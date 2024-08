Thời sự Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã bầu GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh đã có quan hệ rất mật thiết với đất nước Ba Lan từ lâu, trong kháng chiến chống Mỹ đã có nhiều người con của Nghệ An được Nhà nước gửi sang Ba Lan học tập. Dấu ấn đặc biệt nhất là năm 1963-1964, Chính phủ Ba Lan đã viện trợ cho tỉnh Nghệ An xây dựng Bệnh viện đa khoa của tỉnh tại thành phố Vinh và đưa vào hoạt động năm 1984. Đây là một công trình thể hiện tình hữu nghị Ba Lan - Việt Nam mà trực tiếp là Nghệ An và Ba Lan.

Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Chính vì tình cảm và sự giúp đỡ đầy ý nghĩa của Chính phủ Ba Lan những năm trước đây và sau này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhận thức tầm quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân Ba Lan, nên đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An vào năm 1978, đến nay trải qua 3 kỳ đại hội.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TL

Nhiệm kỳ 2017-2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An có 80 người, sinh hoạt trong 3 chi hội: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trường Đại học Vinh và một số cán bộ đã từng học tập và làm việc tại Ba Lan.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội thường xuyên cập nhật nhiều tài liệu chính thống để thông tin cho các thành viên của Hội, nhất là ở Trường Đại học Vinh và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao Cờ của UBND tỉnh cho Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Đồng thời, Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu đất nước, con người tiềm năng kinh tế, du lịch và các cơ chế, chính sách, các quy định mới về khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Tổ chức Hội tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng quan hệ quốc tế, khai thác nguồn lực. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tranh thủ vận động được nguồn viện trợ của Đại sứ quán Ba Lan, gồm 2 giường sưởi cho trẻ sơ sinh, 2 máy thở, 3 máy đo chức năng hô hấp và 1 lồng trẻ sơ sinh với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam - Ba Lan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Hoàng Xuân Thường. Ảnh: TL

Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hợp tác, cấp thị thực cho cán bộ Trường Đại học Vinh đi học tập, nghiên cứu và công tác ở nước ngoài. Các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu là thế mạnh giữa Trường Đại học Vinh và một số trường đại học và viện nghiên cứu ở Ba Lan; các hoạt động hợp tác ngày càng mở rộng.

Nhiệm kỳ 2024- 2029, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh mà Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An triển khai; gắn công tác thông tin tuyên truyền với giao lưu hữu nghị. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư, trao đổi nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực với trường, viện và tổ chức ở Ba Lan.

Chủ động, tích cực quan hệ với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư; tăng cường vận động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các Hội và tổ chức của Ba Lan để vận động các dự án chương trình về đào tạo nhân lực, về hợp tác y tế. Cùng đó, chú trọng công tác củng cố, phát triển Hội,...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 với 11 ủy viên. GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: TL

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ với dòng chữ: Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An: Hợp tác, hữu nghị, sáng tạo, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Hoàng Xuân Thường - hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.