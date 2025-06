Du lịch Giá vé, lộ trình Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có giá vé từ 6.000-20.000 VND/ lượt, vé tháng 300.000 VND và vé ngày từ 40.000-90.000 VND, không giới hạn lượt đi.

Giới thiệu tuyến metro số 1

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/12/2024, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM.

Với chiều dài gần 20 km, 14 nhà ga hiện đại, và thời gian di chuyển chỉ khoảng 30 phút, tuyến metro này không chỉ là phương tiện di chuyển nhanh chóng mà còn là cơ hội để bạn khám phá thành phố theo cách hoàn toàn mới.

Giờ đây, với metro số 1, bạn chỉ cần 30 phút để đi từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành, không lo khói bụi, không lo tắc đường. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, kết nối khu vực phía Đông với trung tâm thành phố, giảm tải giao thông đường bộ và mang đến trải nghiệm hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đối với người dân địa phương, metro là giải pháp tiết kiệm thời gian. Với du khách, đây là cơ hội để khám phá các điểm đến nổi tiếng như chợ Bến Thành, Landmark 81, hay khu Thảo Điền một cách dễ dàng. Hơn nữa, các nhà ga trên cao như Thảo Điền hay An Phú còn là nơi check-in "sống ảo" với góc nhìn toàn cảnh thành phố, đặc biệt vào lúc hoàng hôn.

Lộ trình tuyến metro số 1

Tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km, bao gồm 2,6 km ngầm và 17,1 km trên cao, với 14 nhà ga hiện đại. Dưới đây là lộ trình chi tiết:

(quận 1, ngầm): Điểm khởi đầu, gần chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố. Ga Nhà hát Thành phố (quận 1, ngầm): Gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, khách sạn Rex.

(quận 1, ngầm): Gần khu đô thị Vinhomes Golden River. Ga Công viên Văn Thánh (Bình Thạnh, trên cao): Gần cầu Sài Gòn, Pearl Plaza.

(Bình Thạnh, trên cao): Gần khu đô thị Vinhomes Central Park, Landmark 81. Ga Thảo Điền (Thủ Đức, trên cao): Khu vực sầm uất với nhà hàng, quán cà phê.

(Thủ Đức, trên cao): Gần trung tâm thương mại Estella Place. Ga Rạch Chiếc (Thủ Đức, trên cao): Kết nối khu dân cư mới.

(Thủ Đức, trên cao): Gần khu dân cư và trường học. Ga Bình Thái (Thủ Đức, trên cao): Kết nối các tuyến xe buýt.

(Thủ Đức, trên cao): Gần trung tâm hành chính TP. Thủ Đức. Ga Khu Công nghệ Cao (Thủ Đức, trên cao): Gần khu công nghiệp công nghệ cao.

(Thủ Đức, trên cao): Gần làng đại học Thủ Đức. Ga Bến xe Suối Tiên (Thủ Đức, trên cao): Điểm cuối, gần công viên Suối Tiên, bến xe Miền Đông mới.

Thời gian di chuyển toàn tuyến chỉ khoảng 30-32 phút, với tần suất tàu chạy 8-12 phút/chuyến, hoạt động từ 5h sáng đến 22h tối.

Giá vé metro số 1

Giá vé metro số 1 được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng. Dưới đây là bảng giá chi tiết:

Loại vé Giá vé (VND) Ghi chú Vé lượt (tiền mặt) 7.000 - 20.000 Tùy quãng đường Vé lượt (không dùng tiền mặt) 6.000 - 19.000 Giảm 1.000 VND/lượt Vé ngày 40.000 Không giới hạn lượt đi trong ngày Vé 3 ngày 90.000 Không giới hạn lượt đi trong 3 ngày Vé tháng (thường) 300.000 Không giới hạn lượt đi trong tháng Vé tháng (học sinh, sinh viên) 150.000 Giảm 50% cho học sinh, sinh viên

Miễn phí vé cho: Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trẻ em dưới 6 tuổi có người lớn đi kèm.

Cách mua vé:

Mua tại máy bán vé tự động (POS): Có mặt tại tất cả các ga, hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, hoặc quét mã QR. Sau khi mua, bạn nhận được mã QR để quét tại cổng soát vé. Thanh toán không tiếp xúc: Sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, Mastercard, JCB, Napas), thẻ căn cước công dân gắn chip, hoặc ứng dụng HCMC Metro HURC để quét tại cổng. Tải ứng dụng BusMap hoặc HCMC Metro HURC: Tra cứu lộ trình, mua vé, và thanh toán trực tuyến.

Lưu ý: Nếu đi quá ga, bạn cần mua vé bổ sung. Vé chưa sử dụng có thể đổi trả theo quy định.

Hướng dẫn di chuyển bằng metro số 1

Bạn là người lần đầu sử dụng metro? Đừng lo, dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Chọn ga xuất phát: Xác định ga gần nhất với bạn. Ví dụ, nếu ở quận 1, ga Bến Thành là lựa chọn lý tưởng. Nếu ở Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia hoặc Suối Tiên sẽ tiện hơn. Tra cứu lộ trình: Sử dụng ứng dụng BusMap hoặc bản đồ tại ga để biết ga đích và số ga cần đi qua. Mua vé: Đến máy bán vé tự động hoặc sử dụng thẻ/thiết bị thanh toán không tiếp xúc. Lưu ý kiểm tra ga đích trên vé. Qua cổng soát vé: Quét mã QR hoặc chạm thẻ vào máy đọc. Cổng sẽ tự động mở. Lên tàu: Kiểm tra biển báo và bản đồ trên tàu để đảm bảo đi đúng hướng. Ví dụ, nếu từ ga Thảo Điền đi ga Bến Thành, hãy chọn tàu hướng về ga Bến Thành. Xuống ga đích: Lắng nghe loa thông báo hoặc theo dõi màn hình trên tàu. Khi đến ga, ra cổng soát vé bằng cách quét lại mã QR hoặc thẻ.

Mẹo: Nếu muốn chụp ảnh check-in, hãy chọn các ga trên cao như Thảo Điền hoặc An Phú, nơi có view nhìn ra sông Sài Gòn và các tòa nhà cao tầng.

lịch trình metro tphcm 04

Kết nối với xe buýt: Tăng tính linh hoạt

Để hỗ trợ di chuyển đến các ga metro, TP.HCM đã triển khai 17 tuyến xe buýt điện mới, hoạt động từ 5h đến 22h, với giá vé chỉ 5.000 VND/lượt (3.000 VND/lượt cho học sinh, sinh viên). Một số tuyến nổi bật:

Tuyến 158: Bến xe buýt Văn Thánh - Cư xá Thanh Đa (kết nối ga Tân Cảng).

Bến xe buýt Văn Thánh - Cư xá Thanh Đa (kết nối ga Tân Cảng). Tuyến 166: Đại học Quốc gia - Suối Tiên (kết nối ga Đại học Quốc gia).

Đại học Quốc gia - Suối Tiên (kết nối ga Đại học Quốc gia). Tuyến 168: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Ngã tư Bình Thái (kết nối ga Bình Thái, Thủ Đức).

Các xe buýt này dễ nhận diện với màu xanh lá cây và vàng. Bạn có thể tra cứu lịch trình qua ứng dụng Go!Bus.

So sánh metro số 1 với các phương tiện khác

Để giúp bạn hiểu rõ ưu điểm của metro, dưới đây là bảng so sánh với xe máy và xe buýt:

Tiêu chí Metro số 1 Xe máy Xe buýt Thời gian (Suối Tiên - Bến Thành) 30 phút 45-60 phút 60-90 phút Chi phí 6.000-20.000 VND ~10.000 VND (xăng) 5.000-7.000 VND Thoải mái Máy lạnh, không tắc đường Khói bụi, phụ thuộc thời tiết Có thể đông đúc Thân thiện môi trường Cao Thấp Trung bình

Rõ ràng, metro số 1 vượt trội về tốc độ và sự thoải mái, đặc biệt phù hợp cho những ai di chuyển thường xuyên giữa Thủ Đức và trung tâm.

Câu hỏi thường gặp về metro số 1

1. Tôi có thể mang theo xe đạp lên tàu không?

Hiện tại, metro số 1 chưa cho phép mang xe đạp lên tàu. Tuy nhiên, một số ga có bãi giữ xe đạp để bạn gửi trước khi lên tàu.

2. Làm gì nếu lỡ đi quá ga?

Bạn chỉ cần mua vé bổ sung tại ga đích để tiếp tục hành trình hoặc quay lại.

3. Metro có an toàn không?

Tuyến metro được trang bị hệ thống an ninh hiện đại, camera giám sát, và nhân viên hỗ trợ tại mọi ga. Tàu cũng được kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn.

4. Có wifi trên tàu không?

Hiện tại, wifi miễn phí chưa được triển khai trên tàu, nhưng bạn có thể sử dụng 4G/5G bình thường.