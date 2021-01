Gian nan đánh án ma túy ở vùng biên Nghệ An

Bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển lớn

Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2021 (vào hồi 20h15 phút ngày 1/1/2021), tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), BĐBP Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 2 đối tượng Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) cùng trú tại xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá.

Các đối tượng Già Duy Chung, Già Bá Kênh, Và Bá Giờ và tang vật. Ảnh: Anh Bách Mở rộng điều tra đến 23h cùng ngày tại khu vực Trường Phổ thông trung học cơ sở thị trấn Mường Xén, lực lượng đánh án tiến hành giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Và Bá Giờ (SN 2000), trú tại xã Mường Típ (Kỳ Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo lời khai ban đầu, Già Bá Giờ thuê 2 đối tượng Kênh và Chung vận chuyển số lượng ma túy trên từ biên giới về thị trấn Mường Xén, sau đó, Giờ sẽ vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá tiền công thỏa thuận là 300 triệu đồng.



Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Các đối tượng vận chuyển ma túy thường lợi dụng những ngày cuối năm, ngày lễ, Tết, thời tiết khí hậu khắc nghiệt để tìm cách buôn bán, vận chuyển ma túy, thậm chí sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng, nên chúng tôi xác định là phải đấu tranh chuyên án để ngăn chặn ngay từ khi mới vào biên giới hoặc chưa vào biên giới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của phía bạn, các lực lượng khác như Công an, Hải quan để ngăn chặn ma túy từ xa, từ ngoài biên giới.

Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 30/12/2020 đến ngày 1/1/2021), BĐBP Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh thành công 3 chuyên án ma túy lớn, tang vật thu giữ trên 47 bánh heroin, hơn 56.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Bàn phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Hải Thượng Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an Nghệ An) phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua khu vực đường biên giới huyện Kỳ Sơn để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Mỗi chuyến “hàng” của chúng thường lấy với lượng ma túy lớn lên đến hàng trăm kg. Hàng chục trinh sát của Công an Nghệ An đã bày binh bố trận, bám tuyến Quốc lộ 7A, các đường tiểu ngạch, xuyên rừng trong giá rét nơi biên giới Việt - Lào để đánh án. Đến 4 giờ sáng 8/12/2020, lực lượng đánh án phát hiện các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) lên xe ô tô bán tải di chuyển theo hướng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Khoảng 20 phút sau, các đối tượng quay xe hướng về khu vực thị trấn Mường Xén với tốc độ cao. Nhận định các đối tượng đã nhận hàng, các tổ công tác trên Quốc lộ 7A nhanh chóng triển khai phương án tác chiến. Các đối tượng trong đường dây vận chuyển 150 bánh heroin bị bắt giữ. Ảnh: Trọng Tuấn Khoảng 5 giờ sáng, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn chạy đến khu vực Tam Đình (Tương Dương), các mũi công tác đồng loạt lao ra trong bóng tối, nhanh chóng chặn đứng chiếc xe. Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe. Đồng chí trưởng Ban chuyên án ra lệnh bắn chỉ thiên để trấn áp buộc các đối tượng phải đầu hàng. Đồng thời các trinh sát nhanh như chớp xông lên phá cửa kính ô tô tóm gọn các đối tượng. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 8 bao tải, trong đó, có 150 bánh heroin và 126 gói ma túy dạng đá. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại tỉnh Điện Biên. Bọn chúng thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để nhận lượng ma túy lớn từ Lào vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây vận chuyển 150 bánh heroin và tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn Mới đây nhất, vào ngày 9/1/2020, tại khu vực xã Tiền Phong (Quế Phong), Công an Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt gọn Bùi Văn Mãng và Nguyễn Đăng Quang cùng trú tại Đà Nẵng; thu giữ tại hiện trường 3 túi ni-lông, bên trong chứa 2 kg ma túy dạng đá và 1 kg ketamine và một số tang vật khác. 2 đối tượng này nằm trong đường dây mua bán ma túy lớn từ miền núi Nghệ An đi các tỉnh phía Nam Trung Bộ tiêu thụ. Hai đối tượng Bùi Văn Mãng và Nguyễn Đăng Quang và tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang Đây là 2 trong những chuyên án lớn của Công an Nghệ An trong đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Nhiều thủ đoạn tinh vi

Đại tá Nguyễn Chí Tý - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) cho biết: “Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy vẫn gia tăng hoạt động vận chuyển, mua bán qua biên giới, hình thành nhiều đường dây khép kín và thay đổi địa bàn hoạt động liên tục. Lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, các nhóm đối tượng sẵn sàng cắt rừng đưa ma túy vào nội địa. Phương thức mới của tội phạm ma túy là giả dạng người Việt Nam đi làm ăn, không có việc làm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhập cảnh trái phép về Việt Nam, nhưng thực chất là trà trộn, đưa ma túy vào nội địa. Các đối tượng rất tinh ma, xảo quyệt, thay đổi người vận chuyển và thay đổi phương thức thủ đoạn liên tục, khi phát hiện lực lượng chức năng sẵn sàng chống trả hoặc bỏ của chạy lấy người”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuần tra trên các đường mòn, lối mở. Ảnh Thành Cường Đáng chú ý thời gian gần đây, tội phạm ma túy bắt đầu có xu hướng hình thành các đường dây, ổ nhóm chủ yếu do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu ngày càng mang tính quốc tế cao với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam do người ngoại tỉnh cầm đầu chỉ đạo hoặc trực tiếp vào địa bàn để buôn bán, vận chuyển ma túy. Trung tá Nguyễn Hồng Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho hay: “Đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động bí mật, nhưng không đơn lẻ, độc lập, có hẳn đường dây, tổ chức khép kín, có những đường dây sử dụng người thân trong gia đình, dòng họ để tham gia vận chuyển ma túy”. Để qua mặt lực lượng chức năng, một số đối tượng còn lôi kéo cả cán bộ thôn, bản, giáo viên, học sinh ở các huyện biên giới tham gia vào đường dây vận chuyển như trường hợp của Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) bị bắt ngày 1/1/2021 khi đang vận chuyển 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp.

Cựu giáo viên Lầu Bá Xìa và tang vật. Ảnh: Vũ Thành Cả 2 đối tượng này đều là học sinh phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Hay trường hợp của cựu giáo viên Trường THCS Mường Lống (Kỳ Sơn) Lầu Bá Xìa (SN 1974), vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Là người có nhận thức với thâm niên 20 năm đứng trên bục giảng, chỉ vì lòng tham, Xìa đã bị bắt và lĩnh án tử vì tham gia mua bán hơn 4,5 kg ma túy.



Chủ động đấu tranh, ngăn chặn

Với đặc điểm là tỉnh có tuyến biên giới dài 468,28 km (chiếm gần 1/4 tổng chiều dài biên giới Việt - Lào, dài nhất so với các tỉnh có chung đường biên giới); với 5 cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch qua lại biên giới, địa hình rừng núi hiểm trở thuận lợi cho bọn tội phạm về ma túy lợi dụng ẩn nấp, hoạt động. Bên cạnh đó, vị trí địa lý nằm gần khu vực “Tam giác vàng”, “Thánh địa” sản xuất ma túy lớn trên thế giới nên lượng ma túy từ Lào thẩm lậu vào Nghệ An đi các nước thứ 3 còn tiềm ẩn lớn. (Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, khám phá hơn 180 chuyên án, vụ án lớn về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, thu hơn 1,6 tấn ma túy các loại).

Đồn Biên phòng Phúc Sơn tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Đặc biệt, thời điểm cuối năm và áp Tết Nguyên đán, tội phạm ma túy càng hoạt động mạnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đây cũng là thời gian cao điểm lực lượng chức năng đồng loạt ra quân đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy.

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Càng về cuối năm và áp Tết, nhu cầu di chuyển người và hàng hóa tăng cao, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ trái phép về Việt Nam, hoặc lấy Việt Nam làm địa điểm trung chuyển sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, trên 2 tuyến biên giới của tỉnh, BĐBP Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, kiểm soát, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời ngăn chặn không để hình thành các tụ điểm, đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ trái phép.

Về phía Công an Nghệ An cũng đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trong một chuyên án ma túy. Ảnh: Hải Thượng

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An diễn ra vào chiều 8/1/2021, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý Công an Nghệ An kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ đi đôi với tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phát hiện, kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.