Kinh tế Giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ cao Không chỉ lập các tổ công tác phụ trách, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả 10 ngày/lần, để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% trong năm 2024, các cấp ngành, địa phương, đơn vị ở Nghệ An đã triển khai nhiều nội dung, nỗ lực phấn đấu nhằm đạt mục tiêu Chính phủ giao.

Tập trung vốn đầu tư

Trước đây người dân các xã dọc đường N5 cả huyện Đô Lương muốn đến huyện Tân Kỳ phải đi vòng qua thị trấn Đô Lương và một số xã khác như Nam Sơn, Bắc Sơn. Nay cung đường đó đã được rút ngắn hàng chục km, khi Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) hoàn thành. Con đường mới rộng rãi, hiện đại mở ra không gian kết nối kinh tế - xã hội mới cho người dân các huyện thụ hưởng.

Thi công Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ). Ảnh: Xuân Hoàng

Dự án đường giao thông nói trên có tổng vốn đầu tư hơn 730 tỷ đồng, dài khoảng 23km không chỉ kết nối huyện Đô Lương và huyện Tân Kỳ, mà còn giúp rút ngắn gần một nửa thời gian di chuyển từ huyện Tân Kỳ về Quốc lộ 1A, kết nối mạng lưới giao thương với các cụm công nghiệp, cảng biển ở phía Đông Nam của tỉnh. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung và 3 huyện Đô Lương, Yên Thành, Tân Kỳ cùng các địa phương khác dọc “hành lang kinh tế đường 7” theo định hướng xây dựng 4 hành lang kinh tế của Nghệ An đã được chỉ ra tại Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 có tính đến 2045.

Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, triển khai từ tháng 10/2022, theo dự kiến sẽ hoàn thành sau 38 tháng. Song đến nay tháng 12/2024 khối lượng hoàn thành đã đạt trên 96%, vượt chỉ tiêu dự kiến...

Thi công Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Hoài Thu

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An - Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách đầu tư công của tỉnh, một trong những quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong phân bổ vốn, giải ngân đầu tư công là ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; không đầu tư dàn trải, manh mún và quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân trên 95% cuối năm 2024.

Theo đó, năm 2024 nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2,) đường nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7+00-Km76+00 đang được đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn đúng tiến độ như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu – Quốc lộ 46B), Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An...

Thực hiện “5 quyết tâm", "5 đảm bảo"

Thi công cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, là dự án đầu tư công trọng điểm của huyện Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Nghệ An cũng như các tỉnh, thành trong cả nước, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ đã chỉ rõ các địa phương, bộ ngành quyết liệt thực hiện “5 quyết tâm", "5 đảm bảo" trong tổ chức thực hiện với phương châm: "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi” để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được ưu tiên đầu tư xây dựng. Ảnh: Thành Cường

Triển khai cụ thể, đồng chí Bùi Thanh An cho biết, ngoài hoạt động của Tổ công tác đầu tư công, định kỳ báo cáo tiến độ, 10 ngày 1 lần, Nghệ An thực hiện phân công thực hiện công tác này theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả”. Phân công lãnh đạo theo dõi, tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện công việc trong từng tuần, bám sát tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan.

Từ đó, giúp các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Bám sát tình hình, diễn biến thời tiết, xây dựng, triển khai hiệu quả phương án phòng chống thiên tai, chủ động xây dựng, tổ chức giải pháp thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng nước sâu Cửa Lò, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được ưu tiên đầu tư xây dựng. Ảnh: Thành Cường

Năm 2024, UBND tỉnh cũng đã tổ chức sớm Hội nghị giao ban đầu tư công toàn tỉnh, làm việc với các chủ đầu tư chậm giải ngân, hoặc có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn để hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập. Đồng thời rà soát, kiên quyết điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án có tiến độ chậm, không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đúng cam kết để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ tốt.