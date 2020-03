Giải quyết vấn đề phát sinh về nhân sự cấp ủy trước đại hội cấp cơ sở tại Nghệ An

Chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp cơ sở

Đảng bộ xã Nam Anh (huyện Nam Đàn) là một trong những đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 tới. Bởi vậy, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Đảng bộ triển khai đúng tiến độ và chất lượng; trong đó khâu chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, thận trọng. Theo chia sẻ của đồng chí Hồ Viết Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh, sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bao gồm ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng các chức danh chủ chốt gồm bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương rà soát việc cấp hành nhiệm vụ kiểm tra ở xã. Ảnh: Mai Hoa

Tương tự ở Đảng bộ xã Kim Liên, theo Bí thư Đảng ủy Phan Văn Cảnh, ngoài yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị, Đảng ủy cũng quán triệt rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: những đồng chí được dự kiến giới thiệu vào cấp ủy, nhất là các chức danh chủ chốt ở địa phương phải là những người thực sự nổi trội về năng lực, kiến thức, am hiểu và có khả năng đóng góp cho cấp ủy và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Nhờ đó, công tác chuẩn bị nhân sự bước đầu ở đơn vị đang tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, từ việc rà soát, bổ sung quy hoạch đến dự kiến nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới để tiến hành theo quy trình 4 bước.



Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn, cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở ở Nam Đàn rất thuận lợi, bởi bên cạnh chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy cũng đã cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ và chủ trì MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thông qua ban hành 2 Nghị quyết số 10-NQ/HU và Nghị quyết số 11-NQ/HU. Nhờ đó, bên cạnh việc tạo điều kiện của tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở chủ động đi học chuyên môn và chính trị.

Đến thời điểm này, cơ bản cán bộ trong diện quy hoạch ở cơ sở đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đại học hoặc đang đi học đại học; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Đây chính là thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặt khác, quá trình công tác chuẩn bị nhân sự ở cơ sở, huyện không can thiệp sâu mà giao sự chủ động cho cơ sở và yêu cầu cơ sở bám sát các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để triển khai nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và đảm bảo quy trình.

Quang cảnh thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Riêng đối với 2 xã mới thành lập và đơn vị thị trấn mới sáp nhập thêm xã Vân Diên, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận định sẽ có những khó khăn, nên quá trình lựa chọn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể ở các xã đơn vị mới này được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, tạo được sự đồng tình cao ở cơ sở. Đây được coi là bước quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy các đơn vị này. Huyện cũng chủ trương, các xã mới thành lập sẽ tổ chức đại hội vào cuối tháng 6 tới nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có thời gian thể hiện năng lực, uy tín trước Đảng bộ và nhân dân.



Tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Lại Thế Toàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 9 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Định hướng của huyện trong việc xây dựng nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt phải gắn với đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) theo hướng kiêm nhiệm để tinh giản người làm việc. Huyện cũng đã chủ động chỉ đạo các đảng bộ cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh chủ chốt và đã được huyện phê duyệt cuối năm 2019 vừa qua. Đối với những đơn vị được xác định khó khăn về công tác cán bộ, như năng lực cán bộ yếu hoặc có một số đồng chí chưa tạo được sự thống nhất cao khi quy hoạch vào những chức danh chủ chốt, hoặc thông qua thanh tra, kiểm tra bị xử lý kỷ luật đều tiến hành kiện toàn một bước trước đó.

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Thanh An, huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Mai Hoa

Còn ở Con Cuông, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Hùng, đến thời điểm này, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ sở hoàn thiện được một số công việc, như rà soát lại các đồng chí không đủ tuổi tái cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới để hướng dẫn làm các thủ tục liên quan trình cấp thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ trước tuổi. Đồng thời bổ sung quy hoạch trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, đảng viên để phát hiện, bổ sung nhân tố mới hội đủ các yếu tố, trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, uy tín cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo đó, thông qua rà soát bước đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số trong quy hoạch cấp ủy ở các cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều cao hơn quy định; đặc biệt là tỷ lệ nữ trong quy hoạch chiếm 20 - 30%.



Quan tâm giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bên cạnh thuận lợi, quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Một trong những vấn đề được nhiều địa phương nêu ra, đó là chức danh trưởng Công an xã được cơ cấu cấp ủy “cứng”; tuy nhiên hiện nay thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy ở một số địa phương chưa triển khai, cho nên chưa có con người cụ thể để đưa vào đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Mặt khác, việc sắp xếp trưởng Công an là công chức, hiện nay khi đưa Công an chính quy về cũng đang đặt ra bài toán khó cho cơ sở.

Đơn cử tại huyện Con Cuông, theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đặng Văn Thân, hiện có 8 trưởng Công an là công chức và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thì sẽ điều chuyển, sắp xếp ngay trong nội bộ xã hoặc điều chuyển lên cấp huyện. Tuy nhiên ở các địa phương hiện nay không khuyết chức danh công chức để bố trí và việc lên huyện lại càng khó khăn, bởi hiện tại, ở cấp huyện đang còn thừa 13 công chức theo quy định. Tương tự, ở huyện Quỳnh Lưu hiện tại mới chỉ có 8/33 xã có Công an chính quy về đảm nhận trưởng Công an xã.

Hiện tại, nhiều địa phương đang khó bố trí Trưởng Công an xã là công chức. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với khó sắp xếp trưởng Công an là công chức, hiện nay ở một số địa phương còn khó khăn trong sắp xếp, bố trí bí thư đoàn xã quá tuổi; một số một số cán bộ đủ tuổi tái cử cấp ủy, nhưng không đủ tuổi cơ cấu vào chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; hoặc không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng chưa đủ tuổi đóng bảo hiểm để nghỉ theo chế độ.



Một băn khoăn cũng đang được đặt ra ở cơ sở, đó là nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở. Theo đồng chí Hồ Viết Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh (Nam Đàn), theo Kết luận số 134-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy giao Phó Bí thư Đảng ủy đảm nhận và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra giao Phó Chủ tịch HĐND hoặc Trưởng MTTQ và các đoàn thể đảm nhận. Tuy nhiên thực tế ở xã Nam Anh, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra hiện tại đang do Phó Chỉ huy Quân sự kiêm nhiệm và đồng chí này trẻ, có năng lực. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sớm ban hành hướng dẫn nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy để đơn vị có cơ sở triển khai.

Bên cạnh đảm bảo tiêu chuẩn bằng cấp thì cần đề cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao để lựa chọn giới thiệu nhân sự cho cấp ủy khóa mới. Trong ảnh: Cán bộ xã Tân An (Tân Kỳ) kiểm tra mô hình cam. Ảnh: Mai Hoa

Một vấn đề nữa, theo đồng chí Lại Thế Toàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu, tại Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, quy định, những đại biểu tham gia đại hội mà trong thời gian chấp hành kỷ luật, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm thì phải trình đại hội xem xét, quyết định tư cách đại biểu mới được tham dự. Và ở Quỳnh Lưu có 2 chủ tịch UBND xã đang rơi vào trường hợp nêu trên với hình thức kỷ luật khiển trách và 2 đồng chí này đang tiếp tục quy hoạch nắm giữ chức danh chủ chốt ở địa phương nhiệm kỳ mới và được dự kiến trong đoàn chủ tịch điều hành đại hội...

Đây cũng là những vấn đề băn khoăn đặt ra cho cơ sở cần được giải quyết kịp thời.