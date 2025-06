Du lịch Tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm Hội An Bà Nà Huế 2025: Lịch trình chi tiết Bạn đang lên kế hoạch cho chuyến tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm nhưng chưa biết làm sao để tối ưu hóa thời gian và chi phí?

Miền Trung Việt Nam với ba điểm đến vàng - Đà Nẵng, Hội An và Huế - chính là lựa chọn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ trọn vẹn. Với lịch trình 5 ngày 4 đêm Đà Nẵng được thiết kế khoa học này, bạn sẽ khám phá hết những điểm đến nổi tiếng nhất từ biển xanh cát trắng Mỹ Khê, phố cổ Hội An thơ mộng, đến Bà Nà Hills tráng lệ và cố đô Huế nghìn năm tuổi.

Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm này không chỉ cho phép bạn trải nghiệm đa dạng về cảnh quan, văn hóa mà còn tận hưởng ẩm thực phong phú từ bún bò Huế cay nồng, cao lầu Hội An độc đáo đến hải sản tươi ngon Đà Nẵng. Từ những ai lần đầu đến miền Trung cho đến những người yêu du lịch giàu kinh nghiệm, lịch trình này sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên và kỷ niệm đáng nhớ.

Tổng quan về tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm

Trước khi đi vào chi tiết từng ngày, hãy cùng xem qua tổng quan về chuyến du lịch để có cái nhìn toàn cảnh và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình khám phá miền Trung.

Lý do chọn 5 ngày 4 đêm

Tại sao 5 ngày 4 đêm là thời gian lý tưởng để khám phá Đà Nẵng - Hội An - Huế?

Đủ thời gian khám phá sâu : Không bị vội vàng như tour 3 ngày 2 đêm

: Không bị vội vàng như tour 3 ngày 2 đêm Cân bằng chi phí và trải nghiệm : Tối ưu ngân sách mà vẫn đầy đủ hoạt động

: Tối ưu ngân sách mà vẫn đầy đủ hoạt động Nghỉ ngơi hợp lý : Có thời gian thư giãn, không quá mệt mỏi

: Có thời gian thư giãn, không quá mệt mỏi Linh hoạt thời tiết : Dự phòng 1-2 ngày nếu gặp mưa bão

: Dự phòng 1-2 ngày nếu gặp mưa bão Trải nghiệm đa dạng: Biển, núi, phố cổ, di tích lịch sử

Thời điểm tốt nhất để đi tour

Miền Trung có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt. Lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ quyết định 70% chất lượng chuyến đi:

Thời gian Thời tiết Ưu điểm Nhược điểm Điểm đánh giá Tháng 1-3 Mát, ít mưa Thời tiết dễ chịu, ít đông Biển hơi lạnh để tắm 8/10 Tháng 4-8 Nóng, nắng nhiều Phù hợp tắm biển, hoạt động ngoài trời Nóng, đông du khách 9/10 Tháng 9-12 Mưa nhiều, bão Giá tour rẻ, cảnh đẹp sau mưa Thời tiết bất lợi, nhiều hoạt động bị hủy 5/10

Kinh nghiệm từ thực tế: Tháng 3-5 và tháng 7-8 là "golden time" cho tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm. Thời tiết ổn định, mọi hoạt động diễn ra bình thường và cảnh đẹp nhất trong năm.

Ngân sách tổng thể dự kiến

Chi phí cho tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm sẽ dao động tùy theo tiêu chuẩn lưu trú và hoạt động lựa chọn:

Hạng mục Tiết kiệm (VNĐ) Trung bình (VNĐ) Cao cấp (VNĐ) Vé máy bay khứ hồi 2.000.000 3.500.000 6.000.000 Khách sạn 4 đêm 1.200.000 2.400.000 6.000.000 Ăn uống 5 ngày 500.000 1.000.000 2.000.000 Di chuyển và vận chuyển 600.000 1.200.000 2.500.000 Vé tham quan các điểm 800.000 1.200.000 2.000.000 Mua sắm và chi phí khác 400.000 800.000 1.500.000 Tổng cộng 5.500.000 10.100.000 20.000.000

Ngày 1: Đến Đà Nẵng - Khám phá thành phố biển

Ngày đầu tiên của lịch trình 5 ngày 4 đêm Đà Nẵng sẽ tập trung vào việc làm quen với thành phố, check-in và khám phá những điểm đến biểu tượng của Đà Nẵng.

Sáng: Đến Đà Nẵng và làm thủ tục (6:00 - 11:00)

6:00 - 8:30: Bay đến Đà Nẵng

Nếu khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM bằng chuyến bay sáng sớm, bạn sẽ đến sân bay Đà Nẵng vào khoảng 8:00-8:30. Sân bay Đà Nẵng là một trong những sân bay hiện đại nhất Việt Nam, cách trung tâm thành phố chỉ 3km.

Các phương tiện từ sân bay về trung tâm:

Taxi Mai Linh/Vinasun : 100-150k, thời gian 15-20 phút

: 100-150k, thời gian 15-20 phút Grab Car : 80-120k, thuận tiện và minh bạch giá cước

: 80-120k, thuận tiện và minh bạch giá cước Xe bus số 901 : 20k, thời gian 30-40 phút, phù hợp backpacker

: 20k, thời gian 30-40 phút, phù hợp backpacker Xe đưa đón khách sạn: 150-300k (nếu đặt trước)

8:30 - 10:30: Check-in khách sạn và ăn sáng

Chọn khách sạn ở khu vực biển Mỹ Khê hoặc trung tâm quận Hải Châu để di chuyển thuận tiện. Nếu chưa thể check-in sớm, hãy gửi hành lý và khám phá xung quanh. Thưởng thức bữa sáng Đà Nẵng với:

Mì Quảng Bà Mua : Món đặc sản số 1 miền Trung

: Món đặc sản số 1 miền Trung Bún chả cá : Đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng

: Đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng Bánh mì Bà Lan: Bánh mì ngon nhất thành phố

10:30 - 11:00: Chuẩn bị cho hoạt động chiều

Trưa: Cầu Rồng và trung tâm Đà Nẵng (11:00 - 15:00)

11:00 - 12:30: Tham quan cầu Rồng và khu trung tâm

Cầu Rồng - biểu tượng của Đà Nẵng hiện đại với thiết kế hình rồng phun lửa và nước. Đây là điểm check-in không thể bỏ qua:

Chụp ảnh với con rồng vàng : Nhiều góc độ khác nhau

: Nhiều góc độ khác nhau Đi bộ dọc sông Hàn : Ngắm cảnh thành phố từ bên sông

: Ngắm cảnh thành phố từ bên sông Tham quan các cầu khác : Cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước

: Cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước Ghé thăm chợ Hàn: Mua sắm đặc sản và quà lưu niệm

Mẹo hay: Cầu Rồng phun lửa và nước vào 21:00 thứ 7 và chủ nhật. Nếu có thời gian, hãy quay lại vào tối để xem show này!

12:30 - 14:00: Ăn trưa và nghỉ ngơi

Thưởng thức bữa trưa với những món đặc sản Đà Nẵng:

Món ăn Quán nổi tiếng Giá (VNĐ) Đặc điểm Mì Quảng Mì Quảng Bà Mua 35.000 - 60.000 Nước dùng đậm đà, bánh tráng nướng Bánh xèo Bánh xèo Bà Dưỡng 15.000 - 25.000 Bánh giòn, rau sống tươi ngon Bún chả cá Bún chả cá số 13 25.000 - 40.000 Nước lèo chua cay đặc trưng Cao lầu Cao lầu Thạnh 25.000 - 35.000 Đặc sản Hội An có ở Đà Nẵng

14:00 - 15:00: Nghỉ ngơi tại khách sạn

Chiều: Bãi biển Mỹ Khê (15:00 - 19:00)

15:00 - 17:30: Tắm biển và hoạt động thể thao

Biển Mỹ Khê được CNN bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Hoạt động tại đây:

Tắm biển : Nước trong xanh, sóng nhỏ an toàn cho mọi lứa tuổi

: Nước trong xanh, sóng nhỏ an toàn cho mọi lứa tuổi Các môn thể thao biển : Lướt ván: 200.000 VNĐ/giờ (có huấn luyện viên) Chèo thuyền kayak: 150.000 VNĐ/giờ Bay dù lượn: 500.000 VNĐ/lần (15 phút) Mô tô nước: 400.000 VNĐ/15 phút

: Massage bãi biển: 150-300k cho 60 phút thư giãn

17:30 - 19:00: Ngắm hoàng hôn và ăn nhẹ

Hoàng hôn Mỹ Khê nổi tiếng với sắc màu rực rỡ. Tìm vị trí đẹp trên bãi cát hoặc tại các quán cafe ven biển để thưởng ngoạn.

Tối: Ẩm thực và cuộc sống về đêm (19:00 - 23:00)

19:00 - 20:30: Ăn tối hải sản

Đà Nẵng nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp có nhiều nhà hàng ven biển:

Tôm hùm Alaska nướng : 1.200.000 - 2.000.000 VNĐ/kg

: 1.200.000 - 2.000.000 VNĐ/kg Cua hoàng đế : 1.500.000 - 2.500.000 VNĐ/kg

: 1.500.000 - 2.500.000 VNĐ/kg Mực nướng sa tế : 300.000 - 500.000 VNĐ/kg

: 300.000 - 500.000 VNĐ/kg Ốc hương xào bơ tỏi: 200.000 - 350.000 VNĐ/kg

20:30 - 22:00: Phố đi bộ và shopping

Khám phá phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều hoạt động giải trí:

Biểu diễn nghệ thuật đường phố

Mua sắm tại các cửa hàng lưu niệm

Thưởng thức kem và đồ uống tại các quán

Chụp ảnh check-in với ánh đèn colorful

22:00 - 23:00: Ăn vặt và thưởng thức bia địa phương

Ngày 2: Hành trình đến Hội An - Phố cổ nghìn năm

Ngày thứ hai sẽ dành trọn để khám phá Hội An - di sản văn hóa thế giới với vẻ đẹp cổ kính và nền ẩm thực độc đáo.

Sáng: Di chuyển đến Hội An (7:00 - 10:00)

7:00 - 8:00: Ăn sáng và chuẩn bị

Ăn sáng nhẹ tại khách sạn hoặc thưởng thức phở Đà Nẵng tại các quán địa phương.

8:00 - 9:30: Di chuyển đến Hội An

Hội An cách Đà Nẵng khoảng 35km về phía Nam. Các phương tiện di chuyển:

Phương tiện Giá (VNĐ) Thời gian Ưu điểm Nhược điểm Taxi/Grab 400.000 - 500.000 45 phút Thoải mái, nhanh Đắt nếu đi một mình Xe máy thuê 150.000/ngày 50 phút Tự do, ngắm cảnh Cần bằng lái, rủi ro Xe bus 25.000 60 phút Rẻ nhất Không thoải mái Tour trọn gói 800.000 - 1.200.000 Cả ngày Có hướng dẫn viên Kém linh hoạt

9:30 - 10:00: Check-in homestay/hotel Hội An

Trưa: Khám phá phố cổ Hội An (10:00 - 15:00)

10:00 - 12:00: Tham quan các điểm chính trong phố cổ

Mua vé tham quan phố cổ Hội An (120.000 VNĐ) để vào 5 điểm trong 22 điểm được chỉ định:

Chùa Cầu (Japanese Covered Bridge) : Biểu tượng của Hội An

: Biểu tượng của Hội An Nhà cổ Tấn Ký : Kiến trúc truyền thống 200 năm tuổi

: Kiến trúc truyền thống 200 năm tuổi Hội quán Phúc Kiến : Nghệ thuật điêu khắc tinh xảo

: Nghệ thuật điêu khắc tinh xảo Nhà thờ tộc Trần : Nơi thờ phụng tổ tiên

: Nơi thờ phụng tổ tiên Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh: Tìm hiểu lịch sử Hội An

Kinh nghiệm hay: Thuê xe đạp (30.000 VNĐ/ngày) để di chuyển trong phố cổ. Vừa tiết kiệm vừa có thể dừng lại chụp ảnh bất cứ lúc nào.

12:00 - 13:30: Thưởng thức ẩm thực Hội An

Hội An có những món ăn độc đáo không thể tìm thấy ở nơi khác:

Món ăn Quán nổi tiếng Giá (VNĐ) Đặc điểm Cao lầu Cao lầu Thạnh 35.000 - 50.000 Chỉ có tại Hội An, nước từ giếng Bá Lễ White Rose White Rose Thúy 40.000 - 60.000 Bánh bao trắng mỏng như giấy Bánh mì Phượng 2B Phan Châu Trinh 20.000 - 30.000 Nổi tiếng thế giới Cơm gà Cơm gà Bà Buội 40.000 - 55.000 Cơm vàng thơm, gà luộc mềm

13:30 - 15:00: Thời gian tự do và mua sắm

Hội An là thiên đường mua sắm với nhiều sản phẩm thủ công:

Đèn lồng : 80.000 - 800.000 VNĐ tùy size

: 80.000 - 800.000 VNĐ tùy size Áo dài may đo : 1.200.000 - 3.000.000 VNĐ

: 1.200.000 - 3.000.000 VNĐ Giày dép da thủ công : 400.000 - 1.200.000 VNĐ

: 400.000 - 1.200.000 VNĐ Tranh lụa: 300.000 - 2.000.000 VNĐ

Chiều: Làng rau Trà Quế và bãi biển An Bàng (15:00 - 19:00)

15:00 - 16:30: Tham quan làng rau Trà Quế

Làng rau Trà Quế cách phố cổ Hội An 3km, nổi tiếng với:

Tour tham quan vườn rau : 100.000 VNĐ/người

: 100.000 VNĐ/người Trải nghiệm làm nông dân : Cấy rau, tưới nước, bón phân

: Cấy rau, tưới nước, bón phân Học nấu ăn : Các món từ rau sạch Trà Quế

: Các món từ rau sạch Trà Quế Chụp ảnh với đồng ruộng xanh mướt

16:30 - 19:00: Bãi biển An Bàng

Bãi biển An Bàng được Condé Nast bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới:

Tắm biển : Nước trong xanh, sóng nhỏ

: Nước trong xanh, sóng nhỏ Các hoạt động thể thao : Lướt ván, chèo thuyền

: Lướt ván, chèo thuyền Thư giãn tại beach club : Soul Kitchen, La Plage

: Soul Kitchen, La Plage Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp

Tối: Hội An về đêm với đèn lồng (19:00 - 23:00)

19:00 - 21:00: Ăn tối và ngắm phố cổ về đêm

Hội An về đêm với hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng tạo nên khung cảnh thơ mộng như cổ tích. Thưởng thức bữa tối tại:

Nhà hàng ven sông Hoài : View đẹp, không khí lãng mạn

: View đẹp, không khí lãng mạn Quán ăn trong phố cổ : Trải nghiệm authentic

: Trải nghiệm authentic Food court chợ đêm: Đa dạng món ăn, giá rẻ

21:00 - 22:30: Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài

Hoạt động không thể bỏ qua tại Hội An:

Thuê thuyền thúng : 150.000 VNĐ/thúng cho 2-3 người

: 150.000 VNĐ/thúng cho 2-3 người Mua đèn hoa đăng : 20.000 - 50.000 VNĐ/chiếc

: 20.000 - 50.000 VNĐ/chiếc Thả đèn và cầu nguyện

Chụp ảnh với đèn lồng phản chiếu trên sông

22:30 - 23:00: Nghỉ ngơi tại homestay

Ngày 3: Bà Nà Hills - Thiên đường trên mây

Ngày thứ ba sẽ là ngày phiêu lưu tại Bà Nà Hills - điểm đến nổi tiếng với Cầu Vàng và Làng Pháp tuyệt đẹp.

Sáng sớm: Khởi hành đến Bà Nà Hills (6:00 - 9:30)

6:00 - 7:30: Di chuyển từ Hội An về Đà Nẵng

Khởi hành sớm để tránh đông đúc tại Bà Nà Hills. Check-out homestay và di chuyển về Đà Nẵng.

7:30 - 8:30: Ăn sáng và di chuyển đến Bà Nà

Ăn sáng nhanh và di chuyển đến Bà Nà Hills (25km từ trung tâm Đà Nẵng).

8:30 - 9:30: Mua vé và lên cáp treo

Giá vé Bà Nà Hills 2025:

Loại vé Người lớn Trẻ em (1-1.4m) Bao gồm Vé cơ bản 750.000 VNĐ 600.000 VNĐ Cáp treo + tham quan Làng Pháp Vé combo buffet 950.000 VNĐ 750.000 VNĐ Cáp treo + buffet trưa Vé VIP 1.200.000 VNĐ 950.000 VNĐ Ưu tiên + dịch vụ đặc biệt

Lưu ý quan trọng: Bà Nà Hills có thể rất đông vào cuối tuần và ngày lễ. Thời gian chờ cáp treo có thể lên đến 2-3 tiếng. Đến sớm trước 8:30 để tránh xếp hàng dài!

Trưa: Cầu Vàng và Làng Pháp (9:30 - 15:00)

9:30 - 11:30: Cầu Vàng - Wonder of the World

Cầu Vàng (Golden Bridge) đã trở thành biểu tượng du lịch mới của Việt Nam:

Thiết kế độc đáo : Cầu dài 150m được "nâng đỡ" bởi đôi bàn tay khổng lồ

View tuyệt đẹp : Ngắm toàn cảnh núi rừng Trường Sơn

Điểm chụp ảnh hot nhất : Hàng triệu lượt share trên mạng xã hội

Thời tiết mát mẻ: Nhiệt độ thấp hơn chân núi 6-8°C

Tips chụp ảnh đẹp tại Cầu Vàng:

Đến sớm nhất có thể để tránh đông người Chụp từ nhiều góc độ: Cận cảnh, toàn cảnh, từ dưới lên Trang phục nổi bật: Màu sáng để contrast với background Sử dụng chế độ portrait trên điện thoại để làm mờ background

11:30 - 13:30: Khám phá Làng Pháp

French Village tái hiện kiến trúc châu Âu thế kỷ 19-20:

Nhà thờ Debay : Kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, nơi tổ chức lễ cưới

Quảng trường trung tâm : Nơi diễn ra các show nghệ thuật

Hầm rượu Ba Na : Thưởng thức rượu vang trong không gian cổ điển

Le Jardin d'Amour : Vườn hoa tình yêu với hàng nghìn loài hoa

Musée des Cires: Bảo tàng tượng sáp với các nhân vật nổi tiếng

13:30 - 15:00: Ăn trưa tại Bà Nà

Các lựa chọn ăn uống tại Bà Nà Hills:

Nhà hàng Loại hình Giá (VNĐ) Đặc điểm Le Belvedere Buffet quốc tế 450.000 View đẹp, đa dạng món ăn Café de la Poste À la carte 200-500k/món Phong cách Pháp authentic Food Court Ăn nhanh 80-200k/món Tiện lợi, giá hợp lý

Chiều: Fantasy Park và hoạt động giải trí (15:00 - 18:00)

15:00 - 17:00: Fantasy Park - Công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á

Fantasy Park có hơn 20 trò chơi hiện đại từ các hãng nổi tiếng thế giới:

Skiver : Cảm giác bay lượn như chim đại bàng

Jurassic Park : Phiêu lưu thế giới khủng long 3D

Dinosaur Park : Khu vườn khủng long sống động

Racing : Đua xe F1 mô phỏng chân thực

Free Fall Tower : Cảm giác rơi tự do từ độ cao 50m

4D Death Race: Trải nghiệm 4D gay cấn

17:00 - 18:00: Chùa Linh Ứng và ngắm hoàng hôn

Chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà có tượng Phật Bà cao 27m:

Cầu may, lễ Phật trong không gian linh thiêng

Ngắm toàn cảnh Đà Nẵng từ độ cao 1.487m

Chụp ảnh với tượng Phật Bà khổng lồ

Thưởng ngoạn hoàng hôn trên đỉnh núi

Tối: Trở về Đà Nẵng và nghỉ ngơi (18:00 - 22:00)

18:00 - 19:30: Di chuyển về trung tâm Đà Nẵng

19:30 - 21:00: Ăn tối và massage thư giãn

Sau một ngày dài, thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng và massage để thư giãn cơ thể.

Ngày 4: Hành trình khám phá cố đô Huế

Ngày thứ tư sẽ là chuyến hành trình đến Huế - cố đô ngàn năm với những di tích lịch sử UNESCO và nền ẩm thực cung đình độc đáo.

Sáng: Di chuyển đến Huế (6:00 - 10:00)

6:00 - 7:00: Ăn sáng và chuẩn bị

Check-out khách sạn Đà Nẵng và ăn sáng nhẹ.

7:00 - 9:30: Di chuyển đến Huế

Huế cách Đà Nẵng khoảng 108km về phía Bắc. Các phương tiện di chuyển:

Phương tiện Giá (VNĐ) Thời gian Ưu điểm Trải nghiệm Xe khách 100.000 - 150.000 2.5 giờ Rẻ nhất Bình thường Taxi/Grab 1.200.000 - 1.500.000 2 giờ Thoải mái, nhanh Tốt Xe máy 200.000/ngày thuê 2.5 giờ Tự do, ngắm cảnh Tuyệt vời Tour trọn gói 1.500.000 - 2.500.000 Cả ngày Có HDV, đủ điểm Hoàn chỉnh

Đường đèo Hải Vân: Nếu đi xe máy hoặc thuê xe riêng, nhất định phải đi qua đèo Hải Vân - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới theo Top Gear. Dừng lại chụp ảnh và ngắm cảnh tuyệt đẹp!

9:30 - 10:00: Check-in homestay và ăn nhẹ

Trưa: Đại Nội Huế - Quần thể di tích UNESCO (10:00 - 15:00)

10:00 - 12:30: Tham quan Đại Nội

Đại Nội Huế là quần thể kiến trúc cung đình độc đáo được UNESCO công nhận:

Vé tham quan Đại Nội:

Vé tham quan toàn bộ : 200.000 VNĐ/người lớn

: 200.000 VNĐ/người lớn Vé tham quan một phần : 100.000 VNĐ/người lớn

: 100.000 VNĐ/người lớn Thuê hướng dẫn viên: 300.000 VNĐ/nhóm (khuyến khích)

Các điểm tham quan chính:

Ngọ Môn (Cổng Ngọ): Cổng chính của Đại Nội Điện Thái Hòa: Nơi tổ chức các lễ lớn của triều đình Tử Cấm Thành: Khu vực sinh hoạt riêng của hoàng gia Thái Miếu: Nơi thờ các vua triều Nguyễn Hiển Lâm Các: Thư viện hoàng gia cổ Cửu Đình: 9 chiếc đình đồng khổng lồ

12:30 - 14:00: Thưởng thức cơm âm phủ Huế

Ẩm thực cung đình Huế với những món ăn tinh tế:

Món ăn Quán nổi tiếng Giá (VNĐ) Đặc điểm Cơm âm phủ Cơm âm phủ Y Thảo 150.000 - 300.000 Nhiều món nhỏ tinh tế Bún bò Huế Bún bò Bà Tuý 35.000 - 50.000 Nước dùng cay nồng đặc trưng Bánh khoái Bánh khoái Hồng Mai 25.000 - 40.000 Bánh xèo kiểu Huế Nem lụi Nem lụi Lê Lợi 30.000 - 45.000 Nem nướng trên que tre

14:00 - 15:00: Tham quan chợ Đông Ba

Chợ Đông Ba - chợ lớn nhất miền Trung để mua sắm đặc sản:

Mè xửng : Đặc sản ngọt truyền thống

: Đặc sản ngọt truyền thống Tôm khô Huế : Nổi tiếng thơm ngon

: Nổi tiếng thơm ngon Muối tiêu chấm : Gia vị đặc biệt của Huế

: Gia vị đặc biệt của Huế Nón lá Huế: Thủ công truyền thống

Chiều: Chùa Thiên Mụ và sông Hương (15:00 - 18:30)

15:00 - 16:30: Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ - biểu tượng tâm linh của Huế:

Tháp Phước Duyên : Tháp 7 tầng cao 21m

: Tháp 7 tầng cao 21m Chuông đồng cổ : Nặng 2.5 tấn, đúc năm 1710

: Nặng 2.5 tấn, đúc năm 1710 Xe Austin : Chiếc xe của Hòa thượng Thích Quảng Đức

: Chiếc xe của Hòa thượng Thích Quảng Đức Không gian thiền tịnh: Yên bình bên bờ sông Hương

16:30 - 18:30: Du ngoạn sông Hương

Trải nghiệm thuyền rồng trên sông Hương:

Thuê thuyền rồng : 300.000 - 500.000 VNĐ/thuyền (10-15 người)

: 300.000 - 500.000 VNĐ/thuyền (10-15 người) Ngắm cảnh hai bờ sông : Làng quê yên bình

: Làng quê yên bình Ghé thăm lăng Minh Mạng : Lăng mộ hoàng gia đẹp nhất

: Lăng mộ hoàng gia đẹp nhất Thưởng thức ca Huế: Nghệ thuật hát dân gian trên thuyền

Tối: Ẩm thực và dạo phố Huế (18:30 - 22:00)

18:30 - 20:00: Ăn tối đặc sản Huế

Thưởng thức những món ăn không thể bỏ qua tại Huế:

Bún bò Huế : Món ăn đặc trưng nhất

: Món ăn đặc trưng nhất Chè Huế : Đa dạng và tinh tế

: Đa dạng và tinh tế Bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc : Bánh dân gian

: Bánh dân gian Cháo hến: Món ăn bình dân ngon nổi tiếng

20:00 - 22:00: Dạo phố cổ Huế về đêm

Khám phá Huế về đêm với:

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu : Sôi động về đêm

: Sôi động về đêm Cầu Trường Tiền : Cầu biểu tượng của Huế

: Cầu biểu tượng của Huế Chợ đêm Đông Ba : Ăn vặt và mua sắm

: Ăn vặt và mua sắm Cafe sách: Không gian văn hóa đặc trưng

Ngày 5: Hoàn thành hành trình và về

Ngày cuối cùng của tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm sẽ dành để thư giãn, mua sắm cuối cùng và chuẩn bị về nhà với đầy kỷ niệm đẹp.

Sáng: Tham quan lăng mộ hoàng gia và mua sắm (7:00 - 12:00)

7:00 - 8:00: Ăn sáng và chuẩn bị

Thưởng thức bữa sáng cuối cùng tại Huế với bánh cuốn, chè Huế.

8:00 - 10:30: Tham quan lăng Khải Định

Lăng Khải Định - kiệt tác kiến trúc Đông Tây kết hợp:

Kiến trúc độc đáo : Pha trộn phong cách Pháp và Việt

: Pha trộn phong cách Pháp và Việt Trang trí tinh xảo : Sành sứ, kính màu lộng lẫy

: Sành sứ, kính màu lộng lẫy Vị trí đắc địa : Trên đồi Châu Chu với view tuyệt đẹp

: Trên đồi Châu Chu với view tuyệt đẹp Vé tham quan: 55.000 VNĐ/người

10:30 - 12:00: Mua sắm đặc sản Huế

Danh sách đặc sản nên mua làm quà:

Đặc sản Giá (VNĐ) Nơi mua uy tín Hạn sử dụng Mè xửng 80.000 - 150.000/hộp Chợ Đông Ba, Lan Hương 15 ngày Tôm khô 300.000 - 500.000/kg Chợ Đông Ba 3 tháng Muối tiêu chấm 50.000 - 80.000/gói Các cửa hàng đặc sản 6 tháng Bánh in, bánh it 100.000 - 200.000/hộp Thảo Nguyên, Hương Xưa 5 ngày

Trưa: Di chuyển về Đà Nẵng và chuẩn bị về (12:00 - 18:00)

12:00 - 14:30: Di chuyển về Đà Nẵng

Check-out homestay Huế và di chuyển về Đà Nẵng để bay về.

14:30 - 16:00: Ăn trưa và mua sắm cuối cùng

Thưởng thức bữa trưa cuối tại Đà Nẵng và mua thêm đặc sản:

Đặc sản Đà Nẵng : Bánh tráng, mắm ruốc, nem chua

: Bánh tráng, mắm ruốc, nem chua Hải sản khô : Mực khô, cá khô để mang về

: Mực khô, cá khô để mang về Quà lưu niệm: Tranh cát, đèn lồng Hội An

16:00 - 18:00: Ra sân bay và bay về

Kinh nghiệm và lưu ý quan trọng

Để có chuyến tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm hoàn hảo, bạn cần lưu ý những kinh nghiệm thực tế sau đây.

Chuẩn bị hành lý thông minh

Quần áo cần thiết:

5-6 bộ quần áo mùa hè : Cotton thoáng mát

: Cotton thoáng mát 1-2 áo khoác nhẹ : Cho Bà Nà Hills và máy lạnh

: Cho Bà Nà Hills và máy lạnh Đồ bơi : Cho các bãi biển

: Cho các bãi biển Giày thể thao thoải mái : Để đi bộ nhiều

: Để đi bộ nhiều Dép sandal: Cho bãi biển và homestay

Đồ dùng cần thiết:

Kem chống nắng SPF 50+ : Rất quan trọng

: Rất quan trọng Mũ/nón, kính râm : Bảo vệ khỏi nắng gắt

: Bảo vệ khỏi nắng gắt Thuốc cơ bản : Đau đầu, tiêu hóa, cảm lạnh

: Đau đầu, tiêu hóa, cảm lạnh Power bank : Để sạc điện thoại khi đi chơi

: Để sạc điện thoại khi đi chơi Túi chống nước: Bảo vệ điện thoại khi đi biển

Ngân sách chi tiết và cách tiết kiệm

Cách tiết kiệm chi phí hiệu quả:

Đặt tour trọn gói: Thường rẻ hơn đi tự túc 20-30% Đi nhóm 4-6 người: Chia sẻ chi phí xe và phòng Ăn ở quán địa phương: Ngon và rẻ hơn nhà hàng du lịch Đặt vé máy bay sớm: Tiết kiệm 30-50% chi phí bay Chọn homestay: Thay vì khách sạn cao cấp

Những khoản chi phí ẩn cần lưu ý:

Phí gửi xe : 10-20k/lần tại các điểm du lịch

: 10-20k/lần tại các điểm du lịch Nước uống : 10-15k/chai, nên mang theo bình nước

: 10-15k/chai, nên mang theo bình nước Tip cho hướng dẫn viên : 50-100k/ngày nếu hài lòng

: 50-100k/ngày nếu hài lòng Phí chụp ảnh: Một số địa điểm có thu phí chụp ảnh 20-50Wi-Fi tại khách sạn: Một số nơi thu phí 50-100k/ngày

Lưu ý về an toàn:

Không để đồ giá trị trên bãi biển : Dễ bị mất cắp

: Dễ bị mất cắp Tắm biển ở khu vực có cứu hộ : Đặc biệt quan trọng với trẻ em

: Đặc biệt quan trọng với trẻ em Uống nước đóng chai : Tránh ngộ độc thực phẩm

: Tránh ngộ độc thực phẩm Bảo vệ da khỏi nắng : Thoa kem chống nắng 30 phút trước ra ngoài

: Thoa kem chống nắng 30 phút trước ra ngoài Giữ liên lạc với gia đình: Báo cáo lịch trình hàng ngày

Chuẩn bị sức khỏe:

Nghỉ ngơi đủ giấc : Ít nhất 7-8 tiếng/đêm

: Ít nhất 7-8 tiếng/đêm Uống đủ nước : 2-3 lít/ngày trong thời tiết nóng

: 2-3 lít/ngày trong thời tiết nóng Ăn uống điều độ : Tránh ăn quá nhiều hải sản

: Tránh ăn quá nhiều hải sản Mang theo thuốc cá nhân: Nếu có bệnh lý riêng

Các ứng dụng hữu ích cho chuyến đi

Tải sẵn các ứng dụng sau để chuyến đi thuận tiện hơn:

Ứng dụng Tính năng Lý do cần thiết Grab Đặt xe, giao đồ ăn Di chuyển thuận tiện, giá minh bạch Google Maps Chỉ đường, tìm địa điểm Không bị lạc đường Google Translate Dịch thuật Giao tiếp với người địa phương Foody/Now Tìm quán ăn, đánh giá Tìm món ngon địa phương AccuWeather Dự báo thời tiết Lên kế hoạch cho ngày hôm sau

So sánh các loại tour và cách chọn phù hợp

Có nhiều cách để thực hiện tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm. Hãy so sánh để chọn phương án phù hợp nhất:

Tour trọn gói vs Du lịch tự túc

Tiêu chí Tour trọn gói Du lịch tự túc Kết hợp linh hoạt Chi phí 8-15 triệu/người 5-12 triệu/người 6-13 triệu/người Tự do Hạn chế, theo lịch cố định Hoàn toàn tự do Linh hoạt vừa phải Tiện lợi Rất tiện, không cần lo Cần tự sắp xếp mọi thứ Cân bằng Trải nghiệm Chuẩn, an toàn Authentic, độc đáo Đa dạng Phù hợp với Người bận, gia đình có trẻ nhỏ Backpacker, người trẻ Hầu hết mọi người

Lời khuyên từ kinh nghiệm: Với lần đầu đến miền Trung, nên chọn tour trọn gói hoặc kết hợp linh hoạt để có trải nghiệm tốt nhất. Du lịch hoàn toàn tự túc phù hợp với những ai đã có kinh nghiệm và muốn khám phá sâu.

Lựa chọn phương tiện di chuyển

Máy bay + thuê xe:

Ưu điểm : Nhanh, thoải mái, linh hoạt

: Nhanh, thoải mái, linh hoạt Nhược điểm : Chi phí cao, cần bằng lái

: Chi phí cao, cần bằng lái Phù hợp: Nhóm 4-6 người, có kinh nghiệm lái xe

Máy bay + tour địa phương:

Ưu điểm : Tiện lợi, không lo lắng

: Tiện lợi, không lo lắng Nhược điểm : Ít linh hoạt, theo lịch cố định

: Ít linh hoạt, theo lịch cố định Phù hợp: Gia đình, người lớn tuổi

Tàu hỏa + xe bus địa phương:

Ưu điểm : Tiết kiệm, trải nghiệm đa dạng

: Tiết kiệm, trải nghiệm đa dạng Nhược điểm : Mất thời gian, ít thoải mái

: Mất thời gian, ít thoải mái Phù hợp: Sinh viên, backpacker

Những sai lầm thường gặp và cách tránh

Học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước để có chuyến lịch trình 5 ngày 4 đêm Đà Nẵng hoàn hảo:

Top 10 sai lầm phổ biến

Không kiểm tra thời tiết trước khi đi Hậu quả: Gặp mưa bão, hủy nhiều hoạt động

Cách tránh: Theo dõi thời tiết 7 ngày trước, có plan B Lên lịch trình quá dày đặc Hậu quả: Mệt mỏi, không tận hưởng được

Cách tránh: Để thời gian nghỉ ngơi, không quá 3 điểm/ngày Không đặt chỗ trước ở Bà Nà Hills Hậu quả: Xếp hàng cáp treo 3-4 tiếng

Cách tránh: Đặt vé online, đến trước 8:30 sáng Mang theo quá nhiều đồ Hậu quả: Khó di chuyển, mất thời gian

Cách tránh: Chỉ mang cần thiết, mua thêm tại chỗ Không thoa kem chống nắng Hậu quả: Cháy nắng nghiêm trọng

Cách tránh: Thoa kem SPF 50+ mỗi 2 tiếng

Checklist trước khi khởi hành

1 tuần trước:

☐ Đặt vé máy bay/tàu

☐ Đặt khách sạn/homestay

☐ Kiểm tra dự báo thời tiết

☐ Mua bảo hiểm du lịch

3 ngày trước:

☐ Chuẩn bị hành lý

☐ Đổi tiền mặt

☐ Tải các ứng dụng cần thiết

☐ Thông báo lịch trình cho gia đình

1 ngày trước:

☐ Check-in online

☐ Kiểm tra giấy tờ tùy thân

☐ Sạc đầy pin các thiết bị

☐ Ăn nhẹ, ngủ đủ giấc

Kết luận và khuyến nghị

Tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm Hội An Bà Nà Huế 2025 là một hành trình tuyệt vời để khám phá tinh hoa của miền Trung Việt Nam. Với lịch trình được thiết kế khoa học này, bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ từ biển xanh cát trắng, phố cổ thơ mộng, núi rừng hùng vĩ đến di tích lịch sử nghìn năm.

Tóm tắt những điểm nổi bật

Về lịch trình:

5 ngày 4 đêm là thời gian lý tưởng để khám phá sâu 3 điểm đến

Cân bằng giữa tham quan, thư giãn và trải nghiệm văn hóa

Linh hoạt điều chỉnh theo thời tiết và sở thích cá nhân

Tối ưu chi phí với nhiều lựa chọn từ tiết kiệm đến cao cấp

Về trải nghiệm:

Đa dạng từ thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đến ẩm thực

Kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động năng động và thư giãn

Cơ hội học hỏi về lịch sử và văn hóa Việt Nam

Tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và ảnh đẹp để chia sẻ

Lời khuyên cuối cùng

Để có chuyến lịch trình 5 ngày 4 đêm Đà Nẵng hoàn hảo nhất:

Chuẩn bị kỹ càng: Nghiên cứu trước về địa điểm, thời tiết và văn hóa địa phương Giữ tinh thần cởi mở: Sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ Tôn trọng địa phương: Văn hóa, phong tục và môi trường An toàn trên hết: Không phiêu lưu quá mức, luôn cẩn thận Tận hưởng từng khoảnh khắc: Đừng chỉ chụp ảnh mà quên cảm nhận

Lời chúc cuối cùng: Chúc bạn có một chuyến tour Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm an toàn, vui vẻ và đầy ắp kỷ niệm đẹp. Hãy mang về không chỉ những tấm hình mà còn là những câu chuyện thú vị và trải nghiệm quý giá về vùng đất miền Trung xinh đẹp!

Miền Trung Việt Nam với Đà Nẵng, Hội An và Huế luôn chào đón du khách bằng sự thân thiện, cảnh đẹp và những món ăn ngon khó quên. Đây không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là hành trình khám phá bản sắc văn hóa và con người Việt Nam. Hãy đến và cảm nhận!