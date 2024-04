Gian nan cuộc chiến phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới

Một số vụ việc liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới cũng được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình vào ngày 23/3/2024, tại khu vực đường Quốc lộ 16 thuộc bản Na Niếng, xã Tri Lễ (Quế Phong), Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Phong, Công an xã Tri Lễ phát hiện 10 người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có ý định đi các tỉnh phía Nam làm ăn, có biểu hiện nghi vấn. Trong đó 08 người có Quốc tịch Lào (4 người lớn và 4 trẻ em), không có các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh. Qua điều tra, xác minh đối tượng Xồng Bá Tồng trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ là người tổ chức cho các công dân Lào ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính với giá 1 người lớn là 1,5 triệu đồng.