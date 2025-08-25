Pháp luật Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Sau khi dùng dao chém bà T gây thương tích, ông Phúc đã mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Phúc chung sống như vợ chồng với bà B.P.T (52 tuổi) tại kiốt bà này thuê trong chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình chung sống, do ghen tuông, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 22/8, ông Phúc đã dùng dao chém bà T gây thương tích. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 57 kiốt của 31 tiểu thương, thay vì 56 kiốt của 25 tiểu thương như thông tin ban đầu. Ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Một số tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề gồm: Ông Bùi Hữu Ba (8 kiốt, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng), ông Phan Hoàng Kiếm (3 kiốt, hơn 3 tỷ đồng) và ông Đặng Minh Chánh (3 kiốt, hơn 3 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng đã phải mượn nhà dân quanh chợ để bố trí nơi ở tạm, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong ngày 24/8.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng./.