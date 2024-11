Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 4/11/2024: Dầu thô tăng trở lại Giá xăng dầu hôm nay 4/11, mở phiên đầu tuần, giá dầu thô WTI và Brent tăng trở lại. Cụ thể, giá dầu WTI đạt 70,6 USD/thùng, tăng 0,7 USD. Giá dầu Brent đạt 74,2 USD/thùng, tăng 1 USD.

Giá dầu thô thế giới

Theo dữ liệu từ TradingEconomics và Oilprice, giá dầu thô thế giới đang có xu hướng tăng vào đầu tuần mới, ngày 4/11.

Cụ thể, giá dầu thô WTI hiện ở mức hơn 70,6 USD/thùng, tăng 0,7 USD so với cuối tuần trước (69,9 USD/thùng). Giá dầu Brent cũng tăng lên 74,2 USD/thùng, tăng hơn 1 USD so với giá chốt phiên ngày 2/11.

Bình quân giá dầu trong ngày tăng 1,1 USD/thùng, tương đương 1,3%.

OPEC vừa thông báo rằng Ả Rập Xê Út và bảy quốc gia sản xuất dầu khác đã quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu cho đến cuối tháng 12. Dù không nêu rõ lý do, các chuyên gia cho rằng quyết định này nhằm tránh làm biến động thị trường trước bầu cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, OPEC+ đã lên kế hoạch tăng sản lượng thêm 2,2 triệu thùng/ngày vào tháng 10, nhưng giờ đã trì hoãn đến ít nhất tháng 12. Các thành viên như Nga, Iraq, UAE và Kuwait muốn tăng sản lượng nhưng gặp khó khăn trong việc chọn thời điểm.

Giá dầu gần đây đã giảm do các nhà giao dịch nhận thấy rủi ro địa chính trị từ xung đột Israel - Hamas đã giảm. Tháng 10, giá dầu Brent đã đạt đỉnh 80 USD/thùng do lo ngại xung đột có thể ảnh hưởng đến nguồn cung, nhưng hiện nay đã giảm xuống khoảng 73 USD/thùng do nhu cầu yếu từ Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định rằng ngay cả mức giá 80 USD/thùng cũng tương đối thấp khi xem xét tình hình căng thẳng ở các khu vực sản xuất dầu chủ chốt.

Giá xăng dầu trong nước

Trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng mạnh và sự biến động của tỷ giá VND/USD, vào lúc 15 giờ ngày 31/10, Liên Bộ Công Thương và Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo giá xăng dầu trong nước phù hợp với giá thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, theo chủ trương của Chính phủ. Mục tiêu cũng là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Cụ thể, giá xăng trong nước đã giảm mạnh từ 284 đến 391 đồng/lít tùy loại, trong khi giá dầu tăng nhẹ từ 90 đến 260 đồng/lít hoặc kg tùy loại.

Cụ thể:

- Giá xăng RON 95-III bán lẻ ở mức 20.503 đồng/ lít;

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ ở mức 19.408 đồng/lít;

- Giá dầu diesel bán lẻ ở mức 18.148 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa bán lẻ ở mức 18.833 đồng/lít.

- Dầu mazut bán lẻ ở mức 16.461 đồng/kg.

Bộ Công Thương cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra và giám sát việc cung ứng xăng dầu của các thương nhân, và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).