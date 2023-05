Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Nơi chắp cánh cho hậu vệ Vương Văn Huy

(Baonghean.vn) - Vương Văn Huy là cầu thủ mới được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023. Tương lai phía trước đang rộng mở với hậu vệ trẻ này. Cúp Báo Nghệ An là nơi đã chắp cánh để cầu thủ gốc Yên Thành có được điều đó.

Nỗ lực chiếm lĩnh niềm tin

4h chiều trên sân Vinh, dưới nắng nóng chói chang 40 độ C, Vương Văn Huy cùng đồng đội vẫn phải “nuốt trọn” giáo án do ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An xây dựng. Đây là năm đầu tiên hậu vệ người Yên Thành được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An. Anh đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình và mong sớm chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Huy Hoàng.

Dù Huy có vóc dáng không thật lý tưởng, nhưng đổi lại hậu vệ sinh năm 2001 sở hữu tốc độ, thể lực tốt, luôn chơi bóng với tinh thần máu lửa. Điều đó phần nào gây được sự chú ý cho khán giả mỗi lần cầu thủ này được thi đấu. Mùa giải năm nay, Vương Văn Huy đã được ra sân 3 lần trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Dù chưa để lại dấu ấn đáng kể, nhưng hậu vệ này đang dần thích nghi với môi trường V.League và chơi tự tin hơn qua từng trận đấu.

Vương Văn Huy chia sẻ: “Trận đấu với Hải Phòng tại vòng 3 V.League 2023, là lần đầu tiên tôi được ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Dù chỉ được trải nghiệm ở môi trường bóng đá cao nhất Việt Nam hơn 10 phút, nhưng cho tôi cảm giác rất khác khi chơi bóng ở cấp độ đội trẻ. Tôi đã thoáng bị choáng ngợp bởi những âm thanh phát ra trên khắp các khán đài, bị căng cứng tâm lý mỗi khi bị các ngoại binh của đối phương áp sát. Và vì thế tôi đã có một vài pha xử lý bóng không được như ý muốn. Tuy nhiên, sau lần đó, mọi thứ bắt đầu tốt dần lên và tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi được huấn luyện viên tin tưởng cho ra sân”.

Mùa giải này ở vị trí hậu vệ biên tại Sông Lam Nghệ An Vương Văn Huy sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ như Trần Đình Hoàng, Hồ Văn Cường, Mai Sỹ Hoàng. Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm và sở hữu những thế mạnh riêng. Chính vì thế, một cầu thủ mới “chân ướt, chân ráo” lên tham gia cùng đội 1 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới chiếm lĩnh được niềm tin từ ban huấn luyện.

Vương Văn Huy gia nhập lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An từ năm 2012. Tại các đội trẻ, anh được thử sức ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, với chiều cao 1m66, cầu thủ này chỉ thật sự ấn tượng khi được các huấn luyện viên bố trí chơi ở hành lang cánh. Ở vị trí đó, Huy đã khẳng định được tài năng khi từng giành nhiều huy chương tại các giải bóng đá trẻ Quốc gia. Có thể kể đến như cùng Sông Lam Nghệ An vô địch Giải U13 Quốc gia năm 2014; Huy chương Bạc Giải U17 Quốc gia; 2 Huy chương Đồng Giải U19 Quốc gia.

Năm 2022, Vương Văn Huy cùng U21 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U21 Quốc gia. Tại giải đấu đó, Huy là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến. Cả 3 trận vòng bảng, hậu vệ sinh năm 2001 đều được ra sân trong đội hình chính thức. Sự góp mặt của cầu thủ này bên hành lang cánh phải đã mang đến những pha lên bóng đầy chất lượng cho U21 Sông Lam Nghệ An. Tiếc rằng, ở U21 Quốc gia 2022, U21 xứ Nghệ gặp sự cố và sớm phải dừng bước. Vì thế, Vương Văn Huy không còn cơ hội để tỏa sáng trong màu áo đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Nơi chắp cánh cho niềm đam mê

Trở lại với buổi tập trên sân Vinh của đội bóng xứ Nghệ, do thời tiết quá khắc nghiệt nên cứ sau 15 phút các cầu thủ được nghỉ để tiếp nước. Trong quãng nghỉ này chúng tôi có cơ hội đến bắt chuyện với Vương Văn Huy để biết về cơ duyên anh đến với bóng đá. Hơi thở gấp do vừa mới hoàn thành bài tập, nhưng Huy vẫn nhiệt tình, kể về ký ức tuổi thơ tươi đẹp, nơi đã đưa anh đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp.

“Ngày đó nếu không có Cúp Báo Nghệ An sẽ không thể có hậu vệ Vương Văn Huy của ngày hôm nay. Cúp Báo là nơi biến ước mơ của tôi thành hiện thực”, Vương Văn Huy khẳng định.

Vương Văn Huy sớm bộc lộ tố chất chơi bóng từ khi đang còn là học sinh tiểu học. Anh luôn có mặt trong các giải do trường tổ chức. Với màn trình diễn nổi bật, Huy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên huyện nhà. Năm 2012, Vương Văn Huy cùng Đội Nhi đồng Yên Thành tham gia Cúp Báo Nghệ An.

Mùa giải năm đó, Cúp Báo Nghệ An được chia thành từng cụm để thi đấu. Nhi đồng Yên Thành đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất tại cụm đấu của mình, trở thành 1 trong 8 đội có mặt tại Vinh cùng tranh tài ở vòng chung kết.

Lần đầu xuống phố cho Huy nhiều điều mới lạ và cũng ở đó có những kỷ niệm đã theo hậu vệ này đến tận bây giờ.

Vương Văn Huy nhớ lại: “Trong chuỗi ngày tham gia Cup Báo Nghệ An cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Được mẹ mình dẫn đi chơi BigC, trải nghiệm nhiều trò chơi điện tử, được ăn kem... Tất cả đó đã trở thành ký ức đẹp, không thể quên”.

Được khám phá nhiều điều thú vị tại thành Vinh, mang đến động lực và tinh thần hưng phấn để Vương Văn Huy có một mùa giải bùng nổ trong màu áo của Nhi đồng Yên Thành. Dù chơi ở vị trí tiền vệ cánh nhưng Văn Huy luôn tạo ra sự khác biệt, qua đó, đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Mùa giải năm 2012, Nhi đồng Yên Thành thẳng tiến đến chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cũng tại giải đấu năm đó, Vương Văn Huy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Màn trình diễn ấn tượng tại Cúp Báo Nghệ An đưa Vương Văn Huy đến với lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Cũng từ đây, Vương Văn Huy đã được sống trọn với niềm đam mê của mình và hướng đến một tương lai đầy xán lạn phía trước.

“Nếu được lựa chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn chọn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp” - Vương Văn Huy chia sẻ.