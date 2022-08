(Baonghean.vn) - Sau 1 tháng thi đấu sôi nổi, tối ngày 16/8 đã diễn ra lễ bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Giải thể thao dành cho công nhân, lao động này đã thật sự trọn vẹn thành công cả về khâu tổ chức và ý nghĩa.

Tham dự sự kiện có bà Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; ông Lê Tiến Trị - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trưởng Ban tổ chức giải; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An cùng đông đảo lãnh đạo, chủ tịch công đoàn cơ sở, các vận động viên đến từ các doanh nghiệp tham gia.

Vốn là một giải thể thao thường niên được đoàn viên, người lao động yêu thích, hưởng ứng, nhưng ở Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm nay, sự lan toả, ảnh hưởng lại càng vang dội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhấn mạnh, Giải thể thao năm nay cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về ý thức chấp hành các quy định của Ban Tổ chức giải và ứng xử văn minh, cao thượng của các đội.

Với hơn 1.000 vận động viên tham gia, hàng chục nghìn lượt cổ động viên, giải là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp và trong khu công nghiệp đoàn kết, xích lại gần nhau và gắn kết hơn trong doanh nghiệp và trong khu công nghiệp. Giải đấu cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh với các đội tham gia về quy mô, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức và các đại biểu khách mời đã trao các hạng mục giải cho các đội đạt thành tích cao thuộc Cụm Khu công nghiệp Nam Cấm, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi ở các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, nhảy bao bố và kéo co.

Trước lễ bế mạc, đông đảo các đại biểu và vận động viên đã cùng nhau cổ vũ cho những trận thi đấu cuối cùng của bộ môn kéo và nhảy bao bố. Một số hình ảnh tại lễ bế mạc: