Góp ý các đề án nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và phòng ngừa, hạn chế đình công

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ nhằm lấy ý kiến một số đề án quan trọng và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Nội dung đầu tiên, hội nghị triển khai là lấy ý kiến góp ý cho Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở tại Khu Kinh tế Đông Nam và công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động".

Mục đích của đề án nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động trong điều kiện hội nhập kinh tế và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong những năm sắp tới. Đồng thời, đề án góp phần xây dựng các tổ chức công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, tập hợp, thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam và công nhân lao động.

Căn cứ vào thực trạng nguyên nhân chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước có trên địa bàn các huyện, thành, thị trong những năm qua, đề án đã đưa ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Liên quan đến chỉ tiêu, giải pháp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý như: Công tác tuyên truyền, đổi mới trong tổ chức cán bộ, xây dựng cơ chế, chính sách riêng cho cán bộ công đoàn tại cơ sở, chia chỉ tiêu theo giai đoạn, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, nguồn lực thực hiện giải pháp…

Kết luận nội dung này, ông Kha Văn Tám mong muốn đề án cần cụ thể và ngắn gọn, nên chia theo giai đoạn; đồng thời, cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề ở công đoàn cơ sở. Về các chỉ tiêu cụ thể cho các nhiệm vụ, giải pháp, cần đầu tư đa dạng về nội dung giải pháp. Đồng thời, cần thêm mục tiêu cho Công đoàn KKT Đông Nam.

Ngoài ra, các đại biểu đã cùng góp ý cho Đề án "Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế các cuộc đình công không tuân theo trình tự, thủ tục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2030".

Đề án ra đời trước thực tế từ năm 2018 đến tháng 6/2022, tỉnh Nghệ An xảy ra 19 cuộc đình công, tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn 8 huyện, thành, thị. Các cuộc đình công xảy ra chủ yếu tại các doanh nghiệp FDI (chiếm 57,9%) và thuộc ngành may, điện tử. Xác định đây là một đề án quan trọng được sử dụng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án "Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế đình công không đúng pháp luật, gây hậu quả tiêu cực cho sự ổn định và phát triển của địa phương trên địa bàn tỉnh”, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến trăn trở để xây dựng đề án một cách hoàn thiện, đầy đủ, chính xác nhất.

Với đề án này, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An - ông Kha Văn Tám ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên Ban Thường vụ, đặc biệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án đối với Nghệ An nói riêng và tình hình an ninh, trật tự kinh tế - xã hội nói chung và có những định hướng cụ thể đề hoàn thiện nội dung đề án.

Cũng trong hội nghị sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cho ý kiến về việc thành lập các tiểu ban của Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An.