng chú ý là vàng tăng giá song song với đồng USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện đang ở mức 98,9 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 8. Thông thường, USD mạnh lên sẽ khiến vàng giảm giá, nhưng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, cả hai tài sản trú ẩn an toàn này đều được nhà đầu tư ưa chuộng.

Siết chặt giao dịch vàng, yêu cầu thanh toán qua chuyển khoản

Song song với biến động giá, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đã bắt đầu siết chặt quy trình thanh toán, nhằm tuân thủ Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng.

Công ty vàng Mi Hồng thông báo: tất cả giao dịch mua bán từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và công ty. Khi giao dịch, khách cần mang theo căn cước công dân (CCCD) để đối chiếu thông tin theo quy định.

Theo chia sẻ của đại diện công ty, trong vài ngày gần đây, nhiều khách hàng đến giao dịch bằng tiền mặt nhưng buộc phải chuyển khoản nếu số tiền vượt mức 20 triệu đồng. Tuy nhiên, các giao dịch nhỏ, ví dụ mua 1 chỉ vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn, vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt.

Các chuyên gia nhận định, đà tăng của giá vàng hiện nay xuất phát từ tâm lý phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh lạm phát, bất ổn tài chính và căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu.

Với tốc độ tăng hiện tại, vàng đang cho thấy vai trò là kênh giữ tài sản an toàn, dù giới đầu tư được khuyên nên thận trọng trước nguy cơ giá điều chỉnh khi thị trường hạ nhiệt.

Trước tình hình này, các chuyên gia tài chính đưa ra lời khuyên. Họ cho biết giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng/lượng. Đồng thời, chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra cũng ở mức từ 2 đến 3 triệu đồng. Khiến cho người mua vàng ở thời điểm hiện tại phải đối mặt với rủi ro thua lỗ trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong khi nguồn cung bị hạn chế, nguy cơ xuất hiện vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc là rất cao. Người dân được khuyến cáo nên hết sức cảnh giác để tránh mua phải những sản phẩm này.