Giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong lực lượng Thanh niên xung phong

P.V: Anh có thể cho biết về tình hình, đặc điểm và những đóng góp quan trọng của lực lượng Thanh niên xung phong Nghệ An trong sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Tại Nghệ An, lực lượng này có những nét đặc thù riêng biệt gì so với những tỉnh, thành khác?

Anh Nguyễn Đình Thắng: Cách đây 73 năm, vào ngày 15/7/1950 trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên vinh dự được Bác Hồ đích thân chỉ đạo thành lập với 225 cán bộ, đội viên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Hòa trong dòng chảy lịch sử đó, Lực lượng TNXP Nghệ An cũng ra đời, cùng với hơn 65 vạn cán bộ, chiến sĩ TNXP cả nước, hơn 4,8 vạn cán bộ, chiến sĩ TNXP tỉnh Nghệ An đã tình nguyện lên đường phục vụ kháng chiến và xây dựng đất nước. Kể từ giây phút lịch sử đó, lực lượng TNXP nói chung và lực lượng TNXP Nghệ An nói riêng đã không ngừng phát triển và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt.