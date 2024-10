Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 9/10/2024: Giá dầu thô thế giới bất ngờ giảm mạnh Giá xăng dầu hôm nay 9/10/2024: Giá dầu thô thế giới bất ngờ giảm mạnh hơn 4%. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 73,90 USD/thùng, giảm 4,63%; giá dầu Brent ở mốc 77,45 USD/thùng, giảm 4,3%.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm đáng kể vào sáng ngày 9/10, với mức giảm trung bình hơn 3 USD/thùng so với ngày 8/10.

Cụ thể, giá dầu thô WTI đạt khoảng 73,8 USD/thùng, giảm 3,3 USD/thùng, tức giảm 4,28%. Trong khi đó, dầu Brent có giá 77,4 USD/thùng, giảm 3,5 USD/thùng, giảm 4,3%.

So sánh với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt 12,6% và 10,3%.

Mặc dù có sự giảm giá so với ngày hôm qua và so với năm trước, giá dầu thô vẫn tăng gần 8% so với tháng 9, với dầu WTI và Brent tăng từ 7,6% đến gần 8%.

Giá dầu giảm hơn 4% do tin tức về khả năng ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, nhưng vẫn được hỗ trợ phần nào bởi lo ngại về khả năng Iran tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Israel đã cảnh báo người dân tránh xa một số khu vực ở phía nam Beirut vào cuối ngày thứ Ba, sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel ngày 1/10. Israel cũng tuyên bố sẽ có hành động đáp trả và đang xem xét các phương án.

Một số nhà phân tích nhận định rằng khả năng Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran là không cao và cảnh báo rằng giá dầu có thể giảm nếu Israel nhắm đến các mục tiêu khác.

Giá xăng dầu hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9/10 cụ thể như sau:

Xăng E5 RON 92 không quá 18.850 đồng/lít; Xăng RON 95-III không quá 19.803 đồng/lít; Dầu diesel không quá 17.401 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 17.651 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.003 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 10/10. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua tăng mạnh nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng.

Tại kỳ điều giá gần đây nhất (ngày 3/10), giá xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 715 đồng/lít, dầu diesel giảm 105 đồng/lít, dầu hỏa giảm 222 đồng/lít, dầu mazut giảm 354 đồng/kg.