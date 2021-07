Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: 'Khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, đúng trọng tâm, trọng điểm'

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Sáng 2/7, trao đổi với Báo Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Thành phố Vinh là trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Việc áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở thành phố Vinh là bắt buộc khi rất nhiều phường xã, đồng loạt có ca mắc Covid-19.

"Áp dụng cách ly xã hội có lợi cho công tác phòng chống dịch song cũng ảnh hưởng rất lớn đến viêc phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của người dân trong tỉnh và vùng lân cận. Ngành Y tế đã nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi của người dân phản ánh điều này và thật sự chúng tôi rất trăn trở. Đáng mừng là trong những ngày gần đây, các ca mắc trong cộng đồng giảm, chỉ có những ca mắc mới là trường hợp ở trong khu cách ly. Dịch Covid-19 ở Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng đã bắt đầu theo chiều hướng mà chúng ta có thể làm chủ được", PGS.TS. Dương Đình Chỉnh cho biết.

Người đứng đầu ngành y tế Nghệ An cũng thông tin, với vai trò trách nhiệm của mình, ngành Y tế cùng thành phố Vinh họp bàn thống nhất và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An có thể dỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc thấp hơn nữa một cách sớm nhất. Điều này là tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Tuy nhiên, "việc cách ly, phong tỏa một vùng nhỏ, một khu phố, một ngõ hay một chung cư có nguy cơ dịch cao vẫn phải thực hiện đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả...", PGS.TS. Dương Đình Chỉnh khuyến cáo.

Chỉ thị 15, 16 có thể dỡ bỏ sớm, tái áp dụng hay không phụ thuộc vào tình hình hình dịch, đặc biệt là ý thức phòng chống dịch của người dân. Mọi người dân cần phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch của địa phương - PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ./.