Trong công tác tuyên truyền, quảng bá giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tường thuật trực tiếp buổi họp báo, bốc thăm chia bảng, lễ khai mạc, lễ bế mạc, các trận chung kết, bán kết và một số trận đấu tại các vòng bảng, trên các nền tảng số của Báo Nghệ An (Báo Nghệ An điện tử, kênh Truyền hình Báo Nghệ An, kênh Youtube Báo Nghệ An, các trang Fanpage Báo Nghệ An…), cùng với đó là các bài phân tích, bình luận, các chùm ảnh, thông tin bên lề… cũng sẽ được cập nhật trên các ấn phẩm báo in Nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Miền núi – Dân tộc…

Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ ở khắp mọi miền quê, trong và ngoài nước không có điều kiện đến sân cổ vũ, đều có thể thưởng thức trực tiếp những pha bóng hay, những bàn đẹp, những trận đấu hấp dẫn, kịch tính trên kênh Truyền hình Báo Nghệ An. Các cầu thủ nhí cũng có thể xem lại hay chia sẻ các pha làm bàn, những màn biểu diễn của mình sau mỗi trận đấu qua các video clip tổng hợp, các highlight bàn thắng trên các ấn phẩm đa phương tiện của Báo Nghệ An. Cùng với đó, các cơ quan báo chí Trung ương và Đài truyền hình Nghệ An (NTV) cũng sẽ tham gia cập nhật thông tin về Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu đến với công chúng, người yêu bóng đá trên cả nước.