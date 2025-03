Xã hội Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập huấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp Sáng 26/3, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn về những quy định cơ bản về pháp luật lao động; Quy trình, nội dung đối thoại, thương lượng tập thể tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp Nghệ An.

Chương trình tập huấn diễn ra trong bối cảnh trên địa bàn và các tỉnh lân cận xảy ra nhiều sự việc tranh chấp lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo ban, phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Ban chấp hành Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc doanh nghiệp, đại diện ban chấp hành Công đoàn cơ sở, phụ trách nhân sự của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp Nghệ An.

Hiện Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An có 157 doanh nghiệp hoạt động với gần 50.000 lao động. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lao động được củng cố, hoạt động của tổ chức công đoàn có sự đổi mới, từng bước đi vào thực chất.

Chương trình tập huấn là cơ hội tốt để doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp luật lao động và kỹ năng xử lý quan hệ lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình quan hệ lao động tại một số doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại. Một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động dẫn đến tranh chấp lao động tập thể, đình công, khiếu kiện không theo trình tự thủ tục pháp luật còn phát sinh và diễn biến phức tạp.

Với mong muốn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình tập huấn với 3 nội dung quan trọng.

Theo đó, các đại biểu được lắng nghe chia sẻ về hướng dẫn về những quy định cơ bản về pháp luật lao động mà doanh nghiệp phải thực hiện khi đi vào hoạt động và tuyển dụng lao động.

Thảo luận tại chương trình tập huấn. Ảnh: Diệp Thanh

Trong chương trình, đội ngũ cán bộ Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cũng đã tập huấn 2 chuyên đề: Quy trình xử lý kỷ luật lao động, một số kỹ năng trong quá trình xử lý kỷ luật lao động; Quy trình, nội dung đối thoại, thương lượng tập thể tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp Nghệ An.

Với nội dung thiết thực, cô đọng, kinh nghiệm hoạt động lâu năm của các giảng viên cùng những ví dụ thực tiễn, chương trình tập huấn đã cung cấp nhiều kiến thức quý báu cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý nhân sự và cán bộ công đoàn cơ sở. Ngoài chương trình này, đội ngũ giảng viên sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ giải đáp cho các doanh nghiệp về những nội dung liên quan.