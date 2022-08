Giám đốc Sở Y tế Nghệ An lý giải nguyên nhân tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 đạt thấp

(Baonghean.vn) - Tính đến nay, Nghệ An đã tiến hành tiêm hơn 7 triệu liều vắc-xin cho các nhóm đối tượng. Trong đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 mũi 3 cho nhóm người từ 18 tuổi trở lên của Nghệ An đạt 99,5%, mũi 4 đạt 27,1%.

Trong thời gian qua, Nghệ An luôn nghiêm túc thực hiện và triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, trong đó xác định việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 là nội dung quan trọng, then chốt.

Tính đến nay, Nghệ An đã tiến hành tiêm hơn 7 triệu liều vắc-xin cho các nhóm đối tượng. Tất cả các đợt cấp vắc-xin của Trung ương cho Nghệ An luôn được tiêm hết, đúng thời hạn và không có tỷ lệ hao phí, không có tình trạng hủy và trả lại vắc-xin, tiêm chủng an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên theo kết quả thống kê của Bộ Y tế về tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 mũi 4 cho nhóm người từ 18 tuổi trở lên của Nghệ An cho đến ngày 9/8/2022 còn thấp (tỷ lệ 27,1%).

Lý giải về kết quả tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4 đạt thấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay: Đối với lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên Nghệ An đã bao phủ tỷ lệ tiêm các mũi cơ bản đạt trên 100%. Trong thời gian gần đây, với lượng vắc-xin được cấp, Nghệ An ưu tiên tập trung rà soát và bao phủ mũi nhắc lại lần một (mũi 3), tỷ lệ tiêm mũi 3 thuộc nhóm cao nhất cả nước (đạt 99,5%). Vì vậy lượng vắc-xin dành cho các đối tượng tiêm mũi 4 còn hạn chế.

Trong đợt cấp vắc-xin gần đây nhất là ngày 14/7/2022, với số lượng 184.860 liều Pfizer dành cho nhóm từ 12 tuổi trở lên, số vắc-xin này được dùng cho cả mũi 1, 2 ở nhóm trẻ từ 12- 17 tuổi và mũi 3, 4 cho nhóm từ 18 tuổi trở lên... Nghệ An đã tiêm hết số vắc-xin ngay sau khi triển khai.

Trong kế hoạch tháng 8/2022 này, Nghệ An đã đề xuất Trung ương cấp 202.373 liều vắc-xin tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 76.752 liều vắc-xin tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. Tuy nhiên, cho đến nay (ngày 09/8/2022), tỉnh chỉ mới nhận được 70.200 liều vắc-xin Pfizer tiêm cho nhóm từ 12 tuổi trở lên.

Nhận thấy Nghệ An cần có vắc-xin sớm để bao phủ mũi 4 cho người dân trong thời gian tới, ngày 04/8/2022 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có Công văn số 717 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị xin thêm 132.372 liều vắc-xin Pfizer người lớn và 76.750 liều vắc-xin Pfizer trẻ em. Hiện tại, Nghệ An đang chờ sự đồng ý của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, khi có vắc-xin được cấp sẽ tiến hành tiếp nhận, cấp phát và triển khai tiêm ngay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Trong thời gian tới khi được nhận vắc-xin, Nghệ An sẽ nỗ lực tiến hành triển khai tiêm chủng một cách nhanh chóng, an toàn và có hiệu quả để đạt được tỷ lệ tiêm mũi 4 cao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục rà soát số đối tượng có nhu cầu tiêm mũi 4 cho sát với tình hình thực tế của địa phương và vấn đề di biến động dân cư trên địa bàn.