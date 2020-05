Giống lúa BC15 mới, Thái Xuyên 111 năng suất vượt trội

BC15 kháng đạo ôn hiệu quả cao



Mới đây, ngày 8/5, Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đánh giá đầu bờ đối với mô hình trình diễn giống BC15 có gen kháng đạo ôn trên đất đồng xã Diễn Thái (Diễn Châu).

Với giống BC15 mới, vụ đông xuân năm nay là lần đầu tiên xã Diễn Thái đưa vào áp dụng, bước đầu ghi nhận kết quả khả quan. Mô hình trình diễn có quy mô 1,2 ha, xuống giống từ 30/12, thu hoạch sau 132 ngày. Vụ này thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhờ chủ động phương án, luôn bám sát diễn biến dịch bệnh, trên hết nhờ “sở hữu” đặc tính kháng bệnh hiệu quả của bộ giống mới nên tình hình luôn trong tầm kiểm soát. Theo đánh giá giống BC15 mới sẽ cho năng suất vượt trội.

Ông Cao Văn Huyên - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Diễn Thái chia sẻ: “Giống lúa BC15 mới, chuyển gen kháng đạo ôn có nhiều ưu điểm, sản xuất chăm sóc nhàn hơn so với mọi năm, năm trước sản xuất các giống lúa khác lúc lúa từ 35 - 50 ngày tuổi là bà con phải ra đồng, phun thuốc đạo ôn, năm nay sản xuất giống lúa BC15 mới, có chuyển gen kháng đạo ôn bà con chưa phun thuốc lần nào, nhưng lúa vẫn phát triển tốt, không có bệnh”.

Giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn trên đất đồng Diễn Thái. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: BC15 là giống lúa được ngành nông nghiệp Nghệ An đánh giá cao về năng suất, chất lượng, canh tác được cả 2 mùa vụ. Chính vì vậy, những năm trước đây, giống này đã được nhiều người dân sử dụng để canh tác.

Tuy nhiên, BC15 có 1 nhược điểm cố hữu là dễ bị nhiễm đạo ôn (cấp 7-9) nên khi gặp thời tiết không thuận lợi thì năng suất và sản lượng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đến năm 2017, Viện Cây lương thực, cây thực phẩm đã cấy thành công gen kháng đạo ôn (pita) vào giống lúa BC15 để khắc phục nhược điểm trên, sau đó triển khai trồng khảo nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Riêng địa bàn Nghệ An, giống mới BC15 đã đưa vào trồng trình diễn mô hình từ năm 2019. Năm 2020 giống BC15 tiếp tục được gieo cấy trình diễn 75 ha trên địa bàn Nghệ An, qua đánh giá đầu bờ giống lúa này đạt năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon mang lại giá trị kinh tế cao. Sau khi khẳng định được “vị thế” giống BC15 mới theo kế hoạch sẽ thay thế hàng chục hàng ngàn ha giống lúa khác trên địa bàn Nghệ An.