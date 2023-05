Giao ban Ban Chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an 11 tỉnh tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Công an địa phương giáp ranh. Dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

"CHẶN CUNG, GIẢM CẦU LÀ THEN CHỐT"

Tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên có đường biên giới dài 2.047 km, trải dài qua 11 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông; tiếp giáp với 8 tỉnh của Lào là: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van, Sê Kông, A Ta Pư và 2 tỉnh của Campuchia là: Ra Ta Na Ki Ri và Mon Dun Ki Ri.

Báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho thấy, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên vẫn diễn biến nhức nhối, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao.

Ma túy đá, ketamine, heroin và hồng phiến được các đối tượng vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh của Lào vào địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung của Việt Nam rồi vận chuyển theo hai hướng: một là đưa qua các tỉnh Tây Nguyên để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam, hai là vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một năm rưỡi triển khai thực hiện Phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Công an 11 tỉnh trên tuyến đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, công tác phòng, chống ma tuý trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên có sự chuyển biến tích cực; đã chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo diễn biến của tội phạm để triển khai đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tại địa bàn mỗi tỉnh.

Công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng, công tác điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực đi vào thực chất, có hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, tỷ lệ khám phá, bắt giữ từ công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng cao.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an 11 địa phương đã phát hiện, bắt giữ 1.752 vụ, 2.995 đối tượng phạm tội về ma tuý; đấu tranh thành công 122 chuyên án. Thu giữ gần 20 kg heroin, 172 kg và 528.000 viên ma tuý tổng hợp, 5 khẩu súng, 34 viên đạn cùng hàng trăm kg ma tuý khác.

Đồng thời, triệt xóa 67 điểm, 11 tụ điểm, vận động, bắt giữ 11 đối tượng truy nã về ma túy. Phát hiện, triệt xoá 11 vụ trồng cây có chứa chất ma tuý. Hiện toàn tuyến không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể chức năng, chính quyền các địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma tuý; quán triệt sâu sắc nguyên tắc: “Phòng ngừa là chính; chặn cung, giảm cầu là then chốt”; với quyết tâm “làm giảm, làm yên địa bàn”, sớm đưa tỉnh ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 1.836 vụ, 2.516 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 166,4 kg ma túy các loại; trong đó, đã xác lập và đấu tranh 43 chuyên án lớn, triệt xóa 4 tụ điểm, 20 điểm phức tạp, 179 điểm bán lẻ ma túy.

Đặc biệt, với việc triển khai Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh, sau 1 năm thực hiện, 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy, tạo được hiệu ứng lan tỏa, tích cực đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong công tác cai nghiện ma túy, Nghệ An là một trong những địa phương chủ động nghiên cứu ban hành các văn bản chỉ đạo một cách quyết liệt và linh hoạt nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; qua đó tạo chuyển biến rất tích cực, đạt kết quả nổi bật trong công tác cai nghiện ma túy.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Việc Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên là một dịp quan trọng, là cơ hội quý báu để các địa phương và tỉnh Nghệ An được gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống ma tuý; quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma tuý trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra một số giải pháp nhằm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy trên tuyến biên giới Bắc miền Trung - Tây Nguyên.

TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát, phòng ngừa, trấn áp có hiệu quả tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới.

Đặc biệt, lực lượng Công an các tỉnh trên tuyến cần tập trung rà soát, đánh giá tổng thể lại tình hình địa bàn để xem mình đang ở đâu trên bản đồ ma túy cả nước, khu vực; đồng thời bám chắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

Lực lượng Công an trên tuyến tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là công tác điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực, đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ và công tác đấu tranh; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gắn với công tác quản lý địa bàn, triệt xóa và giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; đồng thời quan tâm, phát huy vai trò lực lượng công an xã; động viên, chia sẻ, tuyên dương kịp thời đối với lực lượng công an trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm ma túy vốn rất gian nan, nguy hiểm;…

Dịp này, ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện Phương án và đấu tranh chuyên án 086L, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia từ Lào vào Nghệ An đi các tỉnh, thành tiêu thụ do Nguyễn Sỹ Đức và Trần Thị Mậu cầm đầu, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân.