'Giải bài toán' dòng tiền cho nhà đầu tư Nghệ An cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Trải qua cơn “sốt đất” và hạ nhiệt từ đầu năm, nhà đầu tư hiện tại đang hướng sự quan tâm đến những bất động sản có “giá trị thực”, vừa có vị trí đẹp để kinh doanh cùng hệ tiện ích phong phú phục vụ cuộc sống, vừa mang đến cơ hội tăng giá bền vững trong tương lai.

Tâm điểm đầu tư vào bất động sản “giá trị thực”

Đầu năm 2022, những đợt sốt đất diện rộng đã “quét qua” không chỉ thành phố mà cả những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Tuy nhiên, sự rút lui của những “cò đất” thổi giá, để lại những khoảng đồng không mông quạnh, không thanh khoản, khiến nhiều nhà đầu tư “tiền mất tật mang” và nhận ra đâu mới là hướng đi đúng đắn của dòng tiền.

Từ đó, dòng sản phẩm bất động sản “giá trị thực” được người mua quan tâm tìm kiếm và thống lĩnh thị trường trong 3 tháng qua với lượng giao dịch tăng đột biến. Những tiêu chuẩn định giá bất động sản chất lượng, có giá trị bao gồm tọa lạc tại vị trí đẹp, đáp ứng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ cảnh quan, hạ tầng hiện đại, tạo ra nhiều giá trị sống tốt cho cư dân; do đó có tiềm năng tăng giá lớn cùng tính thanh khoản cao.

Thị trường Nghệ An cũng không phải ngoại lệ khi phần lớn người mua hiện nay quan niệm “nhà là nơi để sống chứ không chỉ để ở”. Bên cạnh đó, những dự án đô thị lớn, được quy hoạch bài bản như Vinh Heritage, T&T, Vin Quang Trung, Ecopark, Vinh New Center (thành phố Vinh), Khu đô thị Hoàng Sơn (Diễn Châu)… đang sở hữu đông đảo lượng khách hàng tìm hiểu và là “thỏi nam châm” hút mạnh dòng tiền đầu tư.

Khu đô thị Hoàng Sơn "giải bài toán" đầu tư tiềm năng

Tọa lạc tại lõi trung tâm thị trấn Diễn Châu, trên “tuyến đường thịnh vượng” Quốc lộ 7, Khu đô thị Hoàng Sơn ghi dấu ấn với vị trí hoàng kim, đáp ứng cùng lúc ba mục đích an cư, kinh doanh và đầu tư. Được định hướng trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu hiện đại tại Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung, dự án sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp, tất cả chỉ “trong một bước chân”.

Chỉ trong vòng 1 năm kể từ khi được giới thiệu ra thị trường, Khu đô thị Hoàng Sơn đã nhanh chóng hoàn thiện nhiều hạng mục và trở thành “tâm điểm” vui chơi, giải trí sầm uất tại Phủ Diễn. Bên cạnh hạ tầng hiện đại với những đường dạo bộ đẹp như mơ, dự án còn hút khách bởi những tiện ích độc đáo như: Hồ cá Koi xa xỉ độc nhất tại Nghệ An, vườn hoa rực rỡ suốt bốn mùa, khu vui chơi trẻ em với hệ thống trò chơi đa dạng và phong phú...

Không chỉ để ở, nếu mua một căn shophouse diện tích 154m2 tại Khu đô thị Hoàng Sơn, tương đương tổng diện tích đất xây dựng khoảng 515m2 (chiều cao 3,5 tầng), chủ nhân có thể vừa kinh doanh lâu dài và còn sở hữu riêng mặt tiền rộng thoáng để quảng bá, sắp đặt cửa hàng hay tổ chức các sự kiện ngoài trời như khai trương, khuyến mãi, tri ân khách hàng… Trong khi đó, giá thuê nhà có diện tích khoảng 100m2 ở những khu vực xung quanh dự án hiện dao động từ 24 – 30 triệu đồng/tháng (mặt đường Quốc lộ 7) hoặc 30 – 50 triệu đồng/tháng (mặt đường Quốc lộ 1A), như vậy chủ doanh nghiệp sẽ phải chi mỗi năm từ 288 – 600 triệu đồng chỉ cho việc thuê mặt bằng.

Thêm vào đó, do chiếm tỷ trọng khá ít, chỉ khoảng 5% trong dự án, shophouse còn là dòng sản phẩm hiếm có với tiềm năng tăng giá đột phá. Ước tính giá trị mỗi căn shophouse tại Khu đô thị Hoàng Sơn đã và đang tăng lên 10 – 35% theo các tiến độ hoàn thiện tiện ích dự án, ra sổ đỏ, hoàn thành dự án Cao tốc Bắc Nam (Diễn Châu – Bãi Vọt)…

Nhờ khung pháp lý hoàn hảo và độc tôn trên thị trường với loại sổ hồng lâu dài, sang tên chính chủ và cho phép chuyển nhượng tự do, Khu đô thị Hoàng Sơn cho phép khách hàng có thể dễ dàng mua bán, chuyển nhượng hay sang tên ngay mà không cần xây dựng, đảm bảo cho tính thanh khoản nhanh và tiềm năng tăng giá không giới hạn; "giải bài toán" dòng tiền an toàn, tiềm năng và bền vững cho nhà đầu tư Nghệ An cuối năm 2022.