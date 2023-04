Giấc mơ ‘xóa nghèo’ từ dược liệu

Trồng dược liệu là một mô hình khá mới mẻ với người dân Yên Hợp, vì vậy, để bà con yên tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững với cây dược liệu tiêu chuẩn GACP-WHO. Ban đầu, HTX nông dược Tĩnh Sáng Đường đã đầu tư toàn bộ giống cây, cũng như phân bón và ký hợp đồng cam kết thu mua với người dân. Đến nay, người dân Yên Hợp đã hoàn toàn yên tâm mở rộng diện tích gieo trồng.

Anh Hồ Đức Bắc, xóm Cầu Đá, xã Yên Hợp cho biết, gia đình anh có trang trại với tổng diện tích khoảng 1,2ha, trong đó có 300m2 nhà màng, trước đây chăn nuôi trâu bò, trồng cỏ, trồng dưa lưới, bí ngòi, cà chua… hiện nay anh đã tham gia trồng cần tây trên diện tích 500m2, rau má trên diện tích 200m2 để nhập cho HTX nông dược Tĩnh Sáng Đường với giá 30.000 đồng/kg. “Địa phương chúng tôi đất đai nhiều, nguồn lực lao động dồi dào, lâu nay chỉ tập trung trồng keo nhưng giá thành không cao, nay có hướng trồng dược liệu có triển vọng hơn, quay vòng vốn nhanh hơn. Nhờ được HTX tập huấn kỹ thuật trồng cây và cách chăm sóc cây dược liệu theo chuẩn VietGAP, người dân chúng tôi cũng đã dần quen với quy trình canh tác” – anh Bắc chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Yên Hợp: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, chính quyền địa phương đã tập trung tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng và phát triển cây dược liệu. Bước đầu thấy mô hình phù hợp và mở hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển du lịch. Hiện toàn xã có khoảng 8ha dược liệu với khoảng trên 50 hộ tham gia, bên cạnh đó có một số hộ trồng đơn lẻ. “Điều đáng mừng nhất là trước đây trên địa bàn có 1 số hộ trồng keo dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế, khiến nhiều lần bị mất điện diện rộng, xã kiến nghị lên cấp trên để hỗ trợ giải phóng cây dưới hành lang lưới điện nhưng nhiều năm chưa giải quyết được. Nay nhờ gói hỗ trợ trồng cây dược liệu, HTX nông dược Tĩnh Sáng Đường và chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp tuyên truyền nhân dân chuyển đổi diện tích trồng keo vi phạm hành lang an toàn lưới điện sang trồng cây dược liệu. Đến thời điểm này đã có 80% số hộ đồng ý chuyển đổi. Đó là tín hiệu vui vừa giải quyết được vấn đề khó khăn trong giải phóng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân”, Ông Nguyễn Công Giáp – Bí thư Đảng ủy xã Yên Hợp cho hay.