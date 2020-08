Giáo viên, thí sinh Nghệ An chia sẻ về môn thi Ngữ văn Kỳ thi THPT

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 30.389 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, 28 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Bên cạnh đó, công tác an ninh, an toàn giao thông đảm bảo, công tác phòng, chống dịch được thực nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn.