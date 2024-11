Thời sự Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Sáng 30/11, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội Hữu nghị Việt - Đức Nghệ An đã có nhiều hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức.

Theo đó, hội đã duy trì mối quan hệ với các đối tác Đức và các tổ chức như: Hội Hữu nghị Việt - Đức, Hội chuyên gia Đức - Việt; các tổ chức đại diện của Đức tại Hà Nội. Đồng thời tiếp tục củng cố phát triển các chi hội tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt - Đức (TP. Vinh), Trường Cao đẳng Dạy nghề kỹ thuật Việt- Đức. Hàng năm nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức và các ngày lễ, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An đều tổ chức mít tinh, tọa đàm, triển lãm theo nhiều hình thức khác nhau.

Các đồng chí chủ trì Đại hội. Ảnh: TL

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tái thiết xây dựng thành phố Vinh sau chiến tranh (1/5-1975- 1-5/2024), Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Kiến trúc sư Nghệ An và nhóm Vinh xưa tổ chức kỷ niệm tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực như: Xây dựng bộ phim "50 năm tái thiết thành phố Vinh", xuất bản cuốn sách "Nhà tầng hồi nớ" và tổ chức mít tinh, triển lãm với sự tham gia của các tổ chức hữu nghị và đông đảo nhân dân thành phố Vinh.

Đồng chí Lê Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024 báo cáo kết quả hoạt động của hội. Ảnh: TL

Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức tiếp đón, giao lưu với nhiều đoàn khách của Đức, các cựu chuyên gia Đức, một số trường đại học Đức vào TP. Vinh công tác và tham quan.

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty may Minh Anh Kim Liên phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: TL

Đối với Nghệ An từ nhiều năm nay, hội đã kết nối với các tổ chức phi chính phủ như: Hội đoàn kết Đức - Việt, Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức, Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức đã giúp Nghệ An, đặc biệt là TP. Vinh thực hiện nhiều dự án với kinh phí hàng trăm triệu USD trên nhiều lĩnh vực như: Xóa đói giảm nghèo, kế hoạch hóa gia đình, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị y tế; hỗ trợ chương trình nước sạch cho các huyện và đơn vị: Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Trung tâm Chỉnh hình.

Đặc biệt các dự án lớn: Nâng cấp xây dựng hệ thống thoát nước, đê và trạm bơm tiêu úng thành phố Vinh, khu xử lý nước bẩn của TP. Vinh ở Hưng Hòa; các chương trình khởi sự doanh nghiệp; đào tạo nâng cao, tài trợ kinh phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh quảng bá sản phẩm, đổi mới máy móc thiết bị sản xuất hàng mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: TL



Cùng đó, hội kết nối hỗ trợ hàng triệu EURO cho Trường Cao đẳng Dạy nghề kỹ thuật Việt Đức mở rộng ngành nghề và hiện đại hóa thiết bị dạy học; hỗ trợ thiết bị máy tính và dụng cụ học tập cho Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt - Đức và một số trường mầm non ở các xã, phường: Hưng Lộc, Hưng Hòa, Đội Cung,... Các dự án đã góp phần cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố và các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Theo định hướng tại đại hội, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác hiện có, tăng cường các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa hai nước, nâng cao hiệu quả công tác viện trợ phi chính phủ; là cầu nối hợp tác giữa đối tác Nghệ An và Đức tham gia đầu tư, kinh doanh cũng như các chương trình an sinh xã hội khác.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TL

Đại hội đã bầu 21 người vào Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2024 -2029.