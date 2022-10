Bác sĩ H. là một trong hàng trăm nhân sự y tế xin nghỉ việc ở bệnh viện công kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện đến nay ở Nghệ An. Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2022, tổng số nhân lực ngành Y tế bỏ việc, xin thôi việc, chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập là 119 người. Trong đó có 53 bác sĩ, 44 điều dưỡng, 4 kỹ thuật y, 2 dược sĩ và 16 người chuyên môn khác; ở tuyến tỉnh có 68 người, tuyến huyện có 42 người và tuyến xã 9 người.

Các đơn vị y tế công lập có số lượng lớn cán bộ, nhân viên y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 19 người (4 bác sĩ); Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh có 12 người (11 bác sĩ); Bệnh viện Phục hồi chức năng có 11 người (3 bác sĩ); Bệnh viện Sản nhi Nghệ An có 8 người (6 bác sĩ), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 7 người (3 bác sĩ); Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc có 5 người (4 bác sĩ); Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có 5 người (1 bác sĩ); Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu có 4 người (2 bác sĩ)…