Giáo viên vùng cao Nghệ An tình nguyện dạy miễn phí cho học sinh cuối cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

(Baonghean.vn) - Quá trình phụ xe, nhân viên xe buýt Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An đã phát hiện một xe ô tô bị rơi túi đồ đựng tiền để phía trên nắp cốp sau.

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 27/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia Diễn đàn có khoảng 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, đặc sản tiêu biểu của Nghệ An và các tỉnh khác.

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An phản ánh những vướng mắc, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các sở, ngành liên quan.

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những trao đổi, nắm bắt thông tin việc triển khai Chỉ thị 24 -CT/TW, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội thảo “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, 3 lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự trên địa bàn tỉnh đã thống nhất tập trung công tác phối hợp, chủ động nắm chắc địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự...

(Baonghean.vn) - Phùng Văn Nam trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Dẫu vậy, trong suốt chặng đường chơi bóng đã qua thì ký ức của những tháng ngày tham gia Cúp Báo Nghệ An vẫn luôn đọng mãi trong tâm trí tiền đạo này.

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.