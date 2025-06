Pháp luật

Giữ bình yên cho thôn bản Là những người gần dân, các cán bộ, chiến sĩ công an xã đang ngày đêm âm thầm góp phần giữ yên từng thôn, bản. Họ không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là chỗ dựa tin cậy, cầu nối giữa chính quyền với nhân dân...

Tiến Đông - Kỹ thuật: Hồng Toại • 30/06/2025

Giữa những ngày tháng Sáu nắng như đổ lửa, từng đợt gió Lào rát mặt, hun khô từng thớ đất nơi miền quê xứ Nghệ, chúng tôi có dịp tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ công an xã, những người đang ngày đêm âm thầm bám địa bàn, giữ yên từng bản làng, thôn xóm.

PV Báo Nghệ An trao đổi với Thượng úy Trần Văn Long và Bí thư đoàn xã Quỳnh Lập. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại Quỳnh Lập, một xã ven biển của thị xã Hoàng Mai, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Trong không gian mặn mòi của gió biển, chúng tôi gặp Thượng úy Trần Văn Long – Bí thư Chi đoàn Công an xã Quỳnh Lập. Dáng người rắn rỏi, nước da sạm nắng, anh cười hiền khi được hỏi về công việc của mình: "Ở vùng biển, công việc của công an xã không chỉ là giữ an ninh trật tự mà còn là bảo vệ sinh kế, giữ gìn nếp làng".

Thượng úy Trần Văn Long sinh ra ở xã Quỳnh Long, nay là xã Thuận Long (huyện Quỳnh Lưu), sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2015, anh được phân công về công tác tại Công an thị xã Hoàng Mai. Từ năm 2019 đến nay, anh được điều động về công tác tại Công an xã Quỳnh Lập. Với sự hăng hái, xung kích tham gia các phong trào, hoạt động của đơn vị và phong trào thanh niên, tháng 3/2024 anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn Công an xã kiêm Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Quỳnh Lập.

Thượng úy Trần Văn Long là 1 trong 80 thanh niên công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu, xuất sắc năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: NVCC

Quỳnh Lập là một địa bàn tương đối đặc biệt của thị xã Hoàng Mai. Toàn xã có 8 thôn, nhưng lại chia thành 2 khu vực, trong đó có 3 thôn ở vùng bãi ngang tiếp giáp với Khu công nghiệp Đông Hồi là Đồng Minh, Đồng Thanh, Tân Minh, người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản. Còn 5 thôn vùng trung tâm là Sơn Long, Tâm Tiến, Tân Thành, Tân Hải, Đồng Tiến. Trên địa bàn Quỳnh Lập hiện có khoảng 500 đoàn viên thanh niên đang trong độ tuổi sinh hoạt. Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, các nguy cơ về an ninh trật tự cũng gia tăng: Từ tệ nạn xã hội, mâu thuẫn phát sinh do rượu bia, đến các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường biển. "Lắm khi chỉ từ một va chạm nhỏ giữa ngư dân và người lạ trên bến cá, nếu không xử lý kịp thời sẽ dễ bùng phát thành mâu thuẫn lớn" – Thượng úy Long chia sẻ.

Thượng úy Trần Văn Long xử lý hồ sơ cho người dân. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Trần Văn Long còn thường xuyên đăng tải nhiều bài viết để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng.

Giữ bình yên cho một xã ven biển đông dân, Thượng úy Long chọn cách gần dân, hiểu dân, dựa vào dân. Những buổi họp thôn, họp tổ tàu thuyền, những lần xuống tận bến cá, lò hấp mực để vận động người dân không xả thải bừa bãi ra biển, không sử dụng xung điện đánh bắt hủy diệt, là cách mà anh "cắm rễ" vào đời sống. "Người dân vùng biển vốn trọng nghĩa tình, chỉ cần mình làm việc tận tâm, nói có lý có tình thì họ sẽ nghe, sẽ ủng hộ" – Thượng úy Long chia sẻ.

Đặc biệt, trong vai trò là Bí thư Chi đoàn, và kiêm Phó Bí thư Đoàn xã, Thượng úy Trần Văn Long luôn gương mẫu, xung kích xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Triển khai nhiều hoạt động nhằm gắn kết giữa thực hiện công tác chuyên môn, giữa lực lượng công an xã với tổ chức Đoàn; tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư; cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử... tại địa bàn; xây dựng các mô hình camera giám sát an ninh; mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; mô hình “An toàn nghề cá vì bình yên biển đảo”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của thanh, thiếu niên tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Dù công việc chuyên môn của một cán bộ công an xã luôn bận rộn, áp lực, Thượng úy Long vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành tốt vai trò Phó Bí thư Đoàn xã. Với anh, công tác đoàn không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nơi gắn kết, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện tới thanh niên địa phương, góp phần giữ gìn an ninh từ gốc.

Trong quá trình công tác, Thượng úy Trần Văn Long đã được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, tặng nhiều Giấy khen. Trong đó, năm 2024, anh được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2024; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc và đạt giải Ba trong cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Rời vùng biển Quỳnh Lập, chúng tôi ngược Quốc lộ 7 đến xã Lượng Minh của huyện Tương Dương. Vùng đất này từng là "điểm nóng" về ma túy với những cụm từ không lấy gì làm vui vẻ như “thủ phủ ma túy”, “bản không chồng”… bởi đây là địa phương nằm trên tuyến vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua Cửa khẩu Nậm Cắn. Nhưng sau khi lực lượng công an chính quy được bố trí về công tác tại xã, Lượng Minh đã dần được bình yên.

Lượng Minh nằm bên sông Nậm Nơn thuộc huyện Tương Dương. Ảnh: Tiến Đông

Gặp Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm phục khi anh chia sẻ rằng, đơn vị toàn là anh em thanh niên có tuổi đời rất trẻ, có người vừa mới ra trường đã được điều lên công tác tại đây, nơi vốn được xem là địa bàn trọng điểm.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992 tại mảnh đất Thanh Chương. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được phân công công tác tại Công an huyện Tương Dương.

Về vùng đất khó, anh đã trải qua nhiều đơn vị chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước khi nhận nhiệm vụ tại xã Lượng Minh vào tháng 9/2023, Đại úy Hùng từng giữ chức Phó Trưởng Công an xã Yên Na, cũng là một địa bàn trọng điểm của huyện Tương Dương.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Lượng Minh là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nằm bên dòng Nậm Nơn, cách trung tâm huyện 17km, có 10 bản, 1.169 hộ, 5.310 khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào Thái, Khơ Mú, Ơ Đu. Do địa hình có nhiều đồi núi, sông suối nên việc đi lại giữa các bản rất khó khăn, trong đó có 2 bản Cà Moong và bản Xốp Cháo nằm trên những ngọn đồi nhô lên giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, muốn vào được 2 bản này cũng phải mất nửa ngày di chuyển vừa bằng xe máy, đến đi thuyền và đi bộ.

Bên cạnh đó, do đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên người dân dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán, vận chuyển ma túy; trộm cắp; lừa đảo; buôn bán người…

Đại úy Nguyễn Văn Hùng cùng PV trao đổi với người dân địa phương. Ảnh: Tiến Đông

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại địa bàn miền núi, khi đảm nhận nhiệm vụ tại xã Lượng Minh, Đại úy Hùng nhận thấy rằng, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở đây không thể làm theo cách truyền thống, mà cần phải nghĩ ra cách "3 cùng": Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Anh cùng với các anh em trong đơn vị đã nhanh chóng “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người”, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tố giác, không bao che, chứa chấp cho tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và lừa đảo, buôn bán người.

Những ngày đầu về công tác tại Lượng Minh, anh đã phát hiện đường dây mua bán trẻ em sang nước ngoài xảy ra trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn và nhẹ dạ, cả tin của người dân để dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn về những công việc có thu nhập cao hoặc những cuộc hôn nhân sung túc nhưng thực chất lừa bán sang nước ngoài. Sau khi tìm hiểu cụ thể, anh đã nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Tương Dương (thời điểm chưa sắp xếp), để lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc. Ảnh NVCC

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/7/2024, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Công an xã Lượng Minh đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Mùi (sinh năm 1991), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và giải cứu nạn nhân C.T.K. (sinh năm 2002), trú tại xã Lượng Minh.

Qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Tương Dương và Công an xã Lượng Minh tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân nữa là X.T.C. (sinh năm 1986), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương và L.T.M. (sinh năm 1998), trú tại xã Lượng Minh.

Nhờ những biện pháp quyết liệt, số vụ việc liên quan đến mua bán người trên địa bàn xã Lượng Minh đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Nhiều vụ án được triệt phá, các đối tượng cầm đầu bị đưa ra xét xử nghiêm minh, góp phần răn đe tội phạm.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng trao đổi với PV.

Đặc biệt, sau khi được giải cứu, nhiều nạn nhân trở về địa phương phải đối mặt với những khó khăn về tâm lý và cuộc sống. Thấu hiểu điều đó, Đại úy Nguyễn Văn Hùng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức xã hội để hỗ trợ nạn nhân ổn định cuộc sống. Anh trực tiếp vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện để nạn nhân học nghề, tìm việc làm, giúp đỡ để vay vốn làm ăn, tránh rơi vào hoàn cảnh khó khăn khiến họ có nguy cơ trở thành nạn nhân lần nữa.

Ngoài nạn mua bán người, xã Lượng Minh trước đây luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy. Để đưa Lượng Minh trở về những tháng ngày bình yên, theo Đại úy Nguyễn Văn Hùng thì điều tiên quyết là phải kiểm soát được các đối tượng gây mất an ninh, trật tự. Muốn giảm tội phạm trộm cắp thì địa bàn phải không có người nghiện, giảm đối tượng nghiện thì phải chặt đứt “nguồn cung” là các điểm bán lẻ, xây dựng “lá chắn” các ngõ ngách thẩm lậu ma túy vào địa bàn”.



Giúp đỡ người dân lợp nhà.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng và lực lượng Công an xã đã trực tiếp tham mưu Đảng ủy, UBND xã Lượng Minh ra nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác thực hiện và nhân rộng đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, xây dựng 10 mô hình “Bản, làng sạch về ma túy” tại 10/10 bản của xã. Chính những biện pháp đồng bộ trên đã giải quyết căn cơ, chặn đứng những vấn đề phức tạp về ma túy cùng các tệ nạn xã hội khác nảy sinh trên địa bàn. Hiện, xã Lượng Minh đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên công nhận “xã sạch về ma túy”.

Trao quà cho bà con nhân dân Tặng quà cho nhân dân địa phương.

Với những thành tích đạt được, Đại úy Nguyễn Văn Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen; 3 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, đầu năm 2025, anh vinh dự khi là một trong 105 cá nhân, 22 tập thể đại diện tiêu biểu công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong cả nước tham dự chương trình “Sống trong lòng dân” do Bộ Công an tổ chức.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Lượng Minh thường xuyên đến với nhân dân để hiểu và gần dân hơn.

Từ Quỳnh Lập đến Lượng Minh, từ đầu sóng đến rừng sâu, câu chuyện của Thượng úy Trần Văn Long và Đại úy Nguyễn Văn Hùng chỉ là những lát cắt nhỏ trong vô vàn những câu chuyện, những tấm gương mà các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang ngày đêm viết nên trên mảnh đất xứ Nghệ, mà trong khuôn khổ bài viết này không thể thể hiện hết được.

Điều khiến chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ ở Thượng úy Trần Văn Long, Đại úy Nguyễn Văn Hùng chính là việc họ xem mình không phải là "người thực thi pháp luật" đơn thuần. Họ là người sống giữa dân, hiểu dân, cùng dân gìn giữ những giá trị truyền thống, bảo vệ những nếp làng, hương rừng. Trong thời đại mà sự thay đổi diễn ra chóng mặt, họ chọn cách hoà mình vào nhân dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nghe từng câu chuyện để xây dựng một thế trận an ninh nhân dân theo đúng nghĩa đen của nó.