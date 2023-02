Giai đoạn 2023-2025, Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cần gần 90 nghìn lao động

(Baonghean.vn) - Nhà thơ Phạm Quốc Ca sinh năm 1952 tại Nghệ An. Ông làm thơ từ rất sớm, in thơ từ năm 20 tuổi, khi đang là người lính trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nhà thơ Phạm Quốc Ca vừa mất lúc 3h30' sáng 7/2 tại Đà Lạt.

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm xây dựng kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán là bắt đầu vào mùa lễ hội đầu Xuân; cùng với các cấp, ngành, lực lượng Công an Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở đã và đang đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông…