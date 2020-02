'Giải cứu' du lịch Nghệ An thoát khỏi Covid-19

Sở Du lịch Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các điểm di tích.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

Từ ngày 1 - 8/2, ở Nghệ An có khoảng gần 100 đoàn với gần 7.000 lượt khách báo hủy lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Dự kiến trong tháng 2, lượng khách lưu trú du lịch chỉ đạt khoảng 128.000 lượt, doanh thu lưu trú dự ước đạt 36,8 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách đến các khu, điểm du lịch giảm 60%; doanh thu từ hoạt động lữ hành giảm 70% so với kế hoạch đề ra.

Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV, Sở Du lịch Nghệ An và các đơn vị du lịch đã và đang tích cực thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng; tuyên truyền về dịch bệnh cho du khách và cán bộ, nhân viên; ổn định tổ chức, kinh doanh; thực hiện công tác đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng tâm thế và các sản phẩm du lịch để sẵn sàng đón du khách khi hết dịch... Phải nói rằng: Ngành Du lịch đã “rơi xuống đáy” và phải gồng mình để vượt qua những thách thức.

Về phía Sở Du lịch, những giải pháp mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, khẳng định Nghệ An là điểm đến hết sức an toàn, không hề có dịch bệnh nCoV cho đến thời điểm hiện nay; thực hiện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhân lực cho các đơn vị du lịch trong thời điểm dịch bệnh vắng khách; phối hợp tốt với ngành Y tế để đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh từ các đơn vị...

Tuy nhiên, những giải pháp này là chưa đủ, ngành Du lịch rất cần những ý kiến tham mưu, đóng góp từ chính các công ty du lịch.



Ông Trần Ngọc Khoan - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Nghệ An

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra đang gây thiệt hại vô cùng to lớn tới ngành Du lịch. Lượng khách giảm rất nhiều, những thiệt hại này đang chất chồng, nối tiếp...

Câu chuyện của ngành Du lịch Nghệ An thời điểm này là làm sao có thể vừa phòng, chống dịch tốt mà vừa có thể thích nghi để tồn tại. Riêng với các khách sạn, tôi cho rằng, chúng ta phải khắc phục khó khăn bằng việc tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ thường nhật, vừa chống dịch nhưng vừa hoạt động tốt để cho du khách an tâm. Để giảm bớt chi phí, chúng ta có thể tìm cách tiết giảm lao động, ngày công, sắp xếp nghỉ bù để đảm bảo quỹ lương.



Để giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn này và “sống khỏe” trong thời gian tới, tôi đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho ngành Du lịch trong công tác tăng cường quảng bá điểm đến; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực; chỉ đạo ngành Y tế giúp đỡ các đơn vị đón, tiếp, nhận du khách về đảm bảo an toàn; hỗ trợ xây dựng chiến lược kích cầu, thu hút khách về; xem xét vấn đề giảm thuế, giãn thuế VAT; xem xét vấn đề cho các đơn vị được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền điện, thuế đất...



Ông Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An

Nhiệm vụ của du lịch Nghệ An ở thời điểm này chính là tập trung làm tốt các giải pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, để gây thông tin hoang mang. Các đơn vị cần làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền; đào tạo nhân lực; cấp phát đầy đủ khẩu trang cho cán bộ, nhân viên và du khách. Hiện nay, khẩu trang đang rất khó mua, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm việc chỉ đạo các ngành, đơn vị cung ứng đầy đủ mặt hàng này.

Trong bối cảnh nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, các đơn vị cần nghiên cứu, chuyển hướng quảng bá, kinh doanh đưa khách đến các thị trường khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Đông... Với khách nội địa, thực tế các đơn vị cần xác định rõ chúng ta chỉ mới mất tour du Xuân mà thôi. Cả một mùa du lịch triển vọng đang ở phía trước.

Bây giờ, chúng ta cần chủ động chuẩn bị tốt cho mùa du lịch cao điểm sắp tới với việc lên kế hoạch dần; phối hợp với tỉnh, ngành Du lịch làm sự kiện thu hút khách; xây dựng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho du khách.



Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An