Sau chuyến đi này, tôi đã hỏi những người thầy của mình, rằng nên làm cái gì cho các học trò ở đây và tôi nhận được lời khuyên “hãy đem những gì mà người ta cần chứ đừng mang những gì mà người ta đã có, bây giờ các học sinh đang thiếu ăn thì mình hãy mang bữa cơm đến cho học trò”. Đúng lúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Trung ương Đoàn đang triển khai chương trình vận động xã hội hóa để đưa bữa ăn đến với học sinh vùng cao, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đang thực hiện thí điểm dự án “Nuôi em” ở một số tỉnh phía Bắc. Và tôi là người thứ 3 trên cả nước đưa dự án “Nuôi em” về với học sinh Nghệ An.

Năm đầu tiên, dự án chỉ triển khai cho hơn 200 học sinh ở miền núi Nghệ An và đến nay qua 6 năm triển khai, dự án đang hỗ trợ bữa ăn cho 5.300 học sinh trên toàn tỉnh, với mức hỗ trợ là 150.000 đồng/em/tháng. Đối tượng thụ hưởng là những học sinh mầm non, tiểu học chưa được hưởng chế độ bán trú theo chính sách của Nhà nước và với điều kiện nhà xa trường hoặc những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

P.V: Dự án “Nuôi em Nghệ An” triển khai chủ yếu ở các huyện miền núi cao. Vậy, từ khi bắt đầu đi vào thực hiện, chị đã lường trước được những khó khăn, cách trở như thế nào?

Chị Đỗ Thị Nga: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện khó khăn khi triển khai chương trình tại Nghệ An. Thậm chí, với tôi càng những vùng khó mình lại càng thích đi. Lý do tôi chọn Nghệ An vì tôi thương học sinh ở đây. Nghệ An là vùng đất học và tôi nhìn thấy được sự ham học của các em, có nhiều em bố mẹ bảo nghỉ học ở nhà đi rẫy nhưng các em vẫn đến trường.