Gió ngang khoảng trời xanh tập 31: Đăng suýt thú tội ngoại tình Tập 31 'Gió ngang khoảng trời xanh' đẩy kịch tính lên cao khi Ngân quyết liệt chống trả hành vi của Trường, còn Đăng đứng trước nguy cơ bại lộ chuyện ngoại tình.

Trong tập 31 của phim "Gió ngang khoảng trời xanh", các mối quan hệ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều tình huống căng thẳng. Đáng chú ý là cuộc đối đầu quyết liệt giữa Ngân và Trường, cùng thời điểm Đăng suýt để lộ bí mật ngoại tình với vợ mình.

Ngân quyết liệt chống trả hành vi của Trường

Theo diễn biến mới nhất, Trường (Denis Đặng) đã tìm đến nhà Ngân (Việt Hoa) để giải thích về hành động của mình, đồng thời đổ lỗi cho rượu. Tuy nhiên, Ngân đã thẳng thừng bác bỏ lời bao biện này. "Đừng bao giờ đổ lỗi cho rượu vì ngay từ đầu khi tôi nói với anh rằng người đàn ông khác có ý đồ xấu với tôi, anh đã phớt lờ mà! Thậm chí tối qua tôi có cảm giác anh đang ép tôi phải tiếp khách. Mời anh về cho!", Ngân bực bội đáp trả.

Hậu trường cảnh phim nhạy cảm của Việt Hoa và chồng trên phim giờ vàng VTV

Khi nhận thấy lời giải thích không có tác dụng, Trường đã định dùng vũ lực với Ngân. Cô đã chống cự một cách quyết liệt và đuổi anh ra khỏi nhà, cho thấy sự dứt khoát trong mối quan hệ này.

Bí mật của Đăng trước nguy cơ bại lộ

Trong một diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) đang ở văn phòng cùng vợ là Mỹ Anh (Phương Oanh) thì nhận được tin nhắn từ Linh (Lan Phương), yêu cầu anh kiểm tra email. Do không thể liên lạc qua điện thoại, Linh đã dùng cách này để trao đổi công việc.

Hậu trường cảnh nóng gây sốc trên phim VTV của Lan Phương và Doãn Quốc Đam

Sự hờ hững của Đăng khiến Mỹ Anh sốt ruột, cô cho rằng đây là cơ hội làm ăn tốt và giục chồng kiểm tra ngay. Khi Mỹ Anh định tự mình mở máy tính để xem thư, Đăng đã hoảng sợ và buột miệng: "Anh phải nói thật không biết là em có thể tha thứ cho anh không. Lúc ở dưới đấy anh có lỡ...".

Khán giả lo lắng cho vai diễn của Phương Oanh

Rất may cho Đăng, nội dung email của Linh chỉ liên quan đến công việc. Sau khi xác nhận các yêu cầu có thể đáp ứng, Mỹ Anh quay sang hỏi chồng về câu nói còn dang dở. Đăng lúng túng tìm cách giải thích cho lời nói "anh có lỡ..." của mình.

Mối quan hệ đáng ngờ của Lam và Lâm

Cũng trong tập này, Lâm (Hà Thanh) đến nhà Lam (Quỳnh Kool) và biết được chồng cô đã đi công tác xa trong 6 tháng. Lâm đã ngỏ ý muốn lên nhà uống nước nhưng bị Lam từ chối. Nhân cơ hội này, Lam cũng gửi lời xin lỗi Lâm vì đã hiểu nhầm anh là người tung tin đồn cô ly hôn trong công ty.

Cuộc trò chuyện thân mật của cả hai tại sân khu tập thể đã bị mẹ của Lam chứng kiến. Vẻ mặt lo lắng của bà cho thấy những nghi ngại về mối quan hệ này.

Diễn biến chi tiết sẽ có trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 31, lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.