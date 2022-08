Giá xăng dầu được dự báo tăng cao, Hiệp hội Xăng dầu đề nghị điều chỉnh vào ngày 1/9

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1/9 theo đúng chu kỳ sẽ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho các đơn vị trong tạo nguồn, phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ...

Theo lịch điều hành, kỳ điều hành giá xăng dầu tới đây sẽ thực hiện vào ngày 1/9, tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được liên Bộ Công Thương - Tài chính dự kiến lùi vào ngày 5/9.

Trong 10 ngày qua, giá xăng dầu thế giới có biến động mạnh, đặc biệt tại thị trường Singapore. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước, nếu tham chiếu trên thị trường Singapore, giá xăng RON95 tại Việt Nam đang thấp hơn từ 500 - 800 đồng mỗi lít; xăng E5RON92 đang thấp hơn khoảng 400-700 đồng/lít và đặc biệt giá dầu đang thấp hơn từ 1.900 - 2.450 đồng/lít. Với những dữ liệu này, rất có thể trong kỳ điều hành sau nghỉ lễ giá xăng dầu sẽ tăng mạnh trở lại nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn, nhất là đối với mặt hàng dầu.

Trước nhận định này, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) mới có ý kiến cho rằng, với diễn biến giá thành phẩm thế giới biến động tăng mạnh như những tuần qua, việc lùi thời gian điều hành giá xăng dầu đến ngày 5/9 có thể gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, VINPA đã có kiến nghị lên Bộ Công Thương về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu đúng kỳ điều hành vào ngày 1/9.

Hiệp hội này cho rằng, hiện nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, song giá thành phẩm thế giới, nhất là dầu diesel tăng mạnh từ sau kỳ điều hành ngày 22/8. Đến ngày 25/8, giá dầu diesel tăng 16,6% so với kỳ điều hành ngày 22/8.

“Trường hợp điều hành giá xăng dầu vào ngày 5/9 thay vì 1/9 (chậm hơn chu kỳ thông thường), VINPA lo ngại sẽ khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước có độ trễ nhất định, không phản ánh đúng xu hướng tăng của giá thế giới. Điều này gây khó khăn cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong đảm bảo nguồn; đặc biệt sẽ tạo tâm lý găm hàng, đầu cơ gây bất ổn thị trường”, đại diện VINPA nêu quan điểm.

Theo VINPA, việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1/9 theo đúng chu kỳ sẽ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho các đơn vị trong tạo nguồn, phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ trong 4 ngày kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cũng có sự đồng tình và đề nghị cơ quan chức năng điều hành thị trường linh hoạt hơn, tránh nguy cơ lặp lại tình huống nguồn cung đứt gãy như hồi đầu năm 2022.

Những ngày qua, tại một số địa phương phía Nam, tình trạng khan hàng, nhất là mặt hàng dầu diesel diễn ra tại nhiều cây xăng dầu. Nhiều chủ tàu cá do không thể mua được dầu để ra khơi đã phải nằm bờ. Nhiều cửa hàng xăng dầu đã tạm dừng bán với nhiều lý do khác nhau, chủ yếu do bị lỗ nên xin ngừng bán.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã có buổi họp khẩn và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, nguồn cung cho sản xuất, tiêu dùng toàn thị trường không thiếu, nên phản ánh thiếu xăng dầu là vô lý. Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng".

Thực hiện việc này, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương yêu cầu Đội Quản lý thị trường địa bàn phải có trách nhiệm phát hiện sớm, phải biết cửa hàng nào đóng cửa trước khi người dân hay báo chí phản ánh. Tổng cục Quản lý thị trường sẽ xử nghiêm bất kỳ cục Quản lý thị trường nào nếu buông lỏng quản lý địa bàn…/.