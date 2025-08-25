Thứ Hai, 25/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ

Huỳnh Anh 25/08/2025 06:37

Sau khi dùng dao chém bà T gây thương tích, ông Phúc đã mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Phúc chung sống như vợ chồng với bà B.P.T (52 tuổi) tại kiốt bà này thuê trong chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình chung sống, do ghen tuông, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 22/8, ông Phúc đã dùng dao chém bà T gây thương tích. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 57 kiốt của 31 tiểu thương, thay vì 56 kiốt của 25 tiểu thương như thông tin ban đầu. Ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Một số tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề gồm: Ông Bùi Hữu Ba (8 kiốt, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng), ông Phan Hoàng Kiếm (3 kiốt, hơn 3 tỷ đồng) và ông Đặng Minh Chánh (3 kiốt, hơn 3 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng đã phải mượn nhà dân quanh chợ để bố trí nơi ở tạm, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong ngày 24/8.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/giu-khan-cap-nghi-pham-gay-ra-vu-chay-cho-thanh-tung-o-ca-mau-post1057636.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/giu-khan-cap-nghi-pham-gay-ra-vu-chay-cho-thanh-tung-o-ca-mau-post1057636.vnp

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mâu thuẫn khi làm nhà, em rể ra tay sát hại anh cọc chèo

Mâu thuẫn khi làm nhà, em rể ra tay sát hại anh cọc chèo

Đánh chết anh cọc chèo vì mâu thuẫn chuyện làm nhà

Đánh chết anh cọc chèo vì mâu thuẫn chuyện làm nhà

Chỉ vì một cái nhìn, mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng

Chỉ vì một cái nhìn, mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng

Đọc tiếp

Mâu thuẫn khi làm nhà, em rể ra tay sát hại anh cọc chèo

Mâu thuẫn khi làm nhà, em rể ra tay sát hại anh cọc chèo

Đánh chết anh cọc chèo vì mâu thuẫn chuyện làm nhà

Đánh chết anh cọc chèo vì mâu thuẫn chuyện làm nhà

Chỉ vì một cái nhìn, mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng

Chỉ vì một cái nhìn, mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO